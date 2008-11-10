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GsOil - gsoil.ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:47
#1
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,892
Благодарностей: 3,508
УГ: 2
КП: 0.359
подарки
награды Волшебный горшочек 
GsOil - gsoil.ltd
Я не админ сего проекта
Я простой слуга РефБэка (c) Karim

Старт: 31.08.2017
Легенда: Нефть

Маркетинг проекта

Тариф 1
Срок работы депозита: 1 день
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Доход: +2%

Тариф 2
Срок работы депозита: 3 дня
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +8%

Тариф 3
Срок работы депозита: 5 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +15%

Тариф 4
Срок работы депозита: 14 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +40%

Тариф 5
Срок работы депозита: 35 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +100%

Тариф 6
Срок работы депозита: 60 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +300%

Тариф 7
Срок работы депозита: 80 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +600%

Тариф 8
Срок работы депозита: 100 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +900%

Сначала пополняем баланс, потом открываем депозит.
Выплаты: Инстант
Минимально: 0.1$/0.0005 BTC
Платежные системы: PerfectMoney, AdvCash, Payeer, BitCoin
Реферальная программа 1% от депозита реферала
Цитата:
Я плачу отличный РефБэк по проекту GsOil
Подробнее Здесь: http://mmgp.ru/showthread.php?t=534320
Так же можно получить представительскую реферальную программу.
Для этого надо инвестировать от 500$ (0.1 BTC) и привести дополнительно 5 партнёров. После этого отправьте письмо с заголовком "Representative" на почту support@gsoil.ltd.
Вас сделают представителем и помимо 1% от депозита, вы будете получать ещё 10% от дохода вашего реферала.

Бонус
Кто запишет видео отзыв о проекте, может получить бонус в размере 5$
Видео ролик присылать на почту: support@gsoil.ltd
Заголовок: Bonus

Техническая сторона проекта
Сайт проекта сделан на лицензионном скрипте H-Script
Уникальный дизайн, на английском языке
От DDos атак защищает CloudFlare
SSL шифрование от компании Comodo
Верифицированный PerfectMoney - Страна Канада

Контакты
E-mail 1: info@gsoil.ltd
E-mail 2: support@gsoil.ltd
E-mail 3: admin@gsoil.ltd
Обратная форма связи

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Лучшее на блоге:GsOil|X-Traders|ArbitMax|AltTrade|AurumBank|T-bitbot|Coinvalley
Последний раз редактировалось Karim; Сегодня в 21:55.
Karim на форуме  
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digitalukr (Сегодня), mazerat (Сегодня), sluchai (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:05
#2
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Космический город
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.08.2014
Сообщений: 6,244
Благодарностей: 5,089
УГ: 99
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
Карим,

Админ хочет собрать похоже.
Как-то пяток дней поработать, разогнаться не планирует, моников ни одного, соцсетей нет.
Затраты на реф 1%. Жадный ты Парамоша.
Ну посмотрим.....через 5 дней!!!
pilot2014 на форуме  
Старый Сегодня, 22:07
#3
Создатель E-Invest.Biz
Премиум
 
Аватар Karim
 
Имя: Денис
Пол: Мужской
Адрес: Сибирь
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 7,892
Благодарностей: 3,508
УГ: 2
КП: 0.359
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награды Волшебный горшочек 
Автор темы Re: GsOil - gsoil.ltd
pilot2014 смешное ваше резюме, но посмотрим
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Выплатил более 200 000$
Лучшее на блоге:GsOil|X-Traders|ArbitMax|AltTrade|AurumBank|T-bitbot|Coinvalley
Karim на форуме  
Старый Сегодня, 22:08
#4
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.02.2017
Сообщений: 840
Благодарностей: 64
УГ: 18
КП: 0.008
Re: GsOil - gsoil.ltd
с таким реф % админ может долго работать
reallyOo на форуме  
Старый Сегодня, 22:12
#5
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 213
Благодарностей: 78
УГ: 5
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
Депозит под ТС:
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U1380***->U15200217. Memo: Shopping Cart Payment. 19, digitalukr.. Date: 19:13 31.08.17. Batch: 186611590.
digitalukr на форуме  
Сказали спасибо:
Karim (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:15
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.06.2017
Сообщений: 40
Благодарностей: 7
УГ: 0
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
Влил депчик! На день.
Дата время Тип перевода Статус
31.08.2017 21:05 Перевод внутри системы Выполнен
Кому advcash*gsoil.ltd
Сумма Комиссия
-10.00 USD 0.00 USD
Примечание
20, jinnsys
Newinvest17 вне форума  
Сказали спасибо:
Karim (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:16
#7
Профессионал
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 04.07.2013
Сообщений: 811
Благодарностей: 537
УГ: 0
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
депозит
31.08.2017 23:10 Перевод внутри системы Выполнен

Кому

advcash@gsoil.ltd

Сумма Комиссия

-20.00 USD 0.00 USD

Примечание

34, mari05
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Инвестирую вместе с E-Invest.Biz
berri вне форума  
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Karim (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:24
#8
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3,421
Благодарностей: 3,399
УГ: 0
КП: 0.331
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награды Волшебный горшочек 
Re: GsOil - gsoil.ltd
Как то резво встретили проект и депы прям без "разбора" ..... понаблюдаю пока в сторонке.
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8yura8 на форуме  
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Ter1l (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:28
#9
Любитель
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 25.03.2017
Сообщений: 213
Благодарностей: 78
УГ: 5
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
Цитата:
Сообщение от 8yura8 Посмотреть сообщение
Как то резво встретили проект и депы прям без "разбора" ..... понаблюдаю пока в сторонке.
Почему без разбора?
Во-первых, доверяю опыту ТС.
Во-вторых, проект склепан неплохо.
В-третьих, планы короткие, а проценты не заоблачные. Так что наблюдать можно и изнутри проекта.
Ну, и в-четвертых, проект - свежак.
Это, естественно, лишь мое мнение.
Последний раз редактировалось digitalukr; Сегодня в 22:31.
digitalukr на форуме  
Сказали спасибо:
dmx1988 (Сегодня)
Старый Сегодня, 22:33
#10
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.12.2016
Сообщений: 104
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
Деп под ТС
01 Sep, 00:28
Transaction ID:
26392b4f-0a93-417a-918f-e8246ad0dac0
Кому:
advcash@gsoil.ltd
Снято:
-40.00 USD

Отправлено:
40.00 USD
Примечание:
66, Verond
Verond на форуме  
Старый Сегодня, 22:33
#11
Специалист
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.11.2016
Сообщений: 1,507
Благодарностей: 144
УГ: 3
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
Цитата:
Сообщение от Karim Посмотреть сообщение
Легенда: Нефть
Лаконично.
__________________
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тут, и тут
Old Seaman на форуме  
Старый Сегодня, 22:42
#12
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.06.2012
Сообщений: 2,230
Благодарностей: 98
УГ: 7
КП: 0.003
Re: GsOil - gsoil.ltd
Деп
Sent Payment: 35.00 USD to account U15200217 from U365. Batch: 186614402. Memo: Shopping Cart Payment. 79, ariuntrius.
__________________
Я инвестирую вместе с E-Invest.Biz
Ariuntrius на форуме  
Старый Сегодня, 22:47
#13
Интересующийся
 
Имя: Георгий
Пол: Мужской
Возраст: 45
Адрес: Гудаута
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.08.2017
Сообщений: 10
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
Цитата:
Сообщение от 8yura8 Посмотреть сообщение
Как то резво встретили проект и депы прям без "разбора"
Тут все под ТС депают "Админ проекта уже зарекомендовал себя как отличный исполнитель и руководитель хайпов. Мы уже несколько раз играли в его проекты и выходили в шикарную прибыль" цитата с сайта e-invest.biz
ТС тоже зарекомендовал себя.
Как тут не депнуть.
Gugunava на форуме  
Старый Сегодня, 22:48
#14
Профессионал
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Краснодар
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.02.2016
Сообщений: 5,674
Благодарностей: 755
УГ: 4
КП: 0.106
подарки
деп под ТС
Внутренняя транзакция SCI
Transaction ID:
1c64d729-349d-4667-8294-def51e5b1141
Кому:
advcash@gsoil.ltd
Снято:
-20.00 USD

Комиссия:
Без комиссии

Отправлено:
20.00 USD
Примечание:
90, rysi1967
rysi1967 на форуме  
Старый Сегодня, 22:49
#15
Любитель
 
Пол: Мужской
Регистрация: 03.01.2014
Сообщений: 273
Благодарностей: 49
УГ: 6
КП: 0.000
Re: GsOil - gsoil.ltd
Депозит на 1 день!

31 Aug, 21:38
Transaction ID: b307e6ab-4639-4d16-a2fc-ef1fed00a01b
To: advcash@gsoil.ltd
Debited: -10.00 USD
Fee: No commission
Sent: 10.00 USD
Note: 74, ***
St Vladimir на форуме  
Старый Сегодня, 22:51
#16
Мастер
 
Имя: Юрий
Пол: Мужской
Адрес: Днепропетровск
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2013
Сообщений: 3,421
Благодарностей: 3,399
УГ: 0
КП: 0.331
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: GsOil - gsoil.ltd
Цитата:
Сообщение от Gugunava Посмотреть сообщение
Тут все под ТС депают "Админ проекта уже зарекомендовал себя как отличный исполнитель и руководитель хайпов. Мы уже несколько раз играли в его проекты и выходили в шикарную прибыль" цитата с сайта e-invest.biz
ТС тоже зарекомендовал себя.
Как тут не депнуть.
Так тут целая группа поддержки налитела ,тогда позвольте откланяться , влошившимся профита
__________________
Лучший инвестиционный портал в РУнете! ВОЗВРАЩАЕМ ПОТЕРИ В ХАЙПАХ!
NEW!!! - Студия создания HYIP:Низкие цены,VIP-программа! EV SSL за 249$
8yura8 на форуме  
Старый Сегодня, 22:52
#17
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 07.03.2016
Сообщений: 679
Благодарностей: 206
УГ: 0
КП: 0.000
подарки
Re: GsOil - gsoil.ltd
вклад.
The amount of 10 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U******->U15200217. Memo: Shopping Cart Payment. 84, DenisSH.. Date: 19:51 31.08.17. Batch: 186614616.
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DenisFFF на форуме  
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