Ожидания иностранных инвесторов по рублю

Торговые рекомендации USD/RUB
Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня, 31 августа 2017 года
Уровни сопротивления:
R3 = 58,900
R2 = 58,712
R1 = 58,362
Срединная линия:
PP = 58,174
Уровни поддержки:
S1 = 57,824
S2 = 57,636
S3 = 57,286
Торговый план на 31 августа 2017 года:
Диапазонный уровень 58,165 – 58,185 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.
Позиции на покупку:
Тест и закрытие цены выше 58,175 – 58,195 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков роста цены.
Целями движения будет возврат цены к уровню 58,355 – 58,375.
Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 58,215 – 58,235, а также уровнях 58,295 – 58,315.
Тест и закрытие цены выше 58,360 – 58,380 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 58,695 – 58,715.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 58,405 – 58,425, а также уровнях 58,495 – 58,515, 58,565 – 58,585.
Тест и закрытие цены выше 58,735 – 58,755 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 58,895 – 58,915.
Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 58,720 – 58,740, а также уровнях 58,795 – 58,815.
При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 58,371 – 58,516, при ускорении движения − на уровнях 58,691 – 58,865.
Позиции на продажу:
Тест и закрытие ниже уровня 58,160 – 58,140 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 57,865 – 57,845.
Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровнях 58,065 – 58,045, а также уровнях 57,980 – 57,960.
Тест и закрытие ниже уровня 57,815 – 57,795 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 57,640 – 57,620.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 57,735 – 57,715, а также уровнях 57,650 – 57,630.
Тест и закрытие ниже уровня 57,615 – 57,595 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движения цены.
Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 57,295 – 57,265.
Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 57,575 – 57,555, а также уровнях 57,405 – 57,385.
При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 58,079 – 57,934, при ускорении движения цены вниз − на отметке 57,759 – 57,585.
Источник: https://analytics.news/torgovyie-rek...ii-usd-rub-60/