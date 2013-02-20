Цена биткоина достигла $10.000 в акциях GBTC

Цена на Bitcoin достигла $10.000 в акциях GBTC.
Bitcoin Investment Trust (GBTC) на данный момент торгуется на отметке $932 за акцию, каждая из которых составляет приблизительно 9/100 биткойна.
Эта цена, включая Bitcoin Cash, представляет собой цену в 10 тысяч долларов США за биткойн, что почти на 120 процентов выше текущего курса биткойна.
Анализ предоставил аналитик Adamant Research Tуур Демистер.
Сильный спрос.
Анализ цен показывает огромный интерес инвесторов на Биткойн, и то, что большинство инвесторов либо не хотят применять, либо не обладают навыками тех.анализа. GBTC - инвест-инструмент, который не требует от инвесторов приобретать фактически криптовалюту, и в то же момент позволяет им вкладываться в Биткойн.
Такая цена не должна вызывать удивление, так как на этой неделе цены на биткойн обновляют исторические максимумы, а также объявляются инвесторы с большой капитализацией на рынок криптовалют. По мнению некоторых экономистов, цены на Биткойн могут достигнуть 6000 долларов или даже 20.000 долларов, что может говорить о том, что цена на GBTC не так уж и переоценена, как кажется на первый взгляд.
Перевод специально для форума MMGP
.