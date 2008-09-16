Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,959 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Almaty (28 сентября, г. Алматы)

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Криптовалюты. Обсуждение теоретических вопросов.
При поддержке
YoBit.Net - The Biggest Exchange
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:10
#1
Модератор
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Возраст: 36
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 16.09.2008
Сообщений: 4,266
Благодарностей: 6,383
УГ: 8
подарки
награды Ветеран MMGP.RU Волшебный горшочек 
Внимание Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Almaty (28 сентября, г. Алматы)


Эксперты обсудят блокчейн, криптовалюты и ICO на Blockchain & Bitcoin Conference Almaty

28 сентября в Казахстане впервые пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Almaty. Ведущие специалисты соберутся вместе, чтобы обсудить последние новости и будущее рынка блокчейн-технологий в стране.

Blockchain & Bitcoin Conference — сеть крупных блокчейн-мероприятий, организованных компанией Smile-Expo в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве, Таллине, Праге и Стокгольме.

Почему именно Казахстан?

В стране идет активное развитие блокчейна. Правительство четко нацелилось на технологическую модернизацию экономики. Для этого была создана государственная программа «Цифровой Казахстан», в которой блокчейн будет играть отдельную роль.

Инфраструктуру для развития этой технологии должна подготовить рабочая группа международного финансового центра «Астана». Кроме того, Казахстан станет второй страной в мире, где будет осуществляться государственное регулирование криптовалют.

Что ждет посетителей Blockchain & Bitcoin Conference Almaty?

Участников конференции ожидает три крупных блока обсуждений:
  1. Введение в Bitcoin: обзор рынка криптовалют. В этом блоке обсудят тенденции развития цифровых валют как в Казахстане, так и во всем мире. Отдельное внимание уделят законодательному регулированию криптовалют.
  2. Технология Blockchain и практические решения на ее основе. Здесь специалисты блокчейна поделятся опытом создания своих проектов на технологии распределенного реестра, а также расскажут о трудностях, с которыми придется столкнуться в процессе разработки.
  3. ICO. Этот блок будет полностью посвящен популярной теме краудсейла цифровых токенов. Спикеры расскажут обо всех этапах и подводных камнях ICO.

Кроме того, участники Blockchain & Bitcoin Conference Almaty посетят выставку криптоиндустрии, где будут продемонстрированы новинки «железа» для майнинга, софт, платежные системы, блокчейн-продукты и другие решения для B2B- и B2C-аудитории.

На выставке можно будет познакомиться с представителями майнинговых и блокчейн- компаний, криптовалютных бирж, биткоин-кошельков, юридических и IT-компаний, а также многих других.

Программа мероприятия и регистрация доступны на официальном сайте Blockchain & Bitcoin Conference Almaty.


Форум MMGP выступил информационным партнером мероприятия.
__________________
Реклама на форуме MMGP.RU
Sapiens на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В конце сентября в Казахстане пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Almaty pilot10 Новости криптовалют 1 12.08.2017 02:52
Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Stockholm (7 сентября, г. Стокгольм) Sapiens Криптовалюты: общий форум 2 02.07.2017 22:48
Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference St. Petersburg (22 июня, СПб) Sapiens Криптовалюты: общий форум 6 29.06.2017 14:12
Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference Russia (19 апреля, г. Москва) Sapiens Криптовалюты: общий форум 3 26.04.2017 16:35
Приглашаем на Blockchain & Bitcoin Conference (9 марта 2017, г. Таллин) Sapiens Криптовалюты: общий форум 6 15.03.2017 15:10

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар sergeyn87
Ibhyip - www.ibhyip.com
От sergeyn87 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар seter
Выплаты по ОСАГО увеличены до 500 тыс. руб.
От seter в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Funy-Maker
Европейские фермеры забросали бельгийскую полицию яйцами
От Funy-Maker в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Dimoni4e
Сервисы для планирования своих дел
От Dimoni4e в разделе «Курилка»
Аватар Александра 81
Как можно заработать в сети на фотографиях?
От Александра 81 в разделе «Заработок в интернете: общий форум»
Аватара нет
Mad Dog Lion биткоин кран 100сатоши 15минут
От jinno в разделе «Краны»
.     
Пользователей
420,959
Тем
486,968
Сообщений
12,100,154

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube