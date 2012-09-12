Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,950 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Европарламент изучит возможности блокчейна для идентификации беженцев

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:07
#1
RICH-AND-FREE.COM
Премиум
 
Аватар moskva
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 13,493
Благодарностей: 7,649
УГ: 26
КП: 0.214
подарки
награды Волшебный горшочек 
Европарламент изучит возможности блокчейна для идентификации беженцев
Рабочая группа по изучению блокчейна при Европарламенте намерена изучить возможности технологии распределенного реестра для цифровой идентификации беженцев. Об этом пишет CoinDesk.

Как сообщает издание, в недавно опубликованных изменениях в бюджет ЕС на 2018 год предусматривается статья расходов на соответствующие исследования. Также в документе сообщается, что из 850 тысяч евро, выделенных в бюджет ЕС на текущий год для изучения возможностей технологии блокчейн, уже израсходовано €425 000.

“Есть одно конкретное направление использования, которое следует изучить. Им является потенциал технологии распределенного реестра для решения проблем беженцев. Последние зачастую не могут подтвердить свою личность и, соответственно, получить доступ к важным сервисам”, — говорится в документе.

В частности, в документе отмечается, что отсутствие у беженцев документов, подтверждающих их личность, значительно затрудняет доступ к услугам банков, медицинских и образовательных учреждений, а также создает препятствия для правовой защиты этих людей.

Ранее ForkLog сообщал, что ООН задействовала блокчейн Ethereum для реализации программы гуманитарной помощи десяти тысячам сирийских беженцев. Также аналогичную программу Организация Объединенных Наций проводила в Иордании.

Источник
__________________
ГОРЯЧИЕ ПРОЕКТЫ, И РЕФБЭК КАЖДОМУ!🔥Rich-and-Free.com-безопасные и прибыльные инвестиции 🔥 Инвестирую тут MONHYIP 🔥 Только у Ларисы инвест проекты, присоединяйтесь
🔥HyipClub-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!RCB-5000%-HyipClub
moskva на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Европарламент рассматривает использование блокчейна при голосовании pilot10 Новости криптовалют 0 05.10.2016 10:44
Ernst&Yong изучает возможности блокчейна pilot10 Новости криптовалют 0 28.07.2016 17:03
Европарламент проведет blockchain конференцию Alex077 Новости криптовалют 2 17.04.2016 13:10
Европарламент смягчил тон по отношению к криптовалютам pitbuldeluxe Новости криптовалют 0 26.01.2016 15:54
Samsung изучит технологию криптовалюты Sunrize7 Новости криптовалют 0 13.04.2015 21:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Drum13
Краткий анализ экономических данных
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар dengov
Цена нефти Brent опустилась ниже $32 за баррель
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар IgorOkCJ
Двухколесный друг, он же Велосипед
От IgorOkCJ в разделе «Здоровье и спорт»
Аватар SMaryana
Глава Нацбанка Украины удвоила свой доход
От SMaryana в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Rost77
Акции, промоушены, дешёвые билеты от авиакомпаний
От Rost77 в разделе «Путешествия»
Аватар MR-Donald
Биржа Kraken приобрела сразу две биткоин-биржи
От MR-Donald в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
420,950
Тем
486,951
Сообщений
12,099,672

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube