Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,980 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Treebo привлек $34 млн. для своей сети бюджетных отелей

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 21:42
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 6,585
Благодарностей: 1,298
УГ: 10
КП: 0.143
подарки
Treebo привлек $34 млн. для своей сети бюджетных отелей

Treebo Hotels, один из самых известных представителей развивающихся гостиничных сетей Индии, закрыл раунд серии C, получив 34 миллиона долларов.

Раунд возглавили новые инвесторы Ward Ferry Management и Karst Peak Capital (две гонконгские фирмы), с участием существующих инвесторов SAIF Partners, Matrix Partners India и Bertelsmann India Investments. Ранее компания Treebo уже привлекла 23 миллиона долларов, в том числе в прошлом году 17 миллионов долларов в серии Б.

Стартапы, такие как Treebo и OYO, которые привлекли более 250 миллионов долларов от таких инвесторов, как SoftBank и Sequoia, выросли до такого уровня, что могут предложить услуги, значительно отличающиеся по качеству от других отелей по всей Индии.

Они предлагают базовый номер стандарт для гостей, который включает в себя чистое постельное белье, постельные принадлежности, бесплатный Wi-Fi и многое другое, в ценовом диапазоне 1000-3000 INR или примерно от 15 до 50 долларов США за ночь. Кроме того, они используют мобильное приложение в качестве виртуального консьержа, чтобы помочь с регистрацией, заказами, ответами на вопросы и многим другим.

Идея состоит в том, чтобы устанавливать стандарты там, где их нет. Это может показаться не таким впечатляющим в западном контексте, но любой, кто путешествовал по Индии или другим частям Азии, может подтвердить какой сервис там может быть.

Компания Treebo утверждает, что предлагает около 300 отелей (более 6000 номеров) в более чем 50 городах Индии. В отличие от OYO, она не рискнула начать работать за границей. Соучредитель Рахул Чаудхари сказал, что на рынке Индии и так достаточно работы. По его оценкам, бюджетные отели составляют 65% национального гостиничного рынка, что означает примерно 15-20 миллиардов долларов в год.

Компания немного отличается от конкурентов своим подходом. Treebo управляет полной моделью франшизы, что означает, что она уделяет внимание исключительно отелям, работая с владельцами гостиниц и предоставляя им свой бренд, каналы приобретения клиентов, программное обеспечение для управления и многое другое. Взамен она получает часть дохода, которая может достигать 40%.

Treebo планирует использовать новое финансирование на улучшение обслуживания клиентов, маркетинг, технологии и расширение. В этом году компания начала использовать телевизионную рекламу, в которой снялся известный актер Ирфан Хан.

Уникальность

Специально для mmgp.ru
__________________
Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты
Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года
Cтатьи для вас и $ для авторов
Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс
Последний раз редактировалось inik1080; Сегодня в 21:44.
inik1080 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
RedAwning привлек $40 млн для своей платформы по бронированию отелей и хостелов Alcest Новости в мире финансов и инвестиций 0 09.08.2017 21:14
Gamee привлек €2 миллиона для своей игровой сети inik1080 Новости в мире финансов и инвестиций 1 31.03.2017 19:59
Стартап Flo Live привлек $4,2 млн для своей максимально защищенной IoT-сети CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.03.2017 03:11
Стартап ResearchGate привлек $52,6 млн для своей профессиональной сети для ученых CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 28.02.2017 23:07
Французский стартап Sigfox привлек $160 млн для расширения своей IoT-сети на 60 стран CashToday Новости в мире финансов и инвестиций 0 18.11.2016 16:22

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет Critic: 705637 (Forex Trend)
От critic в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Jack H.
Agromatica - agromatica.biz
От Jack H. в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар zwer55
Зачем мы учимся в ВУЗе
От zwer55 в разделе «Курилка»
Аватар tigr
Биржа BTC-e недоступна уже более семи часов
От tigr в разделе «Горячие новости»
Аватар AlexRover
Инвестиционная квартира в СПб, 1 млн.рублей
От AlexRover в разделе «Недвижимость»
Аватар Андрей Рыбаковский
Clever Company - Рефбэк 100%
От Андрей Рыбаковский в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
.     
Пользователей
420,980
Тем
487,018
Сообщений
12,101,498

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube