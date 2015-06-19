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Cryptotek.org - РЕФБЕК 100% = 5% от вклада

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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:37
#1
Профессионал
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Возраст: 29
Адрес: http://divan-invest.ru/
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 19.06.2015
Сообщений: 1,434
Благодарностей: 662
УГ: 12
КП: 0.021
Cryptotek.org - РЕФБЕК 100% = 5% от вклада
ВОЗВРАТ РЕФЕРАЛЬНЫХ в CRYPTOTEK - 100% - 5% от вклада


КРУГЛОСУТОЧНАЯ СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА!



Откат выплачивается в течении 24 часов, если прошло более 24 часов после вклада - рефбек по этому вкладу не актуален


Данное предложение только для зарегистрированных участников этого форума


ПРЕДЛОЖЕНИЕ:


1. С ПЕРВОГО ВКЛАДА: Рефбек - 100% - 5% от вклада
2. С ПОСЛЕДУЮЩИХ: Рефбек - 50% - 2,5% от вклада


УСЛОВИЯ:


1. Запросить у меня ссылку в ЛС или по контактным данным

2. Зарегистрироваться в CRYPTOTEK - Ваш пригласитель: R12292;

3. Пополнить баланс, создать депозит;

4. Обязательно оставить заявку в этой теме, в течении 24 часов, вида:
● "Имя и Фамилия" профиля или почта в проекте;
● Сумма депозита;

5. Счет для рефбека пишем в лс либо в контакты, указанные ниже;

6. Рефбек выплачивается преимущественно через Advanced Cash (другие варианты по договоренности);

7. После выплаты Рефбека - написать в этой теме о получении


ВНИМАНИЕ! Кто не пишет отзыв о рефбеке, может не получить последующие откаты.



Контакты:
1. Телеграм: @divan_invest
2. e-mail: mcklad@gmail.com




.
__________________
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mcklad на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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