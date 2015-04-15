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Ожидания иностранных инвесторов по рублю

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Старый Сегодня, 20:22
#1
Специалист
 
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Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.01.2016
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Ожидания иностранных инвесторов по рублю


Настроение иностранных инвесторов относительно национальной валюты России продолжает быть изменчивым. Две недели прошлого с того момента, когда крупные инвестиционные фонды из США и Европы готовились к падению рубля. Сейчас же всё поменялось в противоположную сторону.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США в пятничном докладе опубликовала данные, в которых зафиксировано уменьшение позиций против российской национальной валюты крупнейших инвестиционных фондов США. Объём short - позиций упал ровно на 40 процентов, количество контрактов насчитывается - 6,73 тыс, общей стоимостью 15,4 млрд рублей. Тогда как неделю назад стоимость контрактов оценивалась на сумму 29,1 млрд рублей, а их количество фиксировалось в 11,646 тыс.

На укрепление национальной валюты России по прежнему ставят 13 иностранных инвестиционных фондов, но их объём торговых позиций в два раза меньше, чем позиции инвесторов, которые держат short по рублю. Против российского рубля сейчас играют 8 крупных инвестиционных фондов из США, которые наращивали свои позиции с конца весны текущего года. За прошедшие три месяца, эти фонды нарастили свои позиции в short по рублю ровно в 10 раз.

При этом российская валюта продолжает постепенно укрепляться, начиная с начала августа. По паре USD/RUB фиксируется снижение цены на 3 процента, до 58,57 рубля, с 60,36 рубля.



Ранее возросшее негативное настроение иностранных инвесторов против российской валюты связано с геополитическим проблемами, связанными с позицией России в конфликте между КНДР и США. К примеру, индекс волатильности VIX, отражающий страх инвесторов, достиг максимумов ноября прошлого года, когда встал вопрос об обмене ракетными ударами между Северной Кореей и США.

В напряжённые моменты, инвесторы стараются выходить из высокорискованных инструментов, к которым и относится рубль. А спекулятивный капитал стремится расположиться в так называемых "тихих гаванях". То есть в золото, в ценные бумаги США, или японскую иену. Но отток спекулятивных капиталов из высокорискованных активов имеет краткосрочное явление. И как только градус нервозности спадёт, всё возвращается на круги своя.



Что же касаемо будущей динами движения российской валюты, то она сильно ограничена. Нет и панических настроений на российском валютном рынке. Спрос на иностранную валюту в России остаётся на стабильном уровне. Не смотря на снижение ключевой процентной ставки, кэрри-трейд по российским активам до сих пор является привлекательным для иностранного капитала. По своей привлекательности, рубль уступает лишь только индийской рупии и бразильскому реалу.

специально для mmgp.ru
Gannibal Barka вне форума  
Старый Сегодня, 20:48
#2
Интересующийся
 
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Благодарностей: 4
УГ: 3
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Re: Ожидания иностранных инвесторов по рублю
Торговые рекомендации USD/RUB

Уровни поддержки, сопротивления и Pivot Point на сегодня, 31 августа 2017 года

Уровни сопротивления:

R3 = 58,900
R2 = 58,712
R1 = 58,362
Срединная линия:

PP = 58,174

Уровни поддержки:

S1 = 57,824
S2 = 57,636
S3 = 57,286


Торговый план на 31 августа 2017 года:

Диапазонный уровень 58,165 – 58,185 рассматриваем как сигнальный уровень локального разворота.



Позиции на покупку:

Тест и закрытие цены выше 58,175 – 58,195 на временном интервале М30 даст подтверждение остановки снижения цены и развитию рисков роста цены.

Целями движения будет возврат цены к уровню 58,355 – 58,375.

Учитываем риск формирования локальных сопротивлений на уровнях 58,215 – 58,235, а также уровнях 58,295 – 58,315.

Тест и закрытие цены выше 58,360 – 58,380 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 58,695 – 58,715.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 58,405 – 58,425, а также уровнях 58,495 – 58,515, 58,565 – 58,585.

Тест и закрытие цены выше 58,735 – 58,755 на временном интервале М30 даст подтверждение продолжения движения цены вверх и риск возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения будет возврат к уровню 58,895 – 58,915.

Учитываем риск формирования локального сопротивления на уровнях 58,720 – 58,740, а также уровнях 58,795 – 58,815.

При движении цены вверх, дневной максимум будет формироваться на 58,371 – 58,516, при ускорении движения − на уровнях 58,691 – 58,865.



Позиции на продажу:

Тест и закрытие ниже уровня 58,160 – 58,140 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз от уровня с возможным ускорением движения.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 57,865 – 57,845.

Учитываем риск формирования локальной поддержки на уровнях 58,065 – 58,045, а также уровнях 57,980 – 57,960.

Тест и закрытие ниже уровня 57,815 – 57,795 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможного ускорения движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 57,640 – 57,620.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 57,735 – 57,715, а также уровнях 57,650 – 57,630.

Тест и закрытие ниже уровня 57,615 – 57,595 даст сигнал развитию рисков движения цены вниз и возможное ускорение движения цены.

Целевым уровнем движения цены будет возврат к уровню 57,295 – 57,265.

Учитываем риски формирования локальной поддержки на уровне 57,575 – 57,555, а также уровнях 57,405 – 57,385.

При движении цены вниз, дневной минимум будет формироваться на уровне 58,079 – 57,934, при ускорении движения цены вниз − на отметке 57,759 – 57,585.
Источник: https://analytics.news/torgovyie-rek...ii-usd-rub-60/
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