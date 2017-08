Alcest Топ Мастер

BitJob объявляет о сотрудничестве с ведущими учебными заведениями

BitJob, Blockchain платформа, цель которой состоит в создании глобального студенческого сообщества для интернет-заработка. Данный проект предназначен для того, чтобы подключить студентов из различных университетов к возможностям трудоустройства в рамках криптовалютного сектора и в ближайшее время будет открываться фонд для участников.



Однако даже до официального старта BitJob получил значительный интерес со стороны университетов и студенческих групп, что свидетельствует о многообещающем будущем. Как и в криптовалютах, увеличение сети непосредственно влияет на ценность проекта для своих пользователей. Если компания привлечет больше участников, чем задумала изначально, то она станет одной из главных центров приема на работу в Blockchain секторе.



Одной из первых участвующих групп является University of Florida Bitcoin Club, который был основан в сентябре 2016 года разработчиком Аароном Шварцом. К числу университетов и студенческих групп, которые уже присоединились к платформе, на сегодняшний день являются Blockchain Berkeley, McGill Cryptocurrency Club, Concordia Fintech Society, Ivey Business School в Западном Университете, а также The Blockchain Education Network. Хотя эта инициатива поддерживается Blockchain технологией, значение BitJob в первую очередь является социальным, нежели технологическим.



Доктор Тео Морузис, один из новейших консультантов проекта и руководитель по программам в сфере бизнес-аналитики и анализу данных в Cyprus International Institute of Management (CIIM), объясняет:

BitJob является отличным применением технологии Blockchain, которая использует децентрализацию, автоматизацию и прозрачность для того, чтобы учащиеся могли получить доход во время обучения. Это не технологический аспект, а более важный социальный аспект, представленный перед обществом. Это не нарушение, это прямое решение, которое позволит студентам, не обладающим должным опытом и знаниями зарабатывать и обучаться, что приведет к демонстрации своих профессиональных навыков. Это непосредственно будет способствовать достижению разрыва между спросом и предложением в отношении технических навыков. Тео Морузис, который также является научным сотрудником Научно-исследовательского центра по Блокчейн технологиям в Лондоне, имеет большой опыт по международному консультированию в области научных исследований, Блокчейн технологий и информационной безопасности. В 2013 году он был членом UCL, которая была удостоена первой премии в области безопасности Cyber Cipher Security Challenge среди британских университетов.

Страсть познать технологии, особенно Блокчейн, убедила меня стать членом этого проекта с первой же минуты, - сообщил Тео Морузис. Как консультант bitJob, я уверен, что все стандарты безопасности и передовая практика содействуют созданию продукта. Также напомню, что BitJob поднял $1,5 млн в течении первой недели своего preICO, который закончился 16 августа.



Перевод специально для MMGP.RU



