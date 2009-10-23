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Граждане России отказывают себе в развлечениях ради тотальной экономии

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Старый Сегодня, 18:22
#1
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Граждане России отказывают себе в развлечениях ради тотальной экономии


За прошедшие пол года большая часть граждан России лишила себя какого-либо отдыха, не посетив за этот срок ни одного мероприятия, или увеселительного заведения. Население страны продолжает экономить тотально на всём, отказывая себе, в том числе, и в досуге. Как указывается в исследовании компании "Ромир", за прошедшее первое полугодие 2017 года 51 процент опрошенных граждан России заявили о том, что ни разу не выходили в "свет", тогда как три года назад, когда начался экономический кризис в стране, таковых насчитывалось менее 45 процентов.

Те граждане страны, что заявили об экономии, отказывают себе буквально во всём. К примеру, кафе и рестораны лишились 4 процентов посетителей. На данный момент их посещают 26 процентов респондентов, против 30 процентов тремя годами ранее. Выставки и музеи так же лишились своих посетителей, на 5 процентов. В текущем году их посещали только 7 процентов граждан, тогда как три года назад 12 процентов. Такое же падение зрителей зафиксировали театры и концерты, 6 процентов против 11 и 3 процента против 8, соответственно.

Ненамного в клиентуре потеряли салоны красоты. За пол года 2017 года количество респондентов их посещающих насчитали 12 процентов, тогда как три года назад 13 процентов. Чуть больше потеряли клиентуры бани и сауны, 7 процентов на сегодня, против 9 процентов три года назад. Два процента посетителей потеряли так же бильярдные и боулинги, 6 процентов против 8. Столько же клиентов потеряли и ночные клубы, сокращение с 7 процентов до 5. Но даже те, кто продолжает посещать увеселительные мероприятия, заявили о том, что стараются во время развлечений урезать себя в тратах. Именно поэтому средний чек во многих заведениях сокращается, который месяц подряд.

Лишь немного выросла доля граждан, посещающих кинотеатры. Три года назад количество киноманов насчитывалось 22 процента, в текущем году 24 процента. На два процента выросло количество посетителей кафе-фастфудов, с 17 процентов до 19. Однако и в фастфудах средний чек за три года сократился ровно в 1,5 раза. Да и количество посещений кинотеатров серьёзно просело. Если ранее киноманы в среднем посещали кино 1,4 раза в месяц, то сейчас 1,1 раза.

Аналитики из исследовательской компании "Ромир" приходят к вполне логичному выводу, те граждане которые стараются посещать увеселительные заведения и мероприятия, сокращают набор и вариативность своих выходов, а так же затраты на свои развлечения. Но вряд ли эти данные могут сильно удивить тех, кто внимательно следит за данными от Росстата. Ведь по отчётам Департамента Государственной Статистики России, июль стал 33 месяцем сокращения покупательской способности населения. За прошлый месяц сокращение реальных доходов достигло 0,8 процента.

В опросе участвовали 1,5 тыс граждан России, в возрасте от 18 лет и старше, проживающие как в сельской местности, так и в городах. Опрос проводился во всех федеральных округах страны.

Whore65

специально для mmgp.ru
Whore65 вне форума  
Старый Сегодня, 18:44
#2
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Re: Граждане России отказывают себе в развлечениях ради тотальной экономии
Я думаю сейчас в странах СНГ ситуация аналогичная и ничего нового в этом нет. Кризис ещё далёк до завершения
vazzup на форуме  
Старый Сегодня, 18:48
#3
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Автор темы Re: Граждане России отказывают себе в развлечениях ради тотальной экономии
Цитата:
Сообщение от vazzup Посмотреть сообщение
Я думаю сейчас в странах СНГ ситуация аналогичная и ничего нового в этом нет. Кризис ещё далёк до завершения
Другие страны СНГ не попали под экономические санкции практически всего мира из-за глупой политики правительства.
Whore65 вне форума  
Сказали спасибо:
akva31z (Сегодня)
Старый Сегодня, 18:52
#4
Мастер
 
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Re: Граждане России отказывают себе в развлечениях ради тотальной экономии
Цитата:
Сообщение от Whore65 Посмотреть сообщение
из-за глупой политики правительства.
Правительства США...
buhan вне форума  
Старый Сегодня, 18:58
#5
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Re: Граждане России отказывают себе в развлечениях ради тотальной экономии
Цитата:
Сообщение от buhan Посмотреть сообщение
Правительства США...
Сами накосячили, а виновато во всем США, классная и удобная позиция.
Надо тоже попробовать, кинуть так пару петард соседу в хату, а потом сказать - это все инопланетяне.
__________________
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ttxz на форуме  
Старый Сегодня, 19:28
#6
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Re: Граждане России отказывают себе в развлечениях ради тотальной экономии
Цитата:
Сообщение от Whore65 Посмотреть сообщение
Другие страны СНГ не попали под экономические санкции практически всего мира из-за глупой политики правительства.
Но при этом кризис их не миновал
vazzup на форуме  
Старый Сегодня, 19:34
#7
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Re: Граждане России отказывают себе в развлечениях ради тотальной экономии
А разве когда-то было иначе?
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