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Цемент из России покоряет рынки Британии

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Цемент из России покоряет рынки Британии


Первая партия российского цемента, произведённая компанией "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" прибыла на территорию Королевства Великобритании, и отгружена в грузовом терминале порта Бристоль. Поставка была осуществлена благодаря работе официального представителя Холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" в Британии. После отгрузки, продукция попадёт на полки строительных магазинов в таких городах, как Бристоль и Кент.

На территорию Англии цемент отправлен в 25-ти килограммовых мешках, которые упакованы в паллеты из термоусадочной плёнки. Что позволило сохранить качество товара, не смотря на перевозку морем. Ради сохранения качества продукции во время морской перевозки, группа исследователей из Холдинга разработала новый вид упаковки. Цемент был расфасован в специальные влагоустойчивые мешки, тем самым производитель смог учесть климатические условия Великобритании, где царит постоянная влажность.

Первая партия цемента, отправленная на экспорт Холдингом "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" была произведена на цементном заводе "Петербургцемент", который находится в Сланцевском районе Ленинградской области и входит в состав Холдинга. Марка отгруженного цемента относится к классу CEM I 42,5N, и применяется для производства высокопрочных бетонов с ранней распалубкой, а так же в возведении наружных частей монолитного бетона для массивных сооружений. В России так же используется данная марка цемента, но только на крупных и важных инфраструктурных проектах, таких как строительство стадионов, возведение метрополитенов, заливка взлётно-посадочных полос в аэропортах.

Как заявляет руководство российского Холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп", Великобритания становится интересным регионом для реализации продукции компании. Потенциальный объём рынка, который может быть взят под контроль российским Холдингом, оценивается до 150 тыс тонн цемента марки CEM I 42,5N. Качество продукции отвечает всем жёстким требования и стандартам Европейского Союза, а продажи продукции компании охватили рынки таких стран, как Дания, Финляндия и другие государств на побережье Балтийского Моря.

По отчётам Союза производителей цемента "Союзцемент", за первое полугодие текущего года, из России на внешний рынок вывезено 450 тыс тонн цемента. Произведено в общей сложности - 25 млн тонн.

Специально для mmgp.ru
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