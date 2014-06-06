Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 18:20 Сегодня, 18:20 Сегодня, 17:33 #1 ГераЯ Мастер

Пол: Женский Адрес: Украина Инвестирую в: Форекс Регистрация: 06.06.2014 Сообщений: 2,867 Благодарностей: 1,558 УГ: 0 КП: 0.327 подарки Преимущества и недостатки арбитража криптовалют



С учетом растущей популярности криптовалют и спроса на нее, а также с ростом их количества и количества бирж, что предлагают торговлю криптовалютами, растут обороты, появилось и больше вариантов заработка. Теперь не только покупают криптовалюту и держат ее, как инвестицию, а и пробуют играть на курсе и тем самым в краткосрочной перспективе увеличивать свой доход. Как уже сказано первый вариант это купить и держать и ждать выгодной точки продажи, еще вариант это спекулировать на бирже, покупая и продавая, правда тут есть риск и потерять, если пойдет все таки не туда, как планировалось, третьим вариантом заработка являет арбитраж на курсе. В чем его особенность, преимущества и недостатки такого метода торговли рассмотрим подробнее.



Особенности криптовалютного арбитража

Криптовалютный арбитраж пришел со стандартных валютных бирж, где основная суть заработка в том, чтоб заработать на разных курсах, на разных биржах. Тоже самое можно применять и к криптовалютам, в виду того, что бирж сейчас много, некоторые умельцы покупают на одной бирже по дешевле, а продают при этом на другой и конечно же подороже, тем самым разницу в курсе кладут себе в карман. Объясняется это тем, что криптовалюты никем не контролируются и нет никакого централизованного органа по надзору, каждая биржа устанавливает свои курсы и они часто отличаются друг от друга. Спекулянты могут этим воспользоваться.



К тому же сам рынок криптовалют очень молодой, развивающийся и есть много возможностей по арбитражу. Согласно американского сайта coinhills.com топовые биржи выглядят следующим образом, но и это конечно список не весь, с объемами оборотов более 2% - 15 криптобирж, но и это с учетом. Что обороты только растут, и конечно часто лидеры меняются, но и бирж предлагающих купить криптовалюту приличное количество в рейтинге.





При этом, почему арбитраж на крипторынке вообще может получиться? Здесь работают особенности рынка: отсутствие связи между биржами и центрального контролирующего органа, высокая волатильность и медленные операции. По сути, исходя из этих нюансов, арбитражные транзакции имеют большой потенциал. Причем арбитраж может быть не только классическим по одной валюте, а и парным. Итак, давайте посмотрим на пальцах, что конкретно привлекает трейдеров применять стратегию криптовалютного арбитража, но в тоже время чего они опасаются. Чтоб понимать и риски и выгоды, если вы решитесь этим видом трейдинга заняться.



Что привлекает?

Основным преимуществом классического арбитража, а чаще всего применяется именно он, является то, что он под собой подразумевает минимальный риск или вообще его отсутствие, но при этом арбитраж должен приносить ощутимую прибыль, иначе просто не стоило бы этим заниматься. К чему стремиться трейдер: покупка актива как можно дешевле и продажа его как можно дороже на разных биржах и разница кладется себе в карман. В теории все красиво - что получает трейдер при использовании подобной стратегии:



1) Быстрота заключения сделок - высокая скорость переводов способствует тому, чтоб транзакции заключались несколько раз и по одному и тому же тренду, одной и той же криптовалюте, при большом объеме средств можно провернуть 2-3 круга сделок и уже закончить в этот день торговлю.



2) Минимум риска – к этому стремятся многие трейдеры, даже если вы не угадали и курс сравняется вы не так много и потеряете, к тому же отработать потери также можно всегда на следующем круге. Критические риски в данном случае отсутствуют.



3) Небольшие средства для старта – несмотря на то, что необходима большая сумма капитала, чтоб прибыль от круга сделок была ощутима, для начала не стоит начинать с крупных сумм, достаточно и минимума, чтоб понять, как все работает и набить руку, так сказать.



4) Опыт – несомненно это одно из важных преимуществ такого образа торговли и инвестиций. Если вы покрутитесь между биржами хотя бы год, понаблюдаете за курсами, испытаете на прочность вводы и выводы, то уже будете знать все подводные камни, что в свою очередь в будущем может пригодиться для консультаций касательно работы бирж, курсов, тенденций движений цифровых валют и прочее.



Недостатки





Идея арбитража конечно простая, но есть некоторые нюансы, на которые необходимо всем обращать внимание:



1) Иметь опыт в прогнозировании движения выбранных криптовалют, то есть разбираться в тенденциях на рынке и уметь предсказывать рост. Если у вас подобные знания отсутствуют, то лучше еще набираться опыта, так как вы или понемногу начнете спускать деньги, либо ваш заработок не будет стоить потраченных усилий - будет мал.



2) Знать, как работает биржа – если вы знаете как торговать по арбитражу, но при этом не изучили условия торговли на выбранных биржах, то тут тоже может случиться беда – подозрительная активность может быть остановлена блокировкой средств. Или просто аккаунта на сутки, а за это время разборок вы упустите нужное движение.



3) Комиссии - за переводы тоже надо платить от 1 до 5%, как правило, часто разница между биржами по курсу может быть как раз 5%, а если и комиссия такая будет, то смысла нет занимать арбитражем. Чем больше вы хотите заработать, тем больше надо совершать переводов, а это дополнительные комиссии. Такие моменты надо уметь просчитывать: чуть больше комиссии и вы можете не заработать, а потерять. При этом можно нарваться на повышение комиссий и на ограничения переводов, а итог один - разрушение арбитража.



4) Маленький капитал - это маленькие доходы, и нужно долго собирать, чтоб выйти на приличный заработок, но при этом больше денег - больше рисков. Все, как всегда, когда связываешься с финансовой деятельностью.



5) Время – тут оно также работает против нас, если какая-то транзакция пройдет медленнее (а скорость обработки операций у каждой монеты разная), то вы можете упустить нужных коридор цены и в лучшем случае с учетом комиссии выйдете в ноль или сделка меньше заработает, в худшем потеряете.



6) Отсутствие нужного объёма для продажи.



Лично мое мнение, что недостатков больше, чем преимуществ.



Советы начинающим

По сути с недостатками можно справиться, но тут помощников только 2: опыт и знания по работе бирж и никак иначе вы не сможете повлиять. Так как часто для опытных инвесторов в этой сфере ситуация может быть более предсказуема, чем для тех, кто только начал пробовать арбитраж.



Иногда прежде, чем что-либо совершить, необходимо просто подучить азы и понаблюдать за рынком, за курсами, смоделировать ситуации по покупке-продаже, прокрутить расходы по транзакциям, чтоб просчитать выгоду, даже привыкнуть к биржам тоже надо, чтоб не выбрать не ту цену в стакане хотя бы. Этому всему надо учиться - анализ текущего состояния крипто рынка не простое занятие, а проще это делать не на крупном капитале, а на мелочи.



Хорошим решение проблем по переводам это как минимум возможность держать деньги на 2-3 биржах и выискивать моменты совершить транзакцию, а баланс уже исправлять тогда, когда нет нужны в скорости перевода.



С наличием опыта вам будет проще справляться со всеми сложностями или по крайней мере к ним будете готовы. К тому же есть возможность стать в будущем специалистом в этой сфере, а это тоже может дать свои преимущества. Думайте и пробуйте, может это ваше.









Автор: ГераЯ

Исключительные права на статью принадлежат MMGP.RU



https://text.ru/spelling/59a80f78ecfd4 С учетом растущей популярности криптовалют и спроса на нее, а также с ростом их количества и количества бирж, что предлагают торговлю криптовалютами, растут обороты, появилось и больше вариантов заработка.Как уже сказано первый вариант это купить и держать и ждать выгодной точки продажи, еще вариант это спекулировать на бирже, покупая и продавая, правда тут есть риск и потерять, если пойдет все таки не туда, как планировалось, третьим вариантом заработка являет. ВКриптовалютный арбитраж пришел со стандартных валютных бирж, где. Тоже самое можно применять и к криптовалютам, в виду того, что бирж сейчас много, некоторые умельцы покупают на одной бирже по дешевле, а продают при этом на другой и конечно же подороже, тем самым разницу в курсе кладут себе в карман.Спекулянты могут этим воспользоваться.К тому же сам рынок криптовалют очень молодой, развивающийся и есть много возможностей по арбитражу. Согласно американского сайта coinhills.com топовые биржи выглядят следующим образом, но и это конечно список не весь, с объемами оборотов более 2% - 15 криптобирж, но и это с учетом. Что обороты только растут, и конечно часто лидеры меняются, но и бирж предлагающих купить криптовалюту приличное количество в рейтинге.При этом, почему арбитраж на крипторынке вообще может получиться? Здесь работают особенности рынка: отсутствие связи между биржами и центрального контролирующего органа, высокая волатильность и медленные операции. По сути, исходя из этих нюансов, арбитражные транзакции имеют большой потенциал. Причем арбитраж может быть не только классическим по одной валюте, а и парным. Итак, давайте посмотрим на пальцах, что конкретно привлекает трейдеров применять стратегию криптовалютного арбитража, но в тоже время чего они опасаются. Чтоб понимать и риски и выгоды, если вы решитесь этим видом трейдинга заняться., а чаще всего применяется именно он,, что, но при этом арбитраж должен приносить ощутимую прибыль, иначе просто не стоило бы этим заниматься. К чему стремиться трейдер: покупка актива как можно дешевле и продажа его как можно дороже на разных биржах и разница кладется себе в карман. В теории все красиво -1)- высокая скорость переводов способствует тому, чтоб транзакции заключались несколько раз и по одному и тому же тренду, одной и той же криптовалюте, при большом объеме средств можно провернуть 2-3 круга сделок и уже закончить в этот день торговлю.2)– к этому стремятся многие трейдеры, даже если вы не угадали и курс сравняется вы не так много и потеряете, к тому же отработать потери также можно всегда на следующем круге. Критические риски в данном случае отсутствуют.3)– несмотря на то, что необходима большая сумма капитала, чтоб прибыль от круга сделок была ощутима, для начала не стоит начинать с крупных сумм, достаточно и минимума, чтоб понять, как все работает и набить руку, так сказать.4)– несомненно это одно из важных преимуществ такого образа торговли и инвестиций. Если вы покрутитесь между биржами хотя бы год, понаблюдаете за курсами, испытаете на прочность вводы и выводы, то уже будете знать все подводные камни, что в свою очередь в будущем может пригодиться для консультаций касательно работы бирж, курсов, тенденций движений цифровых валют и прочее.Идея арбитража конечно простая, но есть некоторые нюансы, на которые необходимо всем обращать внимание:1)выбранных криптовалют, то есть разбираться в тенденциях на рынке и уметь предсказывать рост. Если у вас подобные знания отсутствуют, то лучше еще набираться опыта, так как вы или понемногу начнете спускать деньги, либо ваш заработок не будет стоить потраченных усилий - будет мал.2)– если вы знаете как торговать по арбитражу, но при этом не изучили условия торговли на выбранных биржах, то тут тоже может случиться беда – подозрительная активность может быть остановлена блокировкой средств. Или просто аккаунта на сутки, а за это время разборок вы упустите нужное движение.3)- за переводы тоже надо платить от 1 до 5%, как правило, часто разница между биржами по курсу может быть как раз 5%, а если и комиссия такая будет, то смысла нет занимать арбитражем. Чем больше вы хотите заработать, тем больше надо совершать переводов, а это дополнительные комиссии. Такие моменты надо уметь просчитывать: чуть больше комиссии и вы можете не заработать, а потерять. При этом можно нарваться на повышение комиссий и на ограничения переводов, а итог один - разрушение арбитража.4)- это маленькие доходы, и нужно долго собирать, чтоб выйти на приличный заработок, но при этом больше денег - больше рисков. Все, как всегда, когда связываешься с финансовой деятельностью.5)– тут оно также работает против нас, если какая-то транзакция пройдет медленнее (а скорость обработки операций у каждой монеты разная), то вы можете упустить нужных коридор цены и в лучшем случае с учетом комиссии выйдете в ноль или сделка меньше заработает, в худшем потеряете.6)Лично мое мнение, что недостатков больше, чем преимуществ.По сути с недостатками можно справиться, но тут помощников только 2:. Так как часто для опытных инвесторов в этой сфере ситуация может быть более предсказуема, чем для тех, кто только начал пробовать арбитраж.Иногда прежде, чем что-либо совершить,Этому всему надо учиться -, а проще это делать не на крупном капитале, а на мелочи.С наличием опыта вам будет проще справляться со всеми сложностями или по крайней мере к ним будете готовы. К тому же есть возможность стать в будущем специалистом в этой сфере, а это тоже может дать свои преимущества. Думайте и пробуйте, может это ваше.

FXOPEN - тут можно торговать криптовалютами

Inadvisors - ПАММ-обзоры:FXOpen и Альпари! __________________ Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 18:20 Сегодня, 18:20 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

Быстрый переход

Мой кабинет Личные сообщения Подписки Кто на форуме Поиск по форуму Главная страница форума Форум инвесторов Новости в мире финансов и инвестиций Горячие новости Инвестирование для начинающих Куда инвестировать деньги Литература Стратегии инвестирования Доверительное управление ПИФы, ОФБУ, НПФ Управляющие компании Частные трейдеры Архив: Доверительное управление Инвестирование в фондовый рынок Российские эмитенты Иностранные эмитенты Фьючерсы, опционы, векселя и облигации Товарно-сырьевой рынок Каталог Брокеров Список проблемных компаний Инвестирование в стартапы Биржа долей ShareInStock.com Список инвесторов Сайтостроение Игры, видео и развлечения Оффлайн бизнес Прочее по инвестированию в стартапы Стартап-песочница Проблемные проекты Проекты от Avangardman'а Архив: Инвестирование в стартапы Прочие виды инвестиций Недвижимость Инвестиции в искусство Краудфандинг и его производные Инвестомания - теория и практика инвестирования Стратегия успеха Психология успеха Планирование Распределение средств Предпринимательство и собственный бизнес Истории успеха Истории успеха знаменитостей Истории бизнес-леди MMGP Интервью Конкурсы: Стратегия успеха Форум о криптовалютах Биржа криптовалют EXMO Сибирский Червонец (SIBcoin) Новости криптовалют Горячие новости криптовалют Криптовалюты: общий форум Конкурсы: Криптовалюты Инвестирование в криптовалюты Avrorum.io (ICO) ICO Завершенные и отмененные ICO Сомнительные ICO Проблемные ICO Биржи криптовалют Аналитика Проблемные сервисы Bitcoin Ethereum Другие криптовалюты Новые и перспективные криптовалюты Архив: Криптовалюта Майнинг (mining) Заработок Криптовалют Краны Форум о банках и страховании Новости в банковской сфере и страховании Банковский форум Банки прочих стран Кредитные и дебетовые карты Финансовый кризис Банки России Список проблемных банков России Банки Украины Список проблемных банков Украины Страхование (накопительные программы) Страховые компании Форум о платежных системах Новости платежных систем Электронные платежные системы WebMoney Perfect Money Яндекс-Деньги Qiwi PayPal OKPAY Другие платежки RBK Money Payza (AlertPay) Skrill (MoneyBookers) SolidTrustPay Проблемные платежки LiqPay (ЛикПей) Архив: Другие электронные платежные системы E-Gold Liberty Reserve Биллинги Обмен электронных валют Обменники валюты Ввод и Вывод валюты Сомнительные предложения Сомнительные обменники валюты Ввод и Вывод валюты Проблемные обменники Архив: Обмен электронных валют Форум о Forex Forex: общий форум Психология трейдинга Торговля трейдеров форума Новости и слухи рынка форекс Конкурсы от MMGP Конкурсы от ДЦ и частных спонсоров Архив Forex: форум для начинающих Литература Forex Видео-уроки Общие вопросы работы Брокеров Бонусы брокеров Каталог Брокеров на Форекс Компании без лицензии Претензии к компаниям Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade Претензии к компании Телетрейд Архив: Претензии к компаниям Претензии к компании Пантеон Финанс Претензии к компании Forex Trend Форекс регуляторы Проблемные брокеры Форекс-блоги Закрытый клуб блогеров ArinaF Tanrad Актуальные экономические новости Обсуждение аналитических прогнозов Pankow JASumy Dana Тимон Ratatara VictorSamus PIRANHAfx Практика торговли на рынке форекс sunmistik kislov zaharik1404 Asal Klod SwaNn ruh666 realnotstory olkavac Hxs Прогнозы и анализ торговли против "Толпы" на Myfxbook Leonidas2013 Анаэль 2017 MegaProfit mokol Michaeles Foxxxeremina Архив: Форекс-блоги Ruslan89 Vasyaenergy Dimoniy741 Roman Boroda ODIN Alexsey91 Популярные индикаторы для торговли. Видеообзоры Торговые системы для Бинарных опционов. Видеообзоры стратегий Fil Fox AlexFilippov Vladimir Level Grebenshchikov Ян Аметистов Roman Moskvichev Инвестирование в ПАММ-счета Молодые ПАММ-счета Системы копирования Инвестиционные портфели ПАММ площадки ПАММ рейтинги Структурированные ПАММ-продукты Вопросы и ответы: инвестирование в ПАММ-счета Частные консультации Архив: Инвестирование в ПАММ-счета Аналитика Аналитика от компаний Аналитика от Форекс-Блогеров Аналитика от частных трейдеров Торговые стратегии Торговые сигналы Обучение/Продажа торговых систем Программное обеспечение Индикаторы на Форексе Программирование на языке MQL (Meta Quotes Language) Бинарные опционы Intrade.bar Брокеры бинарных опционов Черный список брокеров Торговые стратегии Сигналы бинарных опционов Ребейт сервисы и реферальные предложения Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения Форум о кредитах в интернете Онлайн кредит: общий форум Кредитные сервисы Прием лимитов доверия Частные заемщики Кредитная история Архив: Прием лимитов доверия Конкурсы на приём лимита доверия Частные кредиторы Кредитные мониторинги Микрофинансовые организации МФО Проблемные и закрытые МФО Сервисы подбора МФО Форум о ставках на спорт Букмекерство: общий форум Конкурсы по ставкам на спорт Конкурсы по ставкам на спорт от форумчан Архив: Конкурсы по ставкам на спорт Спорт-Чат Стратегии и прогнозы Прогнозы от пользователей Ставки на киберспорт Архив: Прогнозы от пользователей Барахолка Системы и стратегии Прогнозы Спортивные ПАММ-счета ПАММ портфели Вопросы и ответы Архив BetOnMoney.com Форум о бизнесе в интернете Свой интернет бизнес: общий форум Инфо-бизнес Электронная коммерция Биллинги Финансовый сервис Интервью успешных людей Бизнес-Литература Юридические вопросы Копирайтинг Купить/Продать/Обменять Бесплатное Webmoney Ссылки Сайты Домены Регистрация доменов Тексты Шаблоны Аккаунты/Базы/Ваучеры Скрипты/Программы ICQ номера Инфопродукты, курсы и методы заработка Прочее Форум вебмастеров Сайтостроение: общий форум Доменные имена Оценка доменов Купить/продать/зарегистрировать домен HTML & Веб-Дизайн Оценка сайта! Архив победителей Веб-программирование Блогосфера Конкурсы Дайджест блогосферы Заработок на блоге Интервью с блоггерами Оценка блога! Блоги о заработке Сайт & Серверное администрирование Web Хостинг Маркетинг: общий форум Вопросы по маркетингу от новичков Поисковая оптимизация Сервисы и программы Контекстная реклама Яндекс.Директ Google Adsense/Adwords Бегун Прочие брокеры Социальные сети Линкостроение Биржи ссылок Купить/Продать/Обменять ссылки Регистрация в каталогах Форум фрилансеров Фриланс: общий форум Поиск работы/подбор персонала/сервисы Разработка сайтов Дизайн Программирование Маркетинг & Поисковая оптимизация Регистрация в каталогах/соц.закладках Тексты & Переводы Траффик Web Хостинг Разовые действия Конкурсы для фрилансеров Другая работа/сервис Корпоративные форумы PrimeBroker.pro Форум о псевдоинвестициях InvestorsStartPage.com Псевдоинвестиции: общий форум Конкурсы для HYIP инвесторов Конкурсы от форумчан Завершенные конкурсы Покупка, продажа, разработка хайпов (HYIP) Архив HYIP до 15% в месяц HYIP до 15% в месяц под вопросом HYIP от 16% до 60% в месяц HYIP от 16% до 60% в месяц под вопросом HYIP от 61% в месяц HYIP от 61% в месяц под вопросом HYIP с почасовыми планами HYIP с почасовыми планами (почасовики) под вопросом МЛМ-игры Мусорные МЛМ-проекты Экономические игры Мусорные экономические игры Список проблемных/неактивных/закрытых программ: псевдоинвестиции Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ Arts-Trend.com Обсуждение Реферальные и страховые предложения Страхование Предложения от страховщиков, не прошедших проверку СБ форума HYIP Мониторинги и блоги HyipMe.com Profvest.com Архив: Реферальные и страховые предложения Форум о прочих видах заработка в интернете Заработок в интернете: общий форум Вопросы от новичков Дневник манимейкера Архив: Дневник манимейкера Сетевой маркетинг - MLM Партнерские программы Каталог партнерских программ Финансы Траффик/Ссылки Dating Фарма Хостинг Другие партнерки Архив: Каталог партнерских программ Прочие виды заработка Shareholder.ru - интернет биржа Вопросы и ответы: интернет-биржа Shareholder.ru Архив: Интернет-биржи Сомнительные прочие виды заработка Список проблемных/неактивных/закрытых программ О сайте и форуме MMGP Live Общий раздел Архив: Общий раздел Наши конкурсы и акции Игра 'Демотивируй меня' Конкурс копирайтеров Завершенные конкурсы Наши опросы Эксперты форума Вопросы и предложения Работа на форуме Архив рассылки Разное Новости технологий и интернета Знакомства и встречи Россияне Українці Беларусы Қазақтар Other countries Медиа портал Инвестирование: обсуждение видео Инвестирование в ПАММ счета: обсуждение видео Стартапы: обсуждение видео Forex: обсуждение видео Финансы: обсуждение видео Кредиты: обсуждение видео Беттинг: обсуждение видео Сайтостроительство: обсуждение видео Бизнес в интернете Фриланс: обсуждение видео Психология успеха: обсуждение видео Личный рост: обсуждение видео Другие виды заработка Разное: Медиа портал Покупки в интернете Заработал – Потрать! Хочу купить Интернет-магазины Интернет-аукционы Посредники Халява Список интернет мошенников Черный список обменников Черный список сервисов криптовалют Черный список брокеров Черный список ребейт-сервисов и реферальных предложений Черный список должников Долговые обязательства и страхование Для клонов, пиарщиков и пейдпостеров Самое разное Архив Курилка Поздравления Игры Игры на форуме Кино/Музыка Юмор Политика и экономика Экономические преступления Здоровье и спорт Спорт-чат Авто Софт Компьютерная безопасность Непознанное Путешествия Похожие темы Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение Индексные ПИФы. Преимущества и недостатки. Vovan Доверительное управление 50 22.08.2017 18:14 Преимущества и недостатки Blogger duckwithtruck Сайтостроение: общий форум 1 20.03.2017 11:45 Преимущества и недостатки Joomla duckwithtruck Сайтостроение: общий форум 0 01.03.2017 15:20 Преимущества и недостатки Drupal duckwithtruck Сайтостроение: общий форум 0 01.03.2017 13:13 Отличия криптовалют от фиатных денег, преимущества и недостатки, перспективы KDanalytics Криптовалюты: общий форум 2 20.08.2016 20:46



Случайные темы «Тесла грузоперевозок»: электрофура собрала 7 000 предзаказов на $2,3 миллиарда От TTLuck2017 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций» Акции Amazon [AMZN] (nasdaq) От fxwaves в разделе «Иностранные эмитенты» ukjointstock - ukjointstock.com От sirozha79 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ» Официальное "Предупреждение Инвесторам" от The Commodity Futures Trading Commission От ArinaF в разделе «Бинарные опционы» Прогнозы от Bigsbets.ru От Lilo1981 в разделе «Прогнозы» Как сделать прибыль от торговли на FOREX еще больше От Bulatfinans в разделе «Forex: общий форум» Пользователей 420,959 Тем 486,968 Сообщений 12,100,156



