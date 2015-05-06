Флойд Мейвезер и Mayweather Boxing & Fitness получают инвестиции от Muse Capital

Калифорнийская компания Mayweather Boxing & Fitness, объединяющая тренажерные залы и инновационные технологии, сегодня сообщила о привлечении инвестиций от Muse Capital. Сумма сделка не была раскрыта.
Инвестиции предназначены для запуска компании в сентябре 2017 года с помощью обучающего приложения, в котором сам Мейвезер будет служить в качестве цифрового тренера.
Приложение будет подкрепляться флагманским тренажерным залом, который откроется в Лос-Анджелесе в ноябре с упором на тренировки по групповому боксу.
Кроме того, Mayweather Boxing & Fitness направлен на запуск продукта виртуальной реальности, направленный на тренировки в домашних условиях, который, как ожидается, будет запущен в январе 2018 года.
Мейвезер и его команда планируют открыть 200 тренажерных залов в течение 2 лет и более 500 в течение 5 лет.
Возглавляемый Ассией Гразиоли-Веньером и Рейчел Спрингейт, Muse Capital является ангельским инвестиционным фондом, который инвестирует в технологические стартапы, находящиеся на ранней стадии, создающие потребительские товары нового поколения (нарушая традиционные отрасли).
Перевод специально для MMGP.RU