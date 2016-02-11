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Инвесторам пора присмотреться к ванили

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Старый Сегодня, 18:50
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Инвесторам пора присмотреться к ванили


Неоднократно читала различные статьи о том, что есть инвесторы, которые вкладывают в такие экзотические товары на фондовых рынках, как кофе. Но, судя по всему, таким финансистам пора присмотреться к другому товару, а именно к ванили.

И вся причина в том, что в мире в ближайшее время будет наблюдаться дефицит ванили. Всё бы ничего, но дефицит ванили повлечёт за собой и сокращение производства мороженого по всему миру. За последние недели цена на ваниль подскочила до рекордных отметок, превысив максимумы прошлых лет в десятки раз.

Ваниль используется в основном в пищевой промышленности, а если быть точным, то в изготовлении различных десертов и алкогольных напитков. Используется ваниль в парфюмерной и табачной промышленности.

В опубликованном отчёте исследовательской группы Eurovanille говорится, что цена стручковой ванили превысила отметку в 0,6 тыс долларов за один килограмм, тогда как шесть лет назад стоимость килограмма продукции составляла 25 долларов, на мировых рынках. К середине августа стоимость на ваниль несколько упала, до 500 долларов за килограмм, но качество продукции и объёмы производства не покрывают спрос покупателей.

Дефицит ванили образовался из-за неблагополучного лета на острове Мадагаскар, который и является основным поставщиком продукта на мировые рынки. На долю Мадагаскара приходится до 85 процентов мирового экспорта ванили. Из-за засухи, более 30 процентов урожая выгорело, а оставшаяся часть была уничтожена тропическим циклоном "Энаво" во время сбора фермерскими хозяйствами оставшегося продукта.

Больше всех пострадали от дефицита ванили производители дорогих сортов мороженого, а так же производства, связанные с различными ремёслами. Многие известные ресторанные бренды Европейского Союза и США были вынуждены удалить из меню мороженое собственного производства.

Другим же производителям мороженого, ради того чтобы остаться на рынке, пришлось существенно на него поднять цену. К примеру, компания Nestle увеличила ценник на мороженое Movenpick на 2,5 процента в Швейцарии.

Некоторые поставщики в США и вовсе прекратили продавать ваниль на развес, отгружая своим поставщикам не более 25 стручков за одну поставку.

Исследовательская группа Eurovanille обещала оценить новый урожай не ранее октября, именно в этот месяц заканчивается цветение ванильных лиан на острове Мадагаскар. Одновременно с этим, ряд производителей решили перенести производство ванили в Индию, Индонезию и на остров Новая Гвинея.

Whore65

специально для mmgp.ru
Whore65 вне форума  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:51
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