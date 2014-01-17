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"Ходячие мертвецы" пополняют ряд игр от Disruptor Beam

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"Ходячие мертвецы" пополняют ряд игр от Disruptor Beam

Тема борьбы за выживание раскрывается в новой мобильной игре от Disruptor Beam - The Walking Dead: March to War. Бесплатная многопользовательская стратегическая игра выходит сегодня на iOS и Android.

Основываясь на популярном комиксе Роберта Киркмана и телешоу The Walking Dead, March to War позволит проводить сражения в заброшенном Вашингтоне, округ Колумбия. Также появятся такие места, как Sanctuary и Hilltop. Игроки смогут объединяться в команды, управлять ресурсами, набирать персонажей из The Walking Dead, строить и защищать свою базу.

Disruptor Beam ранее обращал внимание на чрезвычайно популярные бренды, такие как Star Trek и Game of Thrones. Благодаря своим успехам студия разработки в начале этого года привлекла 8,5 миллионов долларов инвестиций, чтобы продолжить финансирование своей империи социальных игр. Теперь она адаптирует The Walking Dead, используя ту же формулу.


Генеральный директор Джон Рэдофф говорит, что его студия сначала ищет новые идеи, а потом уже решает разработать игру. Важно наличие базы поклонников и достаточно развитого сообщества, что позволит повысить популярность игры. Наличие десятков миллионов существующих фанов помогает преодолевать болото из программ в магазинах приложений, которые все больше переполняются.

Рынок мобильной связи вырос во втором квартале 2017 года на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 12,2 миллиардов долларов. Теперь доходы от него превзошли доход от игровых консолей и ПК. Многие разработчики борются за кусок того, что стало одним из крупнейших игровых рынков. По данным Pocket Gamer, в App Store Apple в этом месяце появилось 2700 игр.

В дополнение к наличию фанатов, Disruptor Beam также ищет идею с богатым исходным материалом.

"Мы уделяем пристальное внимание деталям в истории, сюжетной линии, изображении персонажей, реализме окружающей среды, - сказал Рэдофф. "Мы ищем большие обширные миры, которые являются огромным полотном для развития действия в игровых событиях. Когда вы взглянете на Game of Thrones и Star Trek, то увидите, что это примеры тех самых миров, а в случае Star Trek - всей вселенной".

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