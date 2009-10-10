Oziris Специалист

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Нефть - причина политической нестабильности Бразилии



Когда впервые встал вопрос о политической устойчивости в Бразилии, участницы BRICS, ряд экспертов заявили, что вся причина в нефти. А если быть точным, то встал острый вопрос, кто же будет добывать углеводороды на шельфовом месторождении Santos Basin. Всего было два варианта, это китайские корпорации и американские. Предыдущий президент Лула да Силва всё же решил выбрать китайских инвесторов, и они получили в разработку часть участка шельфа ВМ-С-33. За что и был жёстко наказан.



Для начала был проведён процесс импичмента президента Дилмы Руссеф, которая защищала прошлого президента и проводила его же политику. После этого Лула да Силва был приговорен новой властью к тюремному сроку.



А что же стало в итоге с нефтью? Как и писалось выше, Дилму Руссеф смогли оттолкнуть от руля страной в апреле прошлого года. Уже в октябре всё того же прошлого года, новый Парламент Бразилии снял всякое ограничение в присутствии иностранного капитала в разработке углеводородов. И буквально через месяц нефтедобывающая корпорация Statoil выкупила 66 процентов доли месторождения BM-S-8 у государственной нефтедобывающей компании Бразилии Petrobras. Чуть более чем через пол года, было докуплено ещё 10 процентов от того же месторождения.







А во время неразберихи с импичментом, в конце 2015 года, вся та же корпорация Statoil смогла вынудить бразильско-китайскую компанию Repsol Sinopec уйти с рынка нефтедобычи Бразилии, выкупив у неё 35 процентную долю в месторождении ВМ-С-33, где по оценкам специалистов находится 1 млрд баррелей нефти.



Корпорация Statoil по бумагам является частно-государственной структурой из Норвегии. Но за её спиной стоят две американские нефтедобывающие корпорации Shell и Exxon. Дело в том, что если бы американский капитал начал оформлять шельфовые месторождения во время политического кризиса в Бразилии, это выглядело бы слишком уж вызывающе.



Что же касаемо участка месторождения ВМ-S-8, то это одно из крупнейших шельфовых месторождений мира, которое было открыто всего лишь 5 лет назад. И запасы его оцениваются в пределах 1,3 млрд баррелей нефти. Но конечная оценка и разведка ещё не завершены, и запасы будут пересмотрены.



К сожалению, нефтедобыча - это не единственный сектор бразильской экономики, который можно разделить, и на его разделе неплохо заработать. Сразу же после вступления на пост президента, Темер объявил о приватизации практически всего государственного сектора. Были проданы две газовые газораспределительными сети, 4 международных аэропорта, крупнейший морской порт, 14 гидроэлектростанций, электрические сети, сети водоснабжения и водоотведения. А государственная компания Бразилии Petrobras распродаёт инвесторам из США все свои активы, связанные с нефтью, что были ранее приобретены в Чили и Аргентине.



Специально для mmgp.ru Когда впервые встал вопрос о политической устойчивости в Бразилии, участницы BRICS, ряд экспертов заявили, что вся причина в нефти. А если быть точным, то встал острый вопрос, кто же будет добывать углеводороды на шельфовом месторождении Santos Basin. Всего было два варианта, это китайские корпорации и американские. Предыдущий президент Лула да Силва всё же решил выбрать китайских инвесторов, и они получили в разработку часть участка шельфа ВМ-С-33. За что и был жёстко наказан.Для начала был проведён процесс импичмента президента Дилмы Руссеф, которая защищала прошлого президента и проводила его же политику. После этого Лула да Силва был приговорен новой властью к тюремному сроку.А что же стало в итоге с нефтью? Как и писалось выше, Дилму Руссеф смогли оттолкнуть от руля страной в апреле прошлого года. Уже в октябре всё того же прошлого года, новый Парламент Бразилии снял всякое ограничение в присутствии иностранного капитала в разработке углеводородов. И буквально через месяц нефтедобывающая корпорация Statoil выкупила 66 процентов доли месторождения BM-S-8 у государственной нефтедобывающей компании Бразилии Petrobras. Чуть более чем через пол года, было докуплено ещё 10 процентов от того же месторождения.А во время неразберихи с импичментом, в конце 2015 года, вся та же корпорация Statoil смогла вынудить бразильско-китайскую компанию Repsol Sinopec уйти с рынка нефтедобычи Бразилии, выкупив у неё 35 процентную долю в месторождении ВМ-С-33, где по оценкам специалистов находится 1 млрд баррелей нефти.Корпорация Statoil по бумагам является частно-государственной структурой из Норвегии. Но за её спиной стоят две американские нефтедобывающие корпорации Shell и Exxon. Дело в том, что если бы американский капитал начал оформлять шельфовые месторождения во время политического кризиса в Бразилии, это выглядело бы слишком уж вызывающе.Что же касаемо участка месторождения ВМ-S-8, то это одно из крупнейших шельфовых месторождений мира, которое было открыто всего лишь 5 лет назад. И запасы его оцениваются в пределах 1,3 млрд баррелей нефти. Но конечная оценка и разведка ещё не завершены, и запасы будут пересмотрены.К сожалению, нефтедобыча - это не единственный сектор бразильской экономики, который можно разделить, и на его разделе неплохо заработать. Сразу же после вступления на пост президента, Темер объявил о приватизации практически всего государственного сектора. Были проданы две газовые газораспределительными сети, 4 международных аэропорта, крупнейший морской порт, 14 гидроэлектростанций, электрические сети, сети водоснабжения и водоотведения. А государственная компания Бразилии Petrobras распродаёт инвесторам из США все свои активы, связанные с нефтью, что были ранее приобретены в Чили и Аргентине. Последний раз редактировалось Oziris; Сегодня в 16:33 .