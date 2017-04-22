MoneyMaker - Moneymaker.media

Я не администратор\создатель проекта.Тема создана для ознакомления и не является призывом к инвестированию собственных средств! Я не знаю сколько проработает проект, и получите ли вы в нем профит!
Старт проекта 30.08.2017
Описание:
Цитата:
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MoneyMaker - это инвестиционный проект, который активно занимается инвестициями и торговлей на криптовалютных биржах. Проект позволяет инвесторам стать партнером и зарабатывать вместе с командой опытных трейдеров, инвестируя в MoneyMaker и зарабатывать на расширении личной реферальной программы, благодаря 5 уровневой реф системе.
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Минимальный вклад:
5 USD
Тарифные планы:
5 % DAILY FOREVER
Min 5 - Max investment 1000:5% daily, forever
7 % DAILY FOREVER
Min 1001 - Max 20000 investment:7% daily, forever
9 % DAILY FOREVER
Min 20001- Max 30000 investment:9% daily, forever
11 % DAILY FOREVER
Min 30001 - Max 100000 investment:11% daily, forever
Принимает: Bitcoin, Payer, Advanced cash, Perfectmoney
Выплаты - Instant
5 уровневая Реф-программа: 10-5-3-2-1%
Техническая часть:
инвестиционный фонд зарегестрирован в UK
— уникальный скрипт
— SSL сертификат Comodo CA Limited
— защита от DDoS
Мой депозит:
https://blockchain.info/tx/32e12546a...81d708ad176a51
Скрин из ЛК:
http://prntscr.com/gf1yvz