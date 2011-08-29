fast-pay.net - Fast-pay

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Я не несу ответственности за ваши решения!
Я не админ / владелец сайта
Старт был 30.08.2017 года в 15-00 по МСК
О проекте:
Наша компания активно исследует финансовый рынок на предмет грамотных инвестиций. Команда наших специалистов, численностью 35 человек, ежедневно отслеживает перспективные проекты для инвестиций. Это могут быть как стартовые проекты, прибыль от которых мы получаем в скором времени. Tак и уже состоявшиеся успешные проекты, прибыль от которых мы начинаем получать уже на следующий день.
Активно занимаясь инвестициями на протяжении 7 лет, мы решили создать платформу, позволяющую принять участие в инвестировании всем желающим. Для этого не нужно разбираться в тонкостях рыночной торговли и обладать навыками инвестирования. Все операции производятся нашими специалистами, а Вам стоит лишь доверится им и получать прибыль вместе с нами. Мы уже обрели успех в инвестиционном бизнесе, теперь очередь за Вами!
Маркетинг:
Инвестиционные планы:
100-1000 руб 4.5% в час на 24 часа (итого 108%)
1001-2500 руб 9.5% каждые 3 часа на 36 часов (итого 114%)
2501-5000 руб 30.5% каждые 12 часов на 48 часов (итого 122%)
5001-10000 руб 32.5% каждые 15 часов на 60 часов (итого 130%)
10001-25000 руб 35.5% каждые 18 часов на 72 часа (итого 142%)
25001-100000 руб 50% каждые 24 часа на 96 часов (итого 200%)
Депозит включён в выплаты по всем тарифам
Досрочного снятия вклада не предусмотрено
Количество открываемых вкладов не ограничено
Особенности ввода и вывода средств:
Пополнение и вывод через Payeer, Advcash, Perfect Money, Qiwi, Яндекс деньги
Выплаты инстант
Минимальный вклад 100 руб
Минималка на вывод 10 руб
При выводе денег комиссии нет
Языки:
Партнёрская программа:
Партнёрка 7% от вклада
Контакты администрации:
Почта: admin@fast-pay.net
Группа вк: https://vk.com/club152682917
Телеграм чат: https://t.me/joinchat/GcJq0g5J3HO8srjI2-nJ_A
Есть форма для обратной связи на самом сайте
Мой вклад / листинг:
Мой вклад в личном кабинете fast-pay.net:
Обзор fast-pay.net - почасовой фаст с кучей планов, жирной партнёркой и страховкой на 100$
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