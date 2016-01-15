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Биткойн и общая капитализация достигли исторического максимума ($4747,15 и $170 млрд)

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Биткойн и общая капитализация достигли исторического максимума ($4747,15 и $170 млрд)

Курс биткойна второй раз поднялся выше $4700 и достиг очередного исторического максимума.

Курс достиг $4747,15 согласно CoinDesk, после открытия курс был примерно $4630. Рекорд зафиксирован через день после того, как цена биткойна достигла $4703, превысив предыдущий максимум от 18 августа. На данный момент средний курс биткойна находится в районе $4739,74, что составляет прирост около 2,8%, согласно BPI.

Данные показывают, что все топ-10 криптовалют также показали рост. Эфириум в настоящее время торгуется на уровне $385, это ниже исторического максимума, зафиксированного в июне, но выше, чем на прошлой неделе. Общая рыночная капитализация криптовалют превысила $170 млрд, согласно данным CoinMarketCap.




Перевод специально для mmgp.ru
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