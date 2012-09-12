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В Минфине выступили против дорогой водки

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В Минфине выступили против дорогой водки
Минфин России не поддерживает предложение о повышении минимальной розничной цены пол-литровой бутылки водки до 300 рублей. Об этом в понедельник, сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Нынешний уровень стоимости — 205 рублей за бутылку объемом 0,5 литра — является экономически обоснованным, отмечается в сообщении. При этом рост цен может привести к увеличению нелегального оборота этой продукции и потребления суррогатов, считают в ведомстве.
Минпромторг также считает, что увеличение стоимости водки может привести к сокращению легального рынка и увеличению потребления некачественных заменителей.

Ранее 28 августа Минздрав России предложил повысить в 2018 году акциз на алкоголь с содержанием спирта более девяти процентов. Оптимальная цена бутылки водки объемом 0,5 литра должна составлять более 300 рублей, считают в ведомстве.

В мае в Минпромторге заявляли, что оптимальная цена на водку должна составлять 100−130 рублей за бутылку емкостью 0,5 литра. Ведомство полагает, что государство должно сформировать сбалансированную акцизную политику, направленную на снижение цен на легальный алкоголь.

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