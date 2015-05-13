BitPesa поднимает новое финансирование от Greycroft

Платежная платформа BitPesa, работающая в странах Африки, сегодня сообщила о привлечении нераскрытой суммы инвестиций и о закрытии серии раундов.
Последний раунд возглавил Greycroft и ряд как существующих акционеров, так и новых инвесторов, имена которых не были объявлены. BitPesa на сегодняшний день привлекла $ 10 млн, которые нацелена использовать для продолжения своего расширения по странам Европы, Ближнего Востока и Африки.
На сегодняшний день, компания располагает штаб-квартирой в Люксембурге для того, чтобы сосредоточить свое внимание на франкоязычных странах Европы и штаб-квартирой в Сенегале для франкоязычных стран Африки с офисами в Найроби и Лагосе.
Запущенная под руководством генерального директора Элизабет Россиэльо, BitPesa является онлайн платежная платформа, которая использует Blockchain для повышения скорости обработки бизнес-платежей в странах Африки. Клиентами компании являются различные африканские предприятия и транснациональные компании, которая совершают международные денежные переводы.
Также напомню, что BitPesa в 2015 году получила официальное разрешение на работу в Великобритании от Financial Conduct Authority (FCA), имеющая офисы в Найроби, Кении, Лагосе, Лондоне, Люксембурге и Дакаре.
Перевод специально для MMGP.RU