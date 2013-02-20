НБУ представил мобильное приложение «Украинская гривна». Фото
Сегодня, 31 августа, Национальный банк представили мобильное приложение «Украинская гривна». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Специалисты НБУ разработали специальное мобильное приложение о защите гривны, которое позволит узнать о более 20 элементах защиты нацвалюты.
Директор Департамента информационных технологий Национального банка Украины Владимир Нагорнюк наглядно представил, как это приложение поможет узнать об элементах защиты обновленной серии банкнот НБУ.
«В интерактивной форме здесь воспроизведены защитные признаки с имитацией просмотра банкноты против света, воспроизведен кинематический эффект, элементы, которые ощущаются на ощупь, изображения и надписи, которые можно увидеть с помощью увеличительного стекла», — пояснил Нагорнюк.
Он также добавил, что также приложение содержит видео обзоры обновленных банкнот номиналом 100 и 500 гривен для детального изучения.
Скачать мобильное приложение «Украинская гривна» можно в App Store или Google Play. Также оно будет доступно для загрузки на сайте НБУ.
Вскоре Нацбанк планирует представить англоязычную версию приложения, что позволит иностранцам, которые планируют посетить Украину, предварительно познакомиться с внешним видом и элементами защиты украинской валюты.
Источник: Минфин.