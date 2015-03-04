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Результаты тестирования топовых видеокарт AMD и Nvidia в разрешении 8K

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Результаты тестирования топовых видеокарт AMD и Nvidia в разрешении 8K
Наши зарубежные коллеги с ресурса TweakTown одними из первых в Сети провели интересный эксперимент по тестированию нескольких топовых видеокарт в разрешении 7680×4320 пикселей или 8K. Напомним нашим читателям, что площадь такой картинки превышает площадь изображения с разрешением 3840×2160 точек (Ultra HD 4K) в четыре раза, а популярного и ныне разрешения 1920 1080 пикселей (Full HD) в шестнадцать раз.



В качестве испытуемых видеокарт выступили четыре самых быстрых одночиповых адаптера: троица «зеленых» видеоускорителей Nvidia GeForce GTX 1080 Ti, Titan X, Titan Xp, а также один представитель «красного» лагеря в лице AMD Radeon RX Vega 64 Liquid Edition. Тестовая система была построена на базе центрального процессора Intel Core i7-7700K разогнанного до 5 ГГц, однако в дальнейшем авторы планируют провести аналогичные тесты с одним из новых Core i9 и Ryzen Threadripper 1950X. Ну а «вишенкой на торте» стал единственный доступный на рынке монитор с разрешением 8K — Dell UltraSharp UP3218K. Его рекомендованная цена составляет $5000, тем не менее авторам обзора удалось купить его с хорошей скидкой за $3900. Примечательно, что для подключения монитора к источнику изображения использовалась пара кабелей DisplayPort 1.4.



Что касается самих результатов тестирования, то вполне ожидаемо ни одна из видеокарт не смогла показать приемлемый фреймрейт при выборе максимальных настроек графики. В будущем авторы обещают добавить новые игры, а также провести испытания с разными настройками качества графики.



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