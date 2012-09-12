В Британии дроны будут доставлять товары из аптек

Больше не придется испытывать чувство стыда, приходя в аптеку за контрацептивами или виагрой. Британская фармацевтическая компания MedExpress собирается доставлять их пациентам прямо домой с помощью дронов, пишет The Telegraph.
MedExpress уже делает доставку отдельных видов лекарств (преимущественно контрацептивов) дронами. Испытания проходили в городе Бродстерс, графство Кент, в контролируемых условиях. Теперь MedExpress ведет переговоры с Генеральным фармацевтическим советом Великобритании, чтобы распространить услугу доставки на все аптеки страны и любые лекарства.
В Британии женщины и девочки-подростки, покупающие противозачаточные таблетки, вынуждены мириться с нравоучениями аптекарей и навязанными консультациями по безопасной половой жизни. В итоге, некоторые из них вовсе отказывались от покупки препарата. Доставка лекарств решает эту проблему, а дроны делают ее быстрой. Дуэйн Д’Суза, управляющий директор MedExpress, также отметил, что доставка будет особенно привлекательной для людей, живущих в отдаленных районах, которые часто не могут попасть в аптеку.
«Рост искусственного интеллекта, наряду с автономной доставкой и другими сложными технологиями, предоставляет широкие возможности для таких предприятий, как MedExpress, для испытания ряда удобных вариантов обслуживания клиентов. Виагра будет доставляться незаметно, а в чеках и банковских выписках будет удалена детализация покупки», — рассказал Д’Суза.
По материалам hightech.fm