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MoneyMaker - Moneymaker.media

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 21:38
#1
Премиум
Премиум
 
Аватар Joker9
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.08.2017
Сообщений: 7
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
MoneyMaker - Moneymaker.media

Я не администратор\создатель проекта.Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!

Старт проекта 30.08.2017

Описание:
Цитата:
MoneyMaker - это инвестиционный проект, который активно занимается инвестициями и торговлей на криптовалютных биржах. Проект позволяет инвесторам стать партнером и зарабатывать вместе с командой опытных трейдеров, инвестируя в MoneyMaker и зарабатывать на расширении личной реферальной программы, благодаря 5 уровневой реф системе.
<a href="https://moneymaker.media/?ref=Joker123" target="_blank"><img src="https://moneymaker.media/images/banners/4.gif" border="0" alt="banner Money Maker" /></a>

Минимальный вклад: 5 USD

Тарифные планы:

5 % DAILY FOREVER
Min 5 - Max investment 1000:5% daily, forever

7 % DAILY FOREVER
Min 1001 - Max 20000 investment:7% daily, forever

9 % DAILY FOREVER
Min 20001- Max 30000 investment:9% daily, forever

11 % DAILY FOREVER
Min 30001 - Max 100000 investment:11% daily, forever


Принимает: Bitcoin, Payer, Advanced cash, Perfectmoney
Выплаты - Instant
5 уровневая Реф-программа: 10-5-3-2-1%
Техническая часть:
инвестиционный фонд зарегестрирован в UK
— уникальный скрипт
— SSL сертификат Comodo CA Limited
— защита от DDoS


Мой депозит:
https://blockchain.info/tx/32e12546a...81d708ad176a51

Скрин из ЛК:
http://prntscr.com/gf1yvz
Joker9 на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 22:52
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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