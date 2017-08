5 причин, по которым биткойн будет оставаться сильной криптовалютой

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 21:22 Сегодня, 21:22 Сегодня, 20:05 #1 OPLOTT Премиум



Однажды 20-й президент Соединенных Штатов Джеймс Гарфилд сказал следующее: "Тот, кто контролирует денежную массу нации, тот и контролирует саму нацию".



В связи с современными реалиями, так и хочется спросить его - а кто тогда контролирует денежную массу криптовалюты биткойна? Поскольку, если бы такой человек существовал - такая вот невидимая рука, которая контролирует всё - тогда этот человек держал бы весь мир мёртвой хваткой. Но к счастью, пока нет необходимости поклоняться биткойну как божеству. В чистом виде биткойн сейчас представляет собой одноранговую цифровую валюту. То есть пользователь биткойнов или майнер не обладает властью на другим пользователем системы. В децентрализованной системе, такой как биткойн, нет одной головы змеи. "Децентрализованная система - это многоголовая гидра. Там всегда придётся рубить много голов", - так говорит Дэниел Джеффрис (Daniel Jeffries). И вот пока у вас есть интернет-соединение... биткойн позволяет вам погреться в славе криптовалюты, у которой нет границ и которая находится далеко за пределами быстрой досягаемости любого правительства или диктатора. Но децентрализованный характер этой криптовалюты является лишь одной из причин нашей нынешней любви к ней.



Ниже будут описано ещё 5 причин почему биткойн будет в обозримой перспективе оставаться и далее сильной криптовалютой всего мира.



Причина No 1: Биткойн лучше чем золото



Известно, что если человек накапливает достаточно большие финансовые активы, то безопасность становится немалой проблемой для него. Доллары из-за инфляции не сильно, но обесцениваются. Покупка акций и облигаций занятие рискованное. И вот здесь для целеустремленного инвестора биткойн решает 2 проблемы за один ход:



1). Его стоимость при падении рынков сохраняется.



2). Биткойн не занимает никакого физического пространства.



Чтобы хеджировать инфляционные риски, большинство людей обращают своё внимание на золото в качестве прибежища для своих капиталов. В конце концов, оно и служит таковым для людей уже веками. Прямо сейчас вы можете за 1 млн. долл. США купить около 50 унций золота при его стоимости 1 319 за унцию. И несомненно вы могли бы легко закопать это золото в землю на своём заднем дворе во время дождливого дня. Однако при чрезвычайных обстоятельствах, когда к примеру, вам нужно срочно эвакуироваться - эти пятьдесят унций золота быстро станут для вас тяжелой обузой. С другой стороны, биткойн невесом и сохраняется вечно в блокчейне. И до тех пор пока у вас есть доступ к Интернету, вы в любое время получаете доступ к своим биткойн-активам, причём независимо от того, где вы находитесь. И чёрт возьми, сейчас всё больше и больше бизнесов по всему миру начинают принимать биткойн в качестве оплаты... и в недалёком будущем надобность в официальных валютах в каких-то странах может быть вообще отпадёт.



Причина No2: Никому из людей не нравится платить комиссии



Здесь мы можем показать вам это наглядно на примере уже потраченных американцами 6,4 млрд долл. США. Эта цифра взята из представленного ранее отчета американской исследовательской компании "S & P Global Market Intelligence" по 3-м крупнейшим банкам США, в котором она подсчитала расходы американцев на комиссии при снятии наличных в банкоматах, а также сборы за пользование овердрафтом со своих кредитных карт. Если эту сумму распределить на всё взрослое население США, то каждый американец должен будет расстаться с $25. Это просто бездумно, не так ли? С другой стороны, биткойн не имеет никаких начётов. У него нет платы за обслуживание, нет платы за овердрафт и нет платы за банкомат.



А как насчет еще одного печального количества дней: 2,5 дня. Именно за такое количество дней сейчас в среднем осуществляется банковский перевод денежных средств клиента. Перевод же биткойнов может состоятся за 10 минут и иногда немного больше. Если производить сравнение биткойна с обычными фиатными валютами, то это как сравнивать телефон с телеграфом или кредитные карты с чеками. Итог таков, что биткойн предлагает быстрые и без комиссионные транзакции. Соответственно, для наших устаревших систем банкинга и валют не остается никаких шансов выжить в дальшейшем.



Причина No 3: Биткойн более силен чем доллар



В это может быть трудно поверить, но биткойн на самом деле сегодня более "силен", чем доллар США. Напомним, что не в столь ещё далекие времена деньги имели фиксированную стоимость, и американцы "сидели" на "золотом стандарте". После того как то же американское правительство отказалось от этого, оно по-прежнему придерживалось осторожных правил валютного регулирования. То есть, если помните, когда инфляция в США вышла из-под контроля, председатель правления ФРС США г-н Пол Волкер принятыми фискальными мерами всё-таки смог вернуть её к прежним значениям. Сейчас же, в так называемое время "количественного смягчения" ФРС США сохраняют реальные процентные ставки отрицательными уже на протяжении последних 10 лет. При таком регулировании никто не может полагаться на стоимость обычных валют. Центральные банки могут мгновенно обвалить стоимость своих национальных валют. А биткойн, с фиксированной скоростью майнинга новых монет и конечным уже определенных общим количеством монет, выглядит намного более привлекательным, чем тот же доллар США.



Причина No 4: Биткойн - это безопасная альтернатива в обществе для безналичных оплат



Биткойн и остальные криптовалюты представляют собой хорошее решение, если финансовые институты начнут запрещать наличность. Ведь вы наверно помните, что профессор Гарварда Кен Рогофф (Ken Rogoff) и главный экономист Банка Англии Энди Холдейн (Andy Haldane) ранее уже предложили отменить наличные деньги. Вместо этого все транзакции будут происходить в электронном виде через банковскую систему. Таким образом, ФРС США и другие Центральные банки мира, если они захотят, то смогут установить процентные ставки до отрицательных в размере минус 5% и у нас тогда не будет других альтернатив. Конечно, кроме биткойна. Скажем, если они отменяют наличные деньги, то мы тогда сможем хранить наши финансовые активы в биткойнах и не допускать того, чтобы наши активы снижались бы из-за установленных отрицательных процентных ставок и вследствие других опасностей банковской системы для фиатных денег. Убрав из этой схемы правительственную власть и мощь центральных банков, которые будут посягать на наши деньги мы тем самым с помощью биткойна восстановим нашу свободу.



Причина No 5: Проклинаемый многими биткойн просто не желает умирать



Компьютерные взломы. Разделение криптовалют. Кражи средств со счетов. Содействие преступной деятельности. Да, биткойн участвует во всем этом с тех пор как появился на этой сцене. Тем не менее даже по прошествии почти 10 лет эта криптовалюта по-прежнему сильна. И как выразился операционный директор крупной американской инвестиционной платформы StockTwits г-н Джастин Патерно (Justin Paterno): "В любое время когда какая-либо вещь (он имел в виду, конечно биткойн) отказывается сойти со сцены, то вы, вероятно, должны обратить на это особое внимание".



Признание: сначала я отказался уделять серьезное внимание биткойну и потом зашел так далеко, что даже предсказал его кончину. Тем не менее эта чертовщина отказалась умереть, что заставило меня переосмыслить все свои знания о биткойне.



Ведь смотрите: Центральные банки мира - это именно та группа перед которой сильнее всего нависла угроза исчезновения из-за появления децентрализованных криптовалют, однако сейчас они вкладывают большие инвестиции в поддержку инфраструктуры для осуществления криптовалютных платежей. Этим сейчас заняты валютное управление Сингапура, а также ЦБ Великобритании, Китая и Канады и это их явный разворот в сторону криптовалют. И конечно, и вы как пользователь, наблюдая всю эту развернувшуюся шумиху вокруг криптовалют захотите тоже немного прикупить их себе.



Поэтому просто не стоит опаздывать инвестировать в криптовалюты свои средства, ну чтобы потом не жалеть...



Перевод специально для mmgp.ru



