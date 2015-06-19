Cryptotek.org - РЕФБЕК 100% = 5% от вклада

ВОЗВРАТ РЕФЕРАЛЬНЫХ в CRYPTOTEK - 100% - 5% от вклада
КРУГЛОСУТОЧНАЯ СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА!
Откат выплачивается в течении 24 часов, если прошло более 24 часов после вклада - рефбек по этому вкладу не актуален
Данное предложение только для зарегистрированных участников этого форума
ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
1. С ПЕРВОГО ВКЛАДА: Рефбек - 100% - 5% от вклада
2. С ПОСЛЕДУЮЩИХ: Рефбек - 50% - 2,5% от вклада
УСЛОВИЯ:
1. Запросить у меня ссылку в ЛС или по контактным данным
2. Зарегистрироваться в CRYPTOTEK - Ваш пригласитель: R12292;
3. Пополнить баланс, создать депозит;
4. Обязательно оставить заявку в этой теме, в течении 24 часов, вида:
● "Имя и Фамилия" профиля или почта в проекте;
● Сумма депозита;
5. Счет для рефбека пишем в лс либо в контакты, указанные ниже;
6. Рефбек выплачивается преимущественно через Advanced Cash
(другие варианты по договоренности);
7. После выплаты Рефбека - написать в этой теме о получении
ВНИМАНИЕ! Кто не пишет отзыв о рефбеке, может не получить последующие откаты.
Контакты:
1. Телеграм: @divan_invest
2. e-mail: mcklad@gmail.com
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