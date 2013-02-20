Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,959 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

НБУ представил мобильное приложение «Украинская гривна». Фото

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:47
#1
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Донецк
Регистрация: 20.02.2013
Сообщений: 5,551
Благодарностей: 1,589
УГ: 145
КП: 0.146
подарки
награды Волшебный горшочек 
НБУ представил мобильное приложение «Украинская гривна». Фото


НБУ представил мобильное приложение «Украинская гривна». Фото


Сегодня, 31 августа, Национальный банк представили мобильное приложение «Украинская гривна». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Специалисты НБУ разработали специальное мобильное приложение о защите гривны, которое позволит узнать о более 20 элементах защиты нацвалюты.

Директор Департамента информационных технологий Национального банка Украины Владимир Нагорнюк наглядно представил, как это приложение поможет узнать об элементах защиты обновленной серии банкнот НБУ.



«В интерактивной форме здесь воспроизведены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, воспроизведен кинематический эффект, элементы, которые ощущаются на ощупь, изображения и надписи, которые можно увидеть с помощью увеличительного стекла», — пояснил Нагорнюк.



Он также добавил, что также приложение содержит видео обзоры обновленных банкнот номиналом 100 и 500 гривен для детального изучения.

Скачать мобильное приложение «Украинская гривна» можно в App Store или Google Play. Также оно будет доступно для загрузки на сайте НБУ.



Вскоре Нацбанк планирует представить англоязычную версию приложения, что позволит иностранцам, которые планируют посетить Украину, предварительно познакомиться с внешним видом и элементами защиты украинской валюты.



Источник: Минфин.
__________________
Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь
$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$
☆☆☆ Выгодный обмен RUB, UAH, USD, BTC ☆☆☆
Denver10 на форуме  
Старый Сегодня, 18:19
#2
Интересующийся
 
Регистрация: 26.02.2016
Сообщений: 78
Благодарностей: 2
УГ: 0
КП: 0.000
Re: НБУ представил мобильное приложение «Украинская гривна». Фото
Ну молодцы что сделали такое, думаю это полезно
Summo на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мобильное приложение ShareinStock Алекс Стефаненко Биржа долей ShareInStock.com 22 03.04.2016 23:40
Продам Мобильное приложение Фоторедактор Erico Сайты 0 25.02.2016 19:13
Сегодня украинская гривна празднует свой 19 день рождения Denver10 Новости в мире финансов и инвестиций 1 05.09.2015 13:24
Курс НБУ… Украинская гривна собирается «сыграть в ящик»? pilot10 Новости в мире финансов и инвестиций 4 11.02.2015 17:31

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар clipman77
Американский регулятор — виртуальная валюта способствует кибератакам
От clipman77 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Pott3rMore
Hockey.
От Pott3rMore в разделе «Прогнозы от пользователей»
Аватара нет
Руководство для ICO от китайских компаний
От Alex077 в разделе «Горячие новости»
Аватар kamol_mix
Samsung GALAXY Note спас полицейского от пули
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар Forex-Trader.lv
Доверительное управление на форекс - нет сайта
От Forex-Trader.lv в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар johnny666
ищу инвестора для торговли на рынке FORTS
От johnny666 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     
Пользователей
420,959
Тем
486,968
Сообщений
12,100,155

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube