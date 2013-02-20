Литва предоставила Украине финансовой, технической и
гуманитарной помощи на €8,3 млн.
Литва предоставила Украине финансовой, технической и гуманитарной помощи на сумму 8,3 млн евро в 2014-2016 годах.
Об этом говорится в информационной справке пресс-службы Кабинета Министров.
“Общий объем финансовой, гуманитарной и технической помощи, предоставленной Украине официальными органами Литвы на протяжении 2014-2016 годов – 8,3 млн евро, из которых объем гуманитарной помощи составил 1млн 246 тыс. евро”, – говорится в ней.
Кроме того, сообщается, что 45 школьников из восточных регионов Украины проживали и обучались в Литве, 172 студента получили стипендии и оплату обучения в литовских высших учебных заведениях.
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