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Ободрать как липку. Фискальные органы еще более ужесточили контроль за кошельками укр Ободрать как липку. Фискальные органы еще более ужесточили контроль за кошельками украинцев







Фискальные органы еще более ужесточили контроль за кошельками украинцев. Теперь даже за незначительный долг по налогам или другую провинность ГФС может подать в суд и наложить арест на имущество.



Причем зачастую документы оформлены небрежно, и когда юристы предприятий на них указывают, налоговики опять же накладывают арест на имущество.



Если раньше фискалы подавали в суд, когда речь шла о достаточно крупных долгах (от сотен тысяч до миллионов гривен), то в последнее время ГФС стала судиться и за 5–15 тыс. грн. К примеру, «Вестям» пожаловалась киевлянка Наталья Т., которой управление ГФС угрожает, что любое ее имущество может быть арестовано из-за ее долга в 9200 грн. Причем за что именно она задолжала, Наталья сама не знает. Налоговая посчитала, что она что-то недоплатила в бюджет в прошлом году.



И такие дела все чаще встречаются в реестре судебных решений. К примеру, долг в 11 тыс. грн через суд требует от местного жителя налоговая Ковеля. Такую сумму ему начислили по итогам проверки декларации. А в Полтавской области из-за долга в 25 тыс. грн грозят арестовать и пустить с молотка имущество «Кременчугского спецпредприятия №410», которое занимается монтажом электропроводки.



«Есть выражение: «содрать деньги даже со стен». И действительно, сейчас государство не упускает шанса оштрафовать и взыскать хоть минимальную сумму денег. Я не исключаю, что в ближайшее время суммы исков станут смехотворными, вплоть до нескольких сот гривен, — говорит адвокат Иван Либерман. — Суды, как правило, становятся на сторону государства. На людей и бизнес накладывают штрафы за неуплату налогов или просроченную подачу деклараций, нет случаев, чтобы кого-то прощали. Плюс они платят судебные сборы. Это не говоря о том, что такой бизнес берут «на карандаш» как потенциальных нарушителей и в будущем».



Еще один распространенный повод для ареста имущества предприятия — когда там не пускают налоговых инспекторов, пришедших с проверкой. Причем часто у налоговиков есть проблемы с оформлением разрешений на проверку.



К примеру, в Херсоне из-за попытки арестовать имущество с налоговой спорят руководители деревообрабатывающей фирмы «Ната-Алтунчан». Они утверждают, что ревизоров не пустили, так как у них отсутствовали основания для проведения проверки.



«Профиль работы предприятия не соответствует тому, который был указан в приказе, что уже делает проверку неправомерной. Во-вторых, камеральная проверка предусматривает проверку по электронным базам у них в налоговой, но никак не документальную физически у нас на предприятии. Мы обратились в суд — и он стал на нашу сторону. Но с таким же приказом ГФС пришла второй раз! Я не знаю, чего они добиваются, может, чтобы я упала на колени перед начальником налоговой? Сейчас предприятию не возвращают НДС — это около 2 млн грн. Для нас это очень существенно. У нас иностранные учредители, и я очень стараюсь, чтобы они не чувствовали этого давления и не думали, что Украина — это страна без законов», — рассказывает исполняющий директор «Ната-Алтунчан» Наталья Коваленко.



Юрист Ростислав Кравец объясняет: в украинском законодательстве существует целый ряд оснований, в связи с которыми проводят налоговые проверки.



«В моей практике таких отказов в допуске налоговиков на предприятия — до 20%. И в 99% они связаны с тем, что налоговая неправильно оформляет направления на проверки, либо приходят не те лица, которые указаны в приказе», — рассказывает Ростислав Кравец.



Такую небрежность со стороны налоговиков в оформлении приказов о проверках юристы объясняют «субъективными» факторами. «Зачастую это является прямой заангажированностью. Я не исключаю наличие, с одной стороны, коррупционной составляющей, а с другой — попытки конкурентов с помощью налоговой повлиять на то или иное предприятие. Формально они могут наложить любой арест, а вы как хотите, так и оспаривайте. Вы выиграете, но потеряете время, можете проиграть тендеры в связи с тем, что наложен арест и якобы существует налоговый долг», — объясняет Ростислав Кравец.



В Госфискальной службе объясняют: судятся за каждую гривну, потому что сами находятся между молотом и наковальней. «Нет каких-то оговорок по поводу сумм, по которым подаются иски в суд. Есть сроки исковой давности, и если налоговики их будут пропускать, сразу придут с проверками ГПУ, СБУ и всевозможные проверяющие, чтобы составить протокол о коррупции — почему по этому плательщику не подали в суд. Тут ГФС просто выполняет закон. Ну и плюс ко всему растет налоговая нагрузка, потому что принимают бюджеты с нереальными планами. Условно, если в 2016 году доходную часть бюджета увеличили на 17%, то по самому оптимистичному прогнозу МЭРТ рост ВВП был 3%. Где взять разницу, если спецконфискация и приватизация не дают ожидаемых денег? Ее берут за счет роста налогового давления», — говорит глава Общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко.



По материалам Вести Фискальные органы еще более ужесточили контроль за кошельками украинцев. Теперь даже за незначительный долг по налогам или другую провинность ГФС может подать в суд и наложить арест на имущество.Причем зачастую документы оформлены небрежно, и когда юристы предприятий на них указывают, налоговики опять же накладывают арест на имущество.Если раньше фискалы подавали в суд, когда речь шла о достаточно крупных долгах (от сотен тысяч до миллионов гривен), то в последнее время ГФС стала судиться и за 5–15 тыс. грн. К примеру, «Вестям» пожаловалась киевлянка Наталья Т., которой управление ГФС угрожает, что любое ее имущество может быть арестовано из-за ее долга в 9200 грн. Причем за что именно она задолжала, Наталья сама не знает. Налоговая посчитала, что она что-то недоплатила в бюджет в прошлом году.И такие дела все чаще встречаются в реестре судебных решений. К примеру, долг в 11 тыс. грн через суд требует от местного жителя налоговая Ковеля. Такую сумму ему начислили по итогам проверки декларации. А в Полтавской области из-за долга в 25 тыс. грн грозят арестовать и пустить с молотка имущество «Кременчугского спецпредприятия №410», которое занимается монтажом электропроводки.«Есть выражение: «содрать деньги даже со стен». И действительно, сейчас государство не упускает шанса оштрафовать и взыскать хоть минимальную сумму денег. Я не исключаю, что в ближайшее время суммы исков станут смехотворными, вплоть до нескольких сот гривен, — говорит адвокат Иван Либерман. — Суды, как правило, становятся на сторону государства. На людей и бизнес накладывают штрафы за неуплату налогов или просроченную подачу деклараций, нет случаев, чтобы кого-то прощали. Плюс они платят судебные сборы. Это не говоря о том, что такой бизнес берут «на карандаш» как потенциальных нарушителей и в будущем».Еще один распространенный повод для ареста имущества предприятия — когда там не пускают налоговых инспекторов, пришедших с проверкой. Причем часто у налоговиков есть проблемы с оформлением разрешений на проверку.К примеру, в Херсоне из-за попытки арестовать имущество с налоговой спорят руководители деревообрабатывающей фирмы «Ната-Алтунчан». Они утверждают, что ревизоров не пустили, так как у них отсутствовали основания для проведения проверки.«Профиль работы предприятия не соответствует тому, который был указан в приказе, что уже делает проверку неправомерной. Во-вторых, камеральная проверка предусматривает проверку по электронным базам у них в налоговой, но никак не документальную физически у нас на предприятии. Мы обратились в суд — и он стал на нашу сторону. Но с таким же приказом ГФС пришла второй раз! Я не знаю, чего они добиваются, может, чтобы я упала на колени перед начальником налоговой? Сейчас предприятию не возвращают НДС — это около 2 млн грн. Для нас это очень существенно. У нас иностранные учредители, и я очень стараюсь, чтобы они не чувствовали этого давления и не думали, что Украина — это страна без законов», — рассказывает исполняющий директор «Ната-Алтунчан» Наталья Коваленко.Юрист Ростислав Кравец объясняет: в украинском законодательстве существует целый ряд оснований, в связи с которыми проводят налоговые проверки.«В моей практике таких отказов в допуске налоговиков на предприятия — до 20%. И в 99% они связаны с тем, что налоговая неправильно оформляет направления на проверки, либо приходят не те лица, которые указаны в приказе», — рассказывает Ростислав Кравец.Такую небрежность со стороны налоговиков в оформлении приказов о проверках юристы объясняют «субъективными» факторами. «Зачастую это является прямой заангажированностью. Я не исключаю наличие, с одной стороны, коррупционной составляющей, а с другой — попытки конкурентов с помощью налоговой повлиять на то или иное предприятие. Формально они могут наложить любой арест, а вы как хотите, так и оспаривайте. Вы выиграете, но потеряете время, можете проиграть тендеры в связи с тем, что наложен арест и якобы существует налоговый долг», — объясняет Ростислав Кравец.В Госфискальной службе объясняют: судятся за каждую гривну, потому что сами находятся между молотом и наковальней. «Нет каких-то оговорок по поводу сумм, по которым подаются иски в суд. Есть сроки исковой давности, и если налоговики их будут пропускать, сразу придут с проверками ГПУ, СБУ и всевозможные проверяющие, чтобы составить протокол о коррупции — почему по этому плательщику не подали в суд. Тут ГФС просто выполняет закон. Ну и плюс ко всему растет налоговая нагрузка, потому что принимают бюджеты с нереальными планами. Условно, если в 2016 году доходную часть бюджета увеличили на 17%, то по самому оптимистичному прогнозу МЭРТ рост ВВП был 3%. Где взять разницу, если спецконфискация и приватизация не дают ожидаемых денег? Ее берут за счет роста налогового давления», — говорит глава Общественного совета при ГФС Дмитрий Алексеенко.

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