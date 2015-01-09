Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,950 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

DECENT открывает офисы в Нью-Йорке

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 16:07
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,573
Благодарностей: 1,626
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
DECENT открывает офисы в Нью-Йорке

Швейцарская компания DECENT, известная своей децентрализованной платформой распределения контента на основе своей собственной Блокчейн технологии, сегодня сообщила о том, что нанимает сотрудников по всему миру и нацеливается на открытие новых офисов.

Последний план был осуществлен, компания открыла офисы в Нью-Йорке.

DECENT запустила платформу распространения контента в июне этого года. С тех пор численность их сотрудников возросла на 20%, и в результате этого стремительного увеличения компания планирует открывать новые офисы в самых разных странах. После Словакии, Швейцарии, Армении и двух офисов в Китае Нью-Йоркский офис будет шестым по счету у DECENT. Они считают, что увеличение количества отделений только положительно скажется на компании, в частности это растущее сообщество и интерес к проекту.
Я убежден в том, что в Словакии есть много талантливых молодых людей, которые любят путешествовать и работать над продуктами, которые могут изменить мир. Я считаю, что Нью-Йорк является очень привлекательным местом и наш новый офис будет привлекать новых заинтересованных сотрудников и поклонников, - сообщил Матей Михалко, основатель и генеральный директор DECENT.
DECENT планирует к концу года открыть еще 35 офисов в Гонконге, Лос-Анджелесе и Силиконовой долине.

Перевод специально для MMGP.RU

__________________
▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 16:49
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
В Москве начали сдавать офисы за биткоины moskva Bitcoin 0 15.07.2017 08:00
Вам посылка: офисы МТС оснастят почтоматами chu Новости в мире финансов и инвестиций 2 22.09.2015 21:18
decent-income - decent-income.com monhyip Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 45 09.01.2015 20:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар valery5599
Было ваше
От valery5599 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Prosperity S
100% рефбек Eternyon.com
От Prosperity S в разделе «Архив: Реферальные и страховые предложения»
Аватара нет
[PreITO/ITO] sqpay 30.08.2017
От sqpay в разделе «ICO»
Аватар Александра 81
Как не вляпаться по полные уши и купить дешевую майнинг ферму на площадках, типа ОЛХ
От Александра 81 в разделе «Криптовалюты: общий форум»
Аватар monhyip
Grandfunds - grandfunds.net
От monhyip в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Naale
E-Energy - e-energy.co
От Naale в разделе «HYIP от 16% до 60% в месяц»
.     
Пользователей
420,950
Тем
486,951
Сообщений
12,099,670

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube