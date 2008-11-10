GsOil - gsoil.ltd

Я не админ сего проекта
Старт:
Я простой слуга РефБэка (c) Karim
31.08.2017
Легенда:
Нефть
Маркетинг проекта
Тариф 1
Срок работы депозита: 1 день
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Доход: +2%
Тариф 2
Срок работы депозита: 3 дня
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +8%
Тариф 3
Срок работы депозита: 5 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +15%
Тариф 4
Срок работы депозита: 14 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +40%
Тариф 5
Срок работы депозита: 35 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +100%
Тариф 6
Срок работы депозита: 60 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +300%
Тариф 7
Срок работы депозита: 80 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +600%
Тариф 8
Срок работы депозита: 100 дней
Минимально: 10$/0.001 BTC
Максимально: 10 000$/2.5 BTC
Депозит и проценты начисляются в конце срока
Доход: +900%
Сначала пополняем баланс, потом открываем депозит.
Выплаты:
Инстант
Минимально:
0.1$/0.0005 BTC
Платежные системы:
PerfectMoney, AdvCash, Payeer, BitCoin
Реферальная программа
1% от депозита реферала
Так же можно получить представительскую реферальную программу.
Для этого надо инвестировать от 500$ (0.1 BTC) и привести дополнительно 5 партнёров. После этого отправьте письмо с заголовком "Representative" на почту support@gsoil.ltd
.
Вас сделают представителем и помимо 1% от депозита, вы будете получать ещё 10% от дохода вашего реферала.
Бонус
Кто запишет видео отзыв о проекте, может получить бонус в размере 5$
Видео ролик присылать на почту: support@gsoil.ltd
Заголовок: Bonus
Техническая сторона проекта
Сайт проекта сделан на лицензионном скрипте H-Script
Уникальный дизайн, на английском языке
От DDos атак защищает CloudFlare
SSL шифрование от компании Comodo
Верифицированный PerfectMoney - Страна Канада
Контакты
E-mail 1: info@gsoil.ltd
E-mail 2: support@gsoil.ltd
E-mail 3: admin@gsoil.ltd
Обратная форма связи
Мой вклад
Мой Логин:
Karim