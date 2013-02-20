Била Гейтса обошли в списке самых богатых людей планеты.
Амансио Ортега, соучредитель испанского розничного гиганта Inditex (включает бренды Zara, Massimo Dutti и другие), занял первую строчку Forbes Real Time и стал самым богатым человеком на планете. Сейчас он богаче Билла Гейтса — традиционного лидера рейтинга — на $200 млн.
Как пишет Forbes, Ортега занимал первую строчку списка трижды, однако никогда не задерживался на первом месте дольше суток. Акции компании миллиардера 29 августа подорожали на 1%, и к концу дня вторника он всего на $100 млн отставал от основателя Microsoft. В среду ему удалось его обойти.
В настоящее время состояние 81-летнего уроженца Испании оценивается в $85 млрд. За последний месяц он разбогател на $1,2 млрд, но его продвижению в рейтинге также способствовало то, что Гейтс и Безос сдали свои позиции.
Гейтс пожертвовал $4,6 млрд на благотворительность, а Безос опустился в рейтинге после падения акций Amazon, последовавшим за публикацией финансовой отчетности корпорации. В прошлом месяце состояние основателя интернет-ретейлера сократилось на $4 млрд.
Ортега стал самым богатым человеком в мире впервые в октябре 2015 года, однако уступил это место Гейтсу менее чем через 24 часа. В ноябре 2016 года он вновь вернулся на первую строчку, однако затем вновь уступил создателю Microsoft.
Амансио Ортега Гаона (исп. Amancio Ortega Gaona; род. 28 марта 1936 года, Бусдонго, Леон, Испания) — предприниматель, основатель (вместе с бывшей женой Росалией Мерой) и экс-президент Inditex[; компании принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки. Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем.
Источники:
http://news.finance.ua/ru/news/-/409...lyudej-planety
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E...81%D0%B8%D0%BE