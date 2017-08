moskva RICH-AND-FREE.COM



Apple может приобрести подразделение микрочипов Toshiba Apple Inc. ведет переговоры с фондом Bain Capital о подаче совместной заявки на приобретение бизнеса японской Toshiba Corp. по производству микрочипов памяти, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.



Продажа подразделения является ключевым моментом для Toshiba, который позволит ей остаться “на плаву” после банкротства американского ядерного подразделения Westinghouse Electriс. Чистый убыток Toshiba по итогам фингода, который завершился 31 марта, составил $8,8 млрд.



Другими претендентами на подразделение, стоимость которого может превысить $18 млрд, являются консорциум Hon Hai Precision Industry (Foxconn) и Western Digital Corp., а также группа инвесторов в составе госфонда Innovation Network Corp. of Japan (INCJ), Банка развития Японии, южнокорейского чипмейкера SK Hynix Inc и Bain Capital.



Toshiba нужно продать бизнес до конца текущего фингода, то есть до марта 2018 года, иначе компанию ждет делистинг акций с Токийской фондовой биржи.



Отмечается, что Toshiba поставляет свои микрочипы для Apple – они используются в смартфонах iPhone и планшетах iPhad.



Акции Toshiba в среду подешевели на 3,5%, цена бумаг Apple поднимается на 0,3%.

По материалам Интерфакс-Украина

