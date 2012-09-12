Хакеры продвинули в топ Google сайт о даркнет-площадках

Благодаря усилиям хакеров в топе крупнейшего в мире поисковика Google оказался ресурс Darknetmarkets.org, посвященный нелегальным интернет-площадкам. Об этом пишет Motherboard.
Как отмечает издание, в ряде случаев, при попытке узнать какую-либо информацию об операциях с криптовалютой поисковик выдает ссылку на Darknetmarkets.org. При этом контент последнего в основном посвящен обучению начинающих пользователей интернета работе с браузером Tor, обзорам даркнет-площадок и сервисов микширования биткоинов.
Как отмечает специалист по безопасности компании CompariTech Ли Мансон, функционирующий с 2015 года Darknetmarkets.org является известным фишинговым сайтом.
«Они притягивают пользователей Google, усыпляют их бдительность, а затем с помощью фейковых ссылок воруют их деньги», — отметил он.
Напомним, ранее ForkLog сообщал, что крупнейший маркетплейс даркнета AlphaBay был закрыт по прямому указанию президента США Дональда Трампа.
Источник