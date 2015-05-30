Gannibal Barka Специалист

Пол: Мужской Инвестирую в: Другое Регистрация: 27.01.2016 Сообщений: 984 Благодарностей: 101 УГ: 0 КП: 0.121

Транснациональные корпорации задушат мировую экономику



Основной постулат экономики учит тому, что конкурентная борьба на рынке - это основа постоянного роста и развития экономики.



При обычных условиях, когда одна компания производит какой-то товар и продаёт его в несколько раз дороже себестоимости, другие компании, производящие точно такой же товар, начинают конконкурировать с первой компанией, стараясь снижать стоимость продаваемого товара. В первую очередь это хорошо для покупателя, так как продукция становится доступнее и дешевле. Конкурентная борьба полезна и для рынка рабочей силы, так как чем больше производителей, тем больше рабочих мест.



Но что будет, если по какой-то причине конкурентная борьба исчезнет? И производители начнут реализовывать свой товар по ценнику, который во много раз дороже себестоимости. Это приведёт к негативным последствиям. Сократится количество рабочих мест. Снизится и количество продаваемого товара из-за его недоступности. Так будет остановлен экономический рост.



Именно это явление и фиксируется в экономике США с середины 1980-х годов, по крайней мере, к такому выводу пришли экономисты Ян Де Локер и Ян Эекхут, работающие в Университете Принстона и в Университетском колледже Лондона. В исследовательской работе были проанализированы финансовые балансы ведущих компаний мира, ценные бумаги которых активно продаются на фондовых рынках. Период наблюдений взят с 1950 по 2014 годы. На 2014 год на долю описываемых компаний приходилось до 40 процентов от всех мировых продаж. Исследователи выяснили, что начиная с середины 1980-х годов, средняя наценка на товар у многих мировых производителей неуклонно росла. Если изначально наценка была на уровне 18 процентов, то к 2014 году она уже выросла до 70 процентов.



Высокая наценка на товар приводит к такому явлению, как "рыночная власть". Если на рынке компании конкурируют между собой, то такого явления не может наблюдаться. Если одна компания ставит выше ценник, чем другие, то она теряет свои позиции на рынке продаж, разоряется и исчезает. Чтобы оправдать более высокую наценку на товар, производитель обязан сделать товар более функциональным, то есть привлекательным, чем у конкурентов.







Но большинство компаний сейчас имеют "рыночную власть", что позволяет им устанавливать любой ценник на свой товар. Примером может послужить корпорация Apple.



Если исследователи правы в своих выводах, то явление имеет негативное влияние на мировую экономику в целом. Компаниям с "рыночной властью" выгоднее сократить количество рабочих и объёмы производства. Именно так и поступает картель ОПЕК. Сокращение производства приводит к безработице. А львиная доля прибыли в итоге, достаётся владельцам компаний, а не рабочим.



Исследователи приходят к простому выводу, транснациональные корпорации убивают современную экономику, так как конкурентная борьба неуклонно падает, и страдают от этого явления рабочие и потребители товаров. Что в свою очередь сказывается на мировой экономике.



специально для mmgp.ru Основной постулат экономики учит тому, что конкурентная борьба на рынке - это основа постоянного роста и развития экономики.При обычных условиях, когда одна компания производит какой-то товар и продаёт его в несколько раз дороже себестоимости, другие компании, производящие точно такой же товар, начинают конконкурировать с первой компанией, стараясь снижать стоимость продаваемого товара. В первую очередь это хорошо для покупателя, так как продукция становится доступнее и дешевле. Конкурентная борьба полезна и для рынка рабочей силы, так как чем больше производителей, тем больше рабочих мест.Но что будет, если по какой-то причине конкурентная борьба исчезнет? И производители начнут реализовывать свой товар по ценнику, который во много раз дороже себестоимости. Это приведёт к негативным последствиям. Сократится количество рабочих мест. Снизится и количество продаваемого товара из-за его недоступности. Так будет остановлен экономический рост.Именно это явление и фиксируется в экономике США с середины 1980-х годов, по крайней мере, к такому выводу пришли экономисты Ян Де Локер и Ян Эекхут, работающие в Университете Принстона и в Университетском колледже Лондона. В исследовательской работе были проанализированы финансовые балансы ведущих компаний мира, ценные бумаги которых активно продаются на фондовых рынках. Период наблюдений взят с 1950 по 2014 годы. На 2014 год на долю описываемых компаний приходилось до 40 процентов от всех мировых продаж. Исследователи выяснили, что начиная с середины 1980-х годов, средняя наценка на товар у многих мировых производителей неуклонно росла. Если изначально наценка была на уровне 18 процентов, то к 2014 году она уже выросла до 70 процентов.Высокая наценка на товар приводит к такому явлению, как "рыночная власть". Если на рынке компании конкурируют между собой, то такого явления не может наблюдаться. Если одна компания ставит выше ценник, чем другие, то она теряет свои позиции на рынке продаж, разоряется и исчезает. Чтобы оправдать более высокую наценку на товар, производитель обязан сделать товар более функциональным, то есть привлекательным, чем у конкурентов.Но большинство компаний сейчас имеют "рыночную власть", что позволяет им устанавливать любой ценник на свой товар. Примером может послужить корпорация Apple.Если исследователи правы в своих выводах, то явление имеет негативное влияние на мировую экономику в целом. Компаниям с "рыночной властью" выгоднее сократить количество рабочих и объёмы производства. Именно так и поступает картель ОПЕК. Сокращение производства приводит к безработице. А львиная доля прибыли в итоге, достаётся владельцам компаний, а не рабочим.Исследователи приходят к простому выводу, транснациональные корпорации убивают современную экономику, так как конкурентная борьба неуклонно падает, и страдают от этого явления рабочие и потребители товаров. Что в свою очередь сказывается на мировой экономике.специально для mmgp.ru