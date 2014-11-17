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Treebo привлек $34 млн. для своей сети бюджетных отелей

Treebo Hotels, один из самых известных представителей развивающихся гостиничных сетей Индии, закрыл раунд серии C, получив 34 миллиона долларов.



Раунд возглавили новые инвесторы Ward Ferry Management и Karst Peak Capital (две гонконгские фирмы), с участием существующих инвесторов SAIF Partners, Matrix Partners India и Bertelsmann India Investments. Ранее компания Treebo уже привлекла 23 миллиона долларов, в том числе в прошлом году 17 миллионов долларов в серии Б.



Стартапы, такие как Treebo и OYO, которые привлекли более 250 миллионов долларов от таких инвесторов, как SoftBank и Sequoia, выросли до такого уровня, что могут предложить услуги, значительно отличающиеся по качеству от других отелей по всей Индии.



Они предлагают базовый номер стандарт для гостей, который включает в себя чистое постельное белье, постельные принадлежности, бесплатный Wi-Fi и многое другое, в ценовом диапазоне 1000-3000 INR или примерно от 15 до 50 долларов США за ночь. Кроме того, они используют мобильное приложение в качестве виртуального консьержа, чтобы помочь с регистрацией, заказами, ответами на вопросы и многим другим.



Идея состоит в том, чтобы устанавливать стандарты там, где их нет. Это может показаться не таким впечатляющим в западном контексте, но любой, кто путешествовал по Индии или другим частям Азии, может подтвердить какой сервис там может быть.



Компания Treebo утверждает, что предлагает около 300 отелей (более 6000 номеров) в более чем 50 городах Индии. В отличие от OYO, она не рискнула начать работать за границей. Соучредитель Рахул Чаудхари сказал, что на рынке Индии и так достаточно работы. По его оценкам, бюджетные отели составляют 65% национального гостиничного рынка, что означает примерно 15-20 миллиардов долларов в год.



Компания немного отличается от конкурентов своим подходом. Treebo управляет полной моделью франшизы, что означает, что она уделяет внимание исключительно отелям, работая с владельцами гостиниц и предоставляя им свой бренд, каналы приобретения клиентов, программное обеспечение для управления и многое другое. Взамен она получает часть дохода, которая может достигать 40%.



Treebo планирует использовать новое финансирование на улучшение обслуживания клиентов, маркетинг, технологии и расширение. В этом году компания начала использовать телевизионную рекламу, в которой снялся известный актер Ирфан Хан.



Уникальность



Специально для mmgp.ru Treebo Hotels, один из самых известных представителей развивающихся гостиничных сетей Индии, закрыл раунд серии C, получив 34 миллиона долларов.Раунд возглавили новые инвесторы Ward Ferry Management и Karst Peak Capital (две гонконгские фирмы), с участием существующих инвесторов SAIF Partners, Matrix Partners India и Bertelsmann India Investments. Ранее компания Treebo уже привлекла 23 миллиона долларов, в том числе в прошлом году 17 миллионов долларов в серии Б.Стартапы, такие как Treebo и OYO, которые привлекли более 250 миллионов долларов от таких инвесторов, как SoftBank и Sequoia, выросли до такого уровня, что могут предложить услуги, значительно отличающиеся по качеству от других отелей по всей Индии.Они предлагают базовый номер стандарт для гостей, который включает в себя чистое постельное белье, постельные принадлежности, бесплатный Wi-Fi и многое другое, в ценовом диапазоне 1000-3000 INR или примерно от 15 до 50 долларов США за ночь. Кроме того, они используют мобильное приложение в качестве виртуального консьержа, чтобы помочь с регистрацией, заказами, ответами на вопросы и многим другим.Идея состоит в том, чтобы устанавливать стандарты там, где их нет. Это может показаться не таким впечатляющим в западном контексте, но любой, кто путешествовал по Индии или другим частям Азии, может подтвердить какой сервис там может быть.Компания Treebo утверждает, что предлагает около 300 отелей (более 6000 номеров) в более чем 50 городах Индии. В отличие от OYO, она не рискнула начать работать за границей. Соучредитель Рахул Чаудхари сказал, что на рынке Индии и так достаточно работы. По его оценкам, бюджетные отели составляют 65% национального гостиничного рынка, что означает примерно 15-20 миллиардов долларов в год.Компания немного отличается от конкурентов своим подходом. Treebo управляет полной моделью франшизы, что означает, что она уделяет внимание исключительно отелям, работая с владельцами гостиниц и предоставляя им свой бренд, каналы приобретения клиентов, программное обеспечение для управления и многое другое. Взамен она получает часть дохода, которая может достигать 40%.Treebo планирует использовать новое финансирование на улучшение обслуживания клиентов, маркетинг, технологии и расширение. В этом году компания начала использовать телевизионную рекламу, в которой снялся известный актер Ирфан Хан.Специально для mmgp.ru

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