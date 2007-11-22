RannForex (такого вы еще не видели)

Господа!
Сегодня свершилось то, к чему я шел много лет. Я, наконец-то, запустил своего брокера. Брокер с очень необычной концепцией, такого вы еще не видели.
Во-первых брокер лоу-кост
с лучшими возможными торговыми условиями, а во-вторых брокер-шоу
, который будет полностью прозрачен, и не только касаемо торговли, но и работы самой компании (доходы, расходы, схемы, методы и т.п.).
На сайте есть официальное видео (со мной в главной и единственной роли), в котором я рассказываю о концепции проекта, посмотрите и вам станет ясно, что представляет из себя компания (не поленитесь, ролик небольшой, всего 6 минут).
Буду рад видеть всех желающих среди своих клиентов.
Некоторые известные на многих форумах старожилы уже опробовали торговлю и по достоинству оценили условия компании (если захотят, тут тоже отпишутся).
Сайт компании: https://rannforex.com
добавлено через 1 минуту
Прежде, чем писать: «Аааа, нет лицензии» или «Аааа, платежка только одна» или «Аааа, плечи маленькие», «Аааа, метатрейдера своего нет» и т.п., посмотрите внимательно ролики вникните в концепцию. Модель Low-cost. Да, плечи маленькие, да, с платежами будет не так обширно, как в других компаниях, да сервис будет минимальным, но:
1. У компании нет рисков (ни торговых, ни операционных).
2. И поэтому компания может предложить вам (ритейлу) торговать с институциональными условиями.
Спред по EURUSD практически весь день равен нулю. Статистика по средним средам есть на сайте (любуйтесь).
А еще, будет шоу открытости. Не торопитесь, наберитесь терпения, открытость будет появляться постепенно.
PS Если хотите что-то предложить компании, то, прежде, чем это сделать, подумайте, нужны ли для этого финансовые вложения. Если нужны, то не предлагайте, это компании не подходит.