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Herosphere запускает HEROcoin и объявляет об ICO

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Herosphere запускает HEROcoin и объявляет об ICO
Herosphere является разработчиком популярной платформы по ставкам на киберспорт события, недавно объявила о том, что компания проведет ICO для своей криптовалюты HERO.
15 сентября компания выпустит свой Эфириум маркер под названием HEROcoin, которые могут быть использованы для размещения ставок на исход различных событий и конкурировать с другими пользователями. Это маркер децентрализован, а это значит, что прибыль или выигрыш выплачивается исключительно игрокам, а не посредникам.

Herosphere получил большое внимание и инвестиции от Андреас Петерсон, разработчика популярного биткоин-кошелька Mycelium и ведущего блокчейн-разработчика. Также проектом заинтересовался Майкл Алтричтер, бизнес-ангел, инвестор в Hitbox и соучредитель Paysafecard и Payolution, а также Хубертус Сонхаусер, бывший генеральный директор казино Austria International.

Во время ICO участники смогут приобрести HEROcoin в обмен на Эфириум. HEROcoin делает платформу Herosphere полностью прозрачной и децентрализованной, так как она разработана на базе блокчейн. В конце концов, любая игровая платформа сможет принять HERO и улучшить пользовательский опыт игроков.

Пользователи будут использовать Herosphere для ставок на исходные события таких киберспортивных игр, как League of Legends, CounterStrike и DOTA 2. Однако, поскольку большинство платформ реализуют HERO, токен будет использоваться не только для киберспорта, но и для всего спортивных соревнований. Конкурсы могут быть созданы для всего сообщества HEROcoin или определенной группы друзей, в зависимости от того, как настроили пула. Держатели токена могут также продавать свои монеты на бирже, как только они будет перечислены в платформе. Одна из уникальных особенностей монеты является то, что только посредством хранения HERO, пользователи будут получать еще больше монет.

В отличие от традиционных игровых платформ, где пользователи конкурируют с неизвестными посредниками, реализация HEROcoin на Herosphere позволяет сообществу стать «домом». Участники будут соревноваться против себя самого. Это означает, что если один пользователь проигрывает, то выигрывает другой пользователь, так что деньги остаются в пределах сообщества.

Использование смарт-контрактов позволят проводить безопасную обработку платежей, так что сделки будут поддаваться публичной проверке и не будут подвержены риску институциональной обработки. Выплаты будут основываться на количестве пользователе, участвующих в ставках на определенное событие, также от первоначальных взносов.

Пол Полтерауер, генеральный директор и соучредитель Herosphere недавно сообщил:
Мы рады объявить о наших планах по запуску платформы, основанной на Blockchain. Сегодня существует множество фундаментальных проблем в сфере ставок и азартных игр. Herosphere является надежной, прозрачной платформой, которая будет использовать HERO для воссоздания революции в мире азартных игр.
Хубертус Тонхаоузер, бывший генеральный директор казино Austria International, недавно заявил:
Я инвестировал в herosphere из-за своего видения решения разного рода проблем в букмекерской индустрии, убирая самих букмекеров и предоставляя власть пользователям.
Перевод специально для MMGP.RU

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