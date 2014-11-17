Как технологические компании помогают пострадавшим от урагана Харви

Ураган Харви накрыл Техас и продолжает бушевать, став штормом, не имеющим прецедентов в истории США, в результате чего в некоторых местах выпал рекордный уровень осадков в 52 дюйма.
Сейчас уровень Харви понижен до тропического шторма, но многие районы по-прежнему сталкиваются с разрушительными наводнениями. В результате этих событий множество добровольцев изъявили желание оказать помощь и пожертвования благотворительным организациям. Среди сочувствующих оказались и технологические компании, которые сделали пожертвования и помогали в сборе средств.
Компания Google
заявляет, что на данный момент удалось привлечь 2 миллиона долларов для помощи, причем первый 1 миллион долларов был выделен непосредственно от Google.org. На сайте Google в результате поискового запроса "Hurricane Harvey" выдается страница результатов, включая оповещения, истории, обновления от Национальной службы погоды, ресурсы для помощи и интерактивная карта эвакуации.
Facebook
заявил, что выделит около 1 миллиона долларов, собранных его пользователями с помощью этой социальной сети. Компания создала страницу пожертвований для Центра по борьбе со стихийными бедствиями для тех, кто не хочет жертвовать средства Красному Кресту.
Microsoft
заявила, что она выделила 2,5 миллиона долларов наличными, а также предоставила технологии и услуги для поддержки усилий по оказанию помощи некоммерческим организациям, при этом 100 000 долларов являются пожертвованиями от сотрудников компании.
Verizon
пообещала 10 миллионов долларов, сотрудничая с местными властями для определения четырех некоммерческих организаций, которым она выделит деньги. Компания также заявила, что не будет взимать плату с клиентов за некоторые звонки и траффик.
AT&T
также отказалась от взимания платы в пострадавших районах до 15 сентября и предложила кредиты некоторым клиентам. Компания пообещала 350 000 долларов местным общинам.
Airbnb
использовал свою платформу, чтобы позволить хозяевам бесплатно предоставлять свои дома тем, кто нуждается в убежище после урагана. На сайте и в приложении есть список доступного жилья в таких городах, как Сан-Антонио, Даллас и Остин. Airbnb отказывается от любых сборов за эти действия до 25 сентября.
Компания Disney
сделала денежные пожертвования в размере 1 миллиона долларов Красному Кресту и сказала, что ее телеканал ABC в четверг проведет "День пожертвований", чтобы привлечь больше денег.
Amazon и Whole Foods
собрали 1 миллион долларов пожертвований Красному Кресту с помощью Amazon Pay, а также создают список пожеланий необходимых инструментов и предметов первой необходимости для Красного Креста.
Генеральный директор Apple
Тим Кук твитнул ссылку на функцию iTunes и iOS App Store, которая позволяет клиентам Apple делать пожертвования от 5 до 200 долларов для Красного Креста. Apple заявила, что передаст 100% пожертвований и не будет передавать личную информацию Красному Кресту.
Lyft
пожертвовал 100 000 долларов в Фонд помощи пострадавшим от урагана Харви.
Uber
также предоставил 300 000 долларов в виде своих услуг, еды и другой помощи.
Walmart и его Walmart Foundation
обязались выделить не менее 1 миллиона долларов, а местные команды предлагают свою помощь. Ритейлер создал аптеку в Выставочном центре Далласа и отправил часть своих грузовиков для доставки помощи в Выставочный центр Хьюстона.
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru