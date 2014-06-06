Преимущества и недостатки арбитража криптовалют

С учетом растущей популярности криптовалют и спроса на нее, а также с ростом их количества и количества бирж, что предлагают торговлю криптовалютами, растут обороты, появилось и больше вариантов заработка. Теперь не только покупают криптовалюту и держат ее, как инвестицию, а и пробуют играть на курсе и тем самым в краткосрочной перспективе увеличивать свой доход.
Как уже сказано первый вариант это купить и держать и ждать выгодной точки продажи, еще вариант это спекулировать на бирже, покупая и продавая, правда тут есть риск и потерять, если пойдет все таки не туда, как планировалось, третьим вариантом заработка являет арбитраж на курсе
. В чем его особенность, преимущества и недостатки такого метода торговли рассмотрим подробнее.
Особенности криптовалютного арбитража
Криптовалютный арбитраж пришел со стандартных валютных бирж, где основная суть заработка в том, чтоб заработать на разных курсах, на разных биржах
. Тоже самое можно применять и к криптовалютам, в виду того, что бирж сейчас много, некоторые умельцы покупают на одной бирже по дешевле, а продают при этом на другой и конечно же подороже, тем самым разницу в курсе кладут себе в карман. Объясняется это тем, что криптовалюты никем не контролируются и нет никакого централизованного органа по надзору, каждая биржа устанавливает свои курсы и они часто отличаются друг от друга.
Спекулянты могут этим воспользоваться.
К тому же сам рынок криптовалют очень молодой, развивающийся и есть много возможностей по арбитражу. Согласно американского сайта coinhills.com топовые биржи выглядят следующим образом, но и это конечно список не весь, с объемами оборотов более 2% - 15 криптобирж, но и это с учетом. Что обороты только растут, и конечно часто лидеры меняются, но и бирж предлагающих купить криптовалюту приличное количество в рейтинге.
При этом, почему арбитраж на крипторынке вообще может получиться? Здесь работают особенности рынка: отсутствие связи между биржами и центрального контролирующего органа, высокая волатильность и медленные операции. По сути, исходя из этих нюансов, арбитражные транзакции имеют большой потенциал. Причем арбитраж может быть не только классическим по одной валюте, а и парным. Итак, давайте посмотрим на пальцах, что конкретно привлекает трейдеров применять стратегию криптовалютного арбитража, но в тоже время чего они опасаются. Чтоб понимать и риски и выгоды, если вы решитесь этим видом трейдинга заняться.
Что привлекает?
Основным преимуществом классического арбитража
, а чаще всего применяется именно он, является то
, что он под собой подразумевает минимальный риск или вообще его отсутствие
, но при этом арбитраж должен приносить ощутимую прибыль, иначе просто не стоило бы этим заниматься. К чему стремиться трейдер: покупка актива как можно дешевле и продажа его как можно дороже на разных биржах и разница кладется себе в карман. В теории все красиво - что получает трейдер при использовании подобной стратегии
:
1) Быстрота заключения сделок
- высокая скорость переводов способствует тому, чтоб транзакции заключались несколько раз и по одному и тому же тренду, одной и той же криптовалюте, при большом объеме средств можно провернуть 2-3 круга сделок и уже закончить в этот день торговлю.
2) Минимум риска
– к этому стремятся многие трейдеры, даже если вы не угадали и курс сравняется вы не так много и потеряете, к тому же отработать потери также можно всегда на следующем круге. Критические риски в данном случае отсутствуют.
3) Небольшие средства для старта
– несмотря на то, что необходима большая сумма капитала, чтоб прибыль от круга сделок была ощутима, для начала не стоит начинать с крупных сумм, достаточно и минимума, чтоб понять, как все работает и набить руку, так сказать.
4) Опыт
– несомненно это одно из важных преимуществ такого образа торговли и инвестиций. Если вы покрутитесь между биржами хотя бы год, понаблюдаете за курсами, испытаете на прочность вводы и выводы, то уже будете знать все подводные камни, что в свою очередь в будущем может пригодиться для консультаций касательно работы бирж, курсов, тенденций движений цифровых валют и прочее.
Недостатки
Идея арбитража конечно простая, но есть некоторые нюансы, на которые необходимо всем обращать внимание:
1) Иметь опыт в прогнозировании движения
выбранных криптовалют, то есть разбираться в тенденциях на рынке и уметь предсказывать рост. Если у вас подобные знания отсутствуют, то лучше еще набираться опыта, так как вы или понемногу начнете спускать деньги, либо ваш заработок не будет стоить потраченных усилий - будет мал.
2) Знать, как работает биржа
– если вы знаете как торговать по арбитражу, но при этом не изучили условия торговли на выбранных биржах, то тут тоже может случиться беда – подозрительная активность может быть остановлена блокировкой средств. Или просто аккаунта на сутки, а за это время разборок вы упустите нужное движение.
3) Комиссии
- за переводы тоже надо платить от 1 до 5%, как правило, часто разница между биржами по курсу может быть как раз 5%, а если и комиссия такая будет, то смысла нет занимать арбитражем. Чем больше вы хотите заработать, тем больше надо совершать переводов, а это дополнительные комиссии. Такие моменты надо уметь просчитывать: чуть больше комиссии и вы можете не заработать, а потерять. При этом можно нарваться на повышение комиссий и на ограничения переводов, а итог один - разрушение арбитража.
4) Маленький капитал
- это маленькие доходы, и нужно долго собирать, чтоб выйти на приличный заработок, но при этом больше денег - больше рисков. Все, как всегда, когда связываешься с финансовой деятельностью.
5) Время
– тут оно также работает против нас, если какая-то транзакция пройдет медленнее (а скорость обработки операций у каждой монеты разная), то вы можете упустить нужных коридор цены и в лучшем случае с учетом комиссии выйдете в ноль или сделка меньше заработает, в худшем потеряете.
6) Отсутствие нужного объёма для продажи
.
Лично мое мнение, что недостатков больше, чем преимуществ.
Советы начинающим
По сути с недостатками можно справиться, но тут помощников только 2: опыт и знания по работе бирж и никак иначе вы не сможете повлиять
. Так как часто для опытных инвесторов в этой сфере ситуация может быть более предсказуема, чем для тех, кто только начал пробовать арбитраж.
Иногда прежде, чем что-либо совершить, необходимо просто подучить азы и понаблюдать за рынком, за курсами, смоделировать ситуации по покупке-продаже, прокрутить расходы по транзакциям, чтоб просчитать выгоду, даже привыкнуть к биржам тоже надо, чтоб не выбрать не ту цену в стакане хотя бы.
Этому всему надо учиться - анализ текущего состояния крипто рынка не простое занятие
, а проще это делать не на крупном капитале, а на мелочи.
Хорошим решение проблем по переводам это как минимум возможность держать деньги на 2-3 биржах и выискивать моменты совершить транзакцию, а баланс уже исправлять тогда, когда нет нужны в скорости перевода.
С наличием опыта вам будет проще справляться со всеми сложностями или по крайней мере к ним будете готовы. К тому же есть возможность стать в будущем специалистом в этой сфере, а это тоже может дать свои преимущества. Думайте и пробуйте, может это ваше.
Автор: ГераЯ
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