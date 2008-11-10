GsOil - gsoil.ltd (Большучий РефБэк)

По проекту GsOil предлагаю РефБэк/Бонус от вашего депозита.
Я плачу 1% от каждого вашего депозита
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Тема проекта: http://mmgp.ru/showthread.php?t=534321
Моя реферальная ссылка: https://gsoil.ltd/?ref=Karim
Важно!
Убедитесь, что зарегистрировались подо мной
Мой логин: Karim
Убедиться достаточно просто:
- Либо чистим куки и регистрируемся по моей рефералке;
- Либо берём рефералку и вставляем в чистый браузер, который и домена такого не видывал ранее
Заказывать РефБэк надо через мой ну просто уникальнейший блог в всём мире, ссылка в подписи у меня баннер
Вы должны быть зарегистрированы на блоге. Тогда в обзоре проекта увидите зелёненькую кнопочку для заказа РефБэка.
Все контакты для связи найдёте там же на блоге (мало ли понадобится)
И да, если вам ну ваще не взапало, постите здесь РефБэк от меня, а в теме проекта вклады и выплаты.
Помните: Постить вклады и выплаты - это прямая обязанность каждого инвестора!
P.S.
Буду рад вашим касарям