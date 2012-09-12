Европарламент изучит возможности блокчейна для идентификации беженцев

Рабочая группа по изучению блокчейна при Европарламенте намерена изучить возможности технологии распределенного реестра для цифровой идентификации беженцев. Об этом пишет CoinDesk.
Как сообщает издание, в недавно опубликованных изменениях в бюджет ЕС на 2018 год предусматривается статья расходов на соответствующие исследования. Также в документе сообщается, что из 850 тысяч евро, выделенных в бюджет ЕС на текущий год для изучения возможностей технологии блокчейн, уже израсходовано €425 000.
“Есть одно конкретное направление использования, которое следует изучить. Им является потенциал технологии распределенного реестра для решения проблем беженцев. Последние зачастую не могут подтвердить свою личность и, соответственно, получить доступ к важным сервисам”, — говорится в документе.
В частности, в документе отмечается, что отсутствие у беженцев документов, подтверждающих их личность, значительно затрудняет доступ к услугам банков, медицинских и образовательных учреждений, а также создает препятствия для правовой защиты этих людей.
Ранее ForkLog сообщал, что ООН задействовала блокчейн Ethereum для реализации программы гуманитарной помощи десяти тысячам сирийских беженцев. Также аналогичную программу Организация Объединенных Наций проводила в Иордании.
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