|
Американцы инвестируют 650 миллионов долларов в украинские энергопроекты
Корпорация зарубежных частных инвестиций США (OPIC) планирует инвестировать 650 миллионов долларов в ряд новых проектов в Украине.
Об этом заявил президент корпорации Рэй Вошберн в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает Правительственный портал.
“В непосредственных планах нашей компании – проекты по инвестированию 250 млн долларов в новый проект с “Энергоатомом”. Еще одно соглашение на стадии заключения – по строительству энергообъектов в Запорожье. Это будет проект на 400 миллионов долларов”, – сказал Вошберн.
Президент OPIC поблагодарил за помощь в подготовке этих проектов министра финансов Александра Данилюка. Также Вошберн сообщил о достижении договоренностей по двум проектам в Украине в поддержку малого бизнеса.
“Мы уже провели первые встречи, которые дали старт этих проектов”, – добавил он.
Кроме того, президент OPIC сообщил о ведении переговоров по еще одному проекту, не уточняя подробностей и суммы инвестиций.
“Мы заинтересованы в углублении экономических связей между двумя странами и очень символично, что моя первая поездка после назначения именно сюда”, – подчеркнул Вошберн.
По материалам Економічна Правда