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RannForex (такого вы еще не видели)

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Каталог Брокерских компаний, обсуждений условий и качества работы брокеров, общение с представителями компаний. Акции, бонусы. Отзывы клиентов.
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Старый Сегодня, 20:15
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Возраст: 47
Адрес: Москва
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 23.05.2012
Сообщений: 1,242
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УГ: 0
КП: 0.156
RannForex (такого вы еще не видели)
Господа!

Сегодня свершилось то, к чему я шел много лет. Я, наконец-то, запустил своего брокера. Брокер с очень необычной концепцией, такого вы еще не видели.

Во-первых брокер лоу-кост с лучшими возможными торговыми условиями, а во-вторых брокер-шоу, который будет полностью прозрачен, и не только касаемо торговли, но и работы самой компании (доходы, расходы, схемы, методы и т.п.).

На сайте есть официальное видео (со мной в главной и единственной роли), в котором я рассказываю о концепции проекта, посмотрите и вам станет ясно, что представляет из себя компания (не поленитесь, ролик небольшой, всего 6 минут).

Буду рад видеть всех желающих среди своих клиентов.

Некоторые известные на многих форумах старожилы уже опробовали торговлю и по достоинству оценили условия компании (если захотят, тут тоже отпишутся).

Сайт компании: https://rannforex.com

добавлено через 1 минуту
Прежде, чем писать: «Аааа, нет лицензии» или «Аааа, платежка только одна» или «Аааа, плечи маленькие», «Аааа, метатрейдера своего нет» и т.п., посмотрите внимательно ролики вникните в концепцию. Модель Low-cost. Да, плечи маленькие, да, с платежами будет не так обширно, как в других компаниях, да сервис будет минимальным, но:

1. У компании нет рисков (ни торговых, ни операционных).
2. И поэтому компания может предложить вам (ритейлу) торговать с институциональными условиями.

Спред по EURUSD практически весь день равен нулю. Статистика по средним средам есть на сайте (любуйтесь).

А еще, будет шоу открытости. Не торопитесь, наберитесь терпения, открытость будет появляться постепенно.

PS Если хотите что-то предложить компании, то, прежде, чем это сделать, подумайте, нужны ли для этого финансовые вложения. Если нужны, то не предлагайте, это компании не подходит.
__________________
С Уважением, Дмитрий Раннев AMTS Solutions (софт для брокеров)
rannev.ru - мой сайт, там есть крутой индикатор
Последний раз редактировалось Rann; Сегодня в 20:16. Причина: Добавлено сообщение
Rann на форуме  
Сказали спасибо:
petrochienkova (Сегодня)
Старый Сегодня, 21:14
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 24.01.2013
Сообщений: 167
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УГ: 0
КП: 0.162
подарки
Re: RannForex (такого вы еще не видели)
Минимальный депозит сколько?
petrochienkova на форуме  
Старый Сегодня, 21:19
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 27.09.2013
Сообщений: 180
Благодарностей: 133
УГ: 0
КП: 0.392
Re: RannForex (такого вы еще не видели)
Цитата:
Сообщение от Rann Посмотреть сообщение
Сайт компании: https://rannforex.com
Если есть счет в Admiral Markets / Mtrading , в вашей компании можно открывать счет?
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