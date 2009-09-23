Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,980 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

В Казахстане полиция разыскивает граждан, ставших жертвами мошенника из Украины

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 22:20
#1
Лучший HYIP-портал
Премиум
 
Аватар upline
 
Пол: Мужской
Регистрация: 23.09.2009
Сообщений: 13,551
Благодарностей: 8,629
УГ: 14
КП: 0.254
подарки
награды Волшебный горшочек 
В Казахстане полиция разыскивает граждан, ставших жертвами мошенника из Украины


Следственным управлением ДВД города Алматы (Казахстан) расследуется уголовное дело, зарегистрированное 30.06.2017 года в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения предусмотренного ст. 190 ч. 4 УК РК, по заявлению гражданина Н. в отношении Крымова Павла Геннадьевича, 1975 года рождения, сообщает Департамент внутренних дел города Аламаты.

«Досудебным расследованием установлено, что в конце 2014 года, Крымов П.Г. посредствам интернета знакомится с гражданином Н. В ходе чего Крымов по заранее обдуманному плану, из корыстных побуждений под предлогом того, что занимается инвестициями, а именно инвестирует компании, находящиеся на грани банкротства, из чего извлекает доход в виде колоссальных денег, предлагает вложить денежные средства в инвестировании подобных компаний гражданину Н. В результате последний в мае 2015 года вкладывает денежные средства в сумме 3 тысяч долларов, передав их Крымову П.Г. через его посредника. В данном случае обещанную прибыль гражданин Н. получил. Общая ее сумма составила 7 тысяч 200 долларов. Таким образом, Крымов П.Г. входил в доверительные отношения к гражданину Н., с целью получения от последнего более крупной денежной суммы», - сообщила детали преступной схемы официальный представитель ДВД города Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

Очередная встреча потерпевшего и гр.Крымова состоялось уже в конце февраля текущего года. В ходе разговора Крымов П.Г., действуя в рамках своего преступного плана с целью личного обогащения, рассказал гражданину Н., что все еще занимается инвестированием компаний, находящихся на грани банкротства, и, якобы, в Казахстан он прилетел с целью открытия офисы для привлечения инвесторов.

«Во время этой же встречи фигурант Крымов рассказал гражданину Н. о компаниях «Kvestra World» и «Atlantik Global»,которые занимаются различными инвестициями и о том, что он сам лично знаком с их директорами, в виду того, что эти компании когда-то находились на грани банкротства и он, якобы, им помог. Для пущей убедительности гр. Крымов П.Г. продемонстрировал гражданину Н. фото, видео, отзывы, презентации указанных компаний из-за рубежа, тем самым убеждая гражданина Н. приобрести пакет акции «Индиго» в компаниях «Kvestra World» и «Atlantik Global», стоимостью 65 тысяч евро, который будет приносить ему 322 % годовых, т.е. почти 18 тысяч евро в месяц. В результате в апреле этого года гражданин Н. передал гражданину Крымову денежные средства в сумме 75 тысяч долларов США, в эквиваленте 24 миллиона 825 тысяч тенге», - уточнила подполковник Азирбек.

В рамках процессуальной необходимости полиция Алматы разыскивает граждан, пострадавших от преступных действий гражданина Крымова П.Г., и просит связаться со следователями по телефонам: 8 (727) 254-42-62, 8 (727) 254-43-79, 8-708-383-38-56, 8-778-262-82-48.

Источник
__________________
TRAPPER-INVEST.COM - Независимый блог об инвестициях и криптовалютах, рефбеки партнерам
LiveCoin - криптобиржа с минимальными комиссиями: плачу 300 догов за регистрацию + рефбек
p2p обмен без посредников | Инвестирую через MONHYIP - лучший рефбек!
САМЫЙ МОДНЫЙ БОТ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ! | Инвестиции в реальный майнинг Finrivers
upline на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Граждан Украины начали снимать с международных рейсов jurgan Политика и экономика 43 17.12.2016 19:24
Минфин Украины получит доступ к финансовой информации граждан jansen Новости в мире финансов и инвестиций 0 25.12.2015 20:13
За год полиция США конфисковала у граждан больше, чем было украдено преступниками Happy Money Новости в мире финансов и инвестиций 0 22.11.2015 16:43
Стартапы только для граждан Украины Valery1 Список инвесторов 0 23.05.2012 19:16

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Возьму 40 вмз на 1 неделю.
От Gorilas в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
WMID 249381887162 (формальный) - прием лимитов доверия
От ASWQ в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватара нет
ПАММ-счет IgVB: 4429 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар WebNark
Выдаю небольшие кредиты до 1000руб (Постоянным клиентам или гуд вмидам до 3к рублей)
От WebNark в разделе «Частные кредиторы»
Аватар ГераЯ
ПАММ-счет hyBrazil: 9500852 (FXOpen)
От ГераЯ в разделе «Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Дам бесплатно договорной матч
От titanxxxx в разделе «Прогнозы»
.     
Пользователей
420,980
Тем
487,018
Сообщений
12,101,495

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube