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В 2017 году доходность биткоина уступает акциям лишь двух компаний

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В 2017 году доходность биткоина уступает акциям лишь двух компаний



В 2017 году доходность биткоина уступает акциям лишь двух компаний.


С начала 2017 года биткоин вырос в цене почти в пять раз и по своей доходности уступает лишь двум компаниям, чьи акции торгуются на биржах. Об этом пишет финансовый аналитик Wall Street Journal Пол Винья.

1 января 2017 года цена биткоина преодолела отметку в $1000, а сегодня криптовалюта торгуется уже на уровнях выше $4600. Таким образом, за первые восемь месяцев этого года биткоин вырос в цене почти в пять раз.

Как отмечает эксперт, биткоин дорожает намного быстрее, чем это было при формировании последних пузырей – при буме доткомов, а также в свое время на рынке недвижимости и в секторе биотехнологий

По текущим показателям доходности криптовалюта уступает акциям лишь двух компаний: PolarityTE (735%) и AVEO Pharmaceuticals (604%). Хорошими результатами также могут похвастать Straight Path Communications (431%) и Calithera Biosciences (362%).

По состоянию на сегодняшний день рыночная капитализация биткоина уже превышает $76 млрд, а совокупная стоимость всех криптовалют составляет почти $170 млрд. Это сопоставимо с капитализацией Cisco Systems ($157,4 млрд), Walt Disney ($158,3 млрд), Intel ($163,2 млрд) и Pepsico ($165,1 млрд).

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