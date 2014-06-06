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Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

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Раздел о заработке на криптовалюте, инвестировании, торговле и прочие инструменты инвестирования в криптовалюту.
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Преимущества и недостатки арбитража криптовалют


С учетом растущей популярности криптовалют и спроса на нее, а также с ростом их количества и количества бирж, что предлагают торговлю криптовалютами, растут обороты, появилось и больше вариантов заработка. Теперь не только покупают криптовалюту и держат ее, как инвестицию, а и пробуют играть на курсе и тем самым в краткосрочной перспективе увеличивать свой доход. Как уже сказано первый вариант это купить и держать и ждать выгодной точки продажи, еще вариант это спекулировать на бирже, покупая и продавая, правда тут есть риск и потерять, если пойдет все таки не туда, как планировалось, третьим вариантом заработка являет арбитраж на курсе. В чем его особенность, преимущества и недостатки такого метода торговли рассмотрим подробнее.

Особенности криптовалютного арбитража

Криптовалютный арбитраж пришел со стандартных валютных бирж, где основная суть заработка в том, чтоб заработать на разных курсах, на разных биржах. Тоже самое можно применять и к криптовалютам, в виду того, что бирж сейчас много, некоторые умельцы покупают на одной бирже по дешевле, а продают при этом на другой и конечно же подороже, тем самым разницу в курсе кладут себе в карман. Объясняется это тем, что криптовалюты никем не контролируются и нет никакого централизованного органа по надзору, каждая биржа устанавливает свои курсы и они часто отличаются друг от друга. Спекулянты могут этим воспользоваться.

К тому же сам рынок криптовалют очень молодой, развивающийся и есть много возможностей по арбитражу. Согласно американского сайта coinhills.com топовые биржи выглядят следующим образом, но и это конечно список не весь, с объемами оборотов более 2% - 15 криптобирж, но и это с учетом. Что обороты только растут, и конечно часто лидеры меняются, но и бирж предлагающих купить криптовалюту приличное количество в рейтинге.


При этом, почему арбитраж на крипторынке вообще может получиться? Здесь работают особенности рынка: отсутствие связи между биржами и центрального контролирующего органа, высокая волатильность и медленные операции. По сути, исходя из этих нюансов, арбитражные транзакции имеют большой потенциал. Причем арбитраж может быть не только классическим по одной валюте, а и парным. Итак, давайте посмотрим на пальцах, что конкретно привлекает трейдеров применять стратегию криптовалютного арбитража, но в тоже время чего они опасаются. Чтоб понимать и риски и выгоды, если вы решитесь этим видом трейдинга заняться.

Что привлекает?

Основным преимуществом классического арбитража, а чаще всего применяется именно он, является то, что он под собой подразумевает минимальный риск или вообще его отсутствие, но при этом арбитраж должен приносить ощутимую прибыль, иначе просто не стоило бы этим заниматься. К чему стремиться трейдер: покупка актива как можно дешевле и продажа его как можно дороже на разных биржах и разница кладется себе в карман. В теории все красиво - что получает трейдер при использовании подобной стратегии:

1) Быстрота заключения сделок - высокая скорость переводов способствует тому, чтоб транзакции заключались несколько раз и по одному и тому же тренду, одной и той же криптовалюте, при большом объеме средств можно провернуть 2-3 круга сделок и уже закончить в этот день торговлю.

2) Минимум риска – к этому стремятся многие трейдеры, даже если вы не угадали и курс сравняется вы не так много и потеряете, к тому же отработать потери также можно всегда на следующем круге. Критические риски в данном случае отсутствуют.

3) Небольшие средства для старта – несмотря на то, что необходима большая сумма капитала, чтоб прибыль от круга сделок была ощутима, для начала не стоит начинать с крупных сумм, достаточно и минимума, чтоб понять, как все работает и набить руку, так сказать.

4) Опыт – несомненно это одно из важных преимуществ такого образа торговли и инвестиций. Если вы покрутитесь между биржами хотя бы год, понаблюдаете за курсами, испытаете на прочность вводы и выводы, то уже будете знать все подводные камни, что в свою очередь в будущем может пригодиться для консультаций касательно работы бирж, курсов, тенденций движений цифровых валют и прочее.

Недостатки


Идея арбитража конечно простая, но есть некоторые нюансы, на которые необходимо всем обращать внимание:

1) Иметь опыт в прогнозировании движения выбранных криптовалют, то есть разбираться в тенденциях на рынке и уметь предсказывать рост. Если у вас подобные знания отсутствуют, то лучше еще набираться опыта, так как вы или понемногу начнете спускать деньги, либо ваш заработок не будет стоить потраченных усилий - будет мал.

2) Знать, как работает биржа – если вы знаете как торговать по арбитражу, но при этом не изучили условия торговли на выбранных биржах, то тут тоже может случиться беда – подозрительная активность может быть остановлена блокировкой средств. Или просто аккаунта на сутки, а за это время разборок вы упустите нужное движение.

3) Комиссии - за переводы тоже надо платить от 1 до 5%, как правило, часто разница между биржами по курсу может быть как раз 5%, а если и комиссия такая будет, то смысла нет занимать арбитражем. Чем больше вы хотите заработать, тем больше надо совершать переводов, а это дополнительные комиссии. Такие моменты надо уметь просчитывать: чуть больше комиссии и вы можете не заработать, а потерять. При этом можно нарваться на повышение комиссий и на ограничения переводов, а итог один - разрушение арбитража.

4) Маленький капитал - это маленькие доходы, и нужно долго собирать, чтоб выйти на приличный заработок, но при этом больше денег - больше рисков. Все, как всегда, когда связываешься с финансовой деятельностью.

5) Время – тут оно также работает против нас, если какая-то транзакция пройдет медленнее (а скорость обработки операций у каждой монеты разная), то вы можете упустить нужных коридор цены и в лучшем случае с учетом комиссии выйдете в ноль или сделка меньше заработает, в худшем потеряете.

6) Отсутствие нужного объёма для продажи.

Лично мое мнение, что недостатков больше, чем преимуществ.

Советы начинающим

По сути с недостатками можно справиться, но тут помощников только 2: опыт и знания по работе бирж и никак иначе вы не сможете повлиять. Так как часто для опытных инвесторов в этой сфере ситуация может быть более предсказуема, чем для тех, кто только начал пробовать арбитраж.

Иногда прежде, чем что-либо совершить, необходимо просто подучить азы и понаблюдать за рынком, за курсами, смоделировать ситуации по покупке-продаже, прокрутить расходы по транзакциям, чтоб просчитать выгоду, даже привыкнуть к биржам тоже надо, чтоб не выбрать не ту цену в стакане хотя бы. Этому всему надо учиться - анализ текущего состояния крипто рынка не простое занятие, а проще это делать не на крупном капитале, а на мелочи.

Хорошим решение проблем по переводам это как минимум возможность держать деньги на 2-3 биржах и выискивать моменты совершить транзакцию, а баланс уже исправлять тогда, когда нет нужны в скорости перевода.

С наличием опыта вам будет проще справляться со всеми сложностями или по крайней мере к ним будете готовы. К тому же есть возможность стать в будущем специалистом в этой сфере, а это тоже может дать свои преимущества. Думайте и пробуйте, может это ваше.




Автор: ГераЯ
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