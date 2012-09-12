Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,959 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Хакеры продвинули в топ Google сайт о даркнет-площадках

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с интернетом и технологиями.
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:14
#1
RICH-AND-FREE.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 13,502
Благодарностей: 7,653
УГ: 26
КП: 0.214
подарки
награды Волшебный горшочек 
Хакеры продвинули в топ Google сайт о даркнет-площадках
Благодаря усилиям хакеров в топе крупнейшего в мире поисковика Google оказался ресурс Darknetmarkets.org, посвященный нелегальным интернет-площадкам. Об этом пишет Motherboard.

Как отмечает издание, в ряде случаев, при попытке узнать какую-либо информацию об операциях с криптовалютой поисковик выдает ссылку на Darknetmarkets.org. При этом контент последнего в основном посвящен обучению начинающих пользователей интернета работе с браузером Tor, обзорам даркнет-площадок и сервисов микширования биткоинов.

Как отмечает специалист по безопасности компании CompariTech Ли Мансон, функционирующий с 2015 года Darknetmarkets.org является известным фишинговым сайтом.

«Они притягивают пользователей Google, усыпляют их бдительность, а затем с помощью фейковых ссылок воруют их деньги», — отметил он.

Напомним, ранее ForkLog сообщал, что крупнейший маркетплейс даркнета AlphaBay был закрыт по прямому указанию президента США Дональда Трампа.

Источник
__________________
ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ, И РЕФБЭК КАЖДОМУ!🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции 🔥 Инвестирую тут MONHYIP 🔥 Только у Ларисы инвест проекты, присоединяйтесь
🔥HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:20
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Хакеры подсунули в топ Google вредоносный сайт о наркотиках и биткоинах ttxz Новости криптовалют 0 Сегодня 14:38
Хакеры взломали сайт во время сбора средств Enigma Catalyst и украли 1226 ETH BiziAlen Горячие новости криптовалют 0 21.08.2017 18:57
Нет переходов с 1й страницы Google на сайт StemGTR Маркетинг: общий форум 3 20.06.2017 14:20
Хакеры взломали сайт Канадских вооруженных сил Анна Чернобай Компьютерная безопасность 0 18.11.2016 13:28
Хакеры из Anonymous взломали сайт Трампа после его высказываний о мусульманах ttxz Новости технологий и интернета 1 14.12.2015 17:58

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Betmaker Sport
vk.com/betmakersportclub
От Betmaker Sport в разделе «Прогнозы»
Аватар Pro-Hyip
hourlyplan - hourlyplan.biz
От Pro-Hyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Идеи лучшего праздника с минимумом усилий!
От Storozh в разделе «Курилка»
Аватар Profvest com
ПАММ-счёт IskandrGold:9251 (PrivateFX)
От Profvest com в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
MyKassa подключила интернет-банк Сбербанк Online
От azeptik в разделе «Новости платежных систем»
Аватар RiDiS11
TradeFort - Возвращаю 50%
От RiDiS11 в разделе «Архив: Ребейт сервисы и реферальные предложения»
.     
Пользователей
420,959
Тем
486,968
Сообщений
12,100,154

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube