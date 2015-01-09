DECENT открывает офисы в Нью-Йорке

Швейцарская компания DECENT, известная своей децентрализованной платформой распределения контента на основе своей собственной Блокчейн технологии, сегодня сообщила о том, что нанимает сотрудников по всему миру и нацеливается на открытие новых офисов.
Последний план был осуществлен, компания открыла офисы в Нью-Йорке.
DECENT запустила платформу распространения контента в июне этого года. С тех пор численность их сотрудников возросла на 20%, и в результате этого стремительного увеличения компания планирует открывать новые офисы в самых разных странах. После Словакии, Швейцарии, Армении и двух офисов в Китае Нью-Йоркский офис будет шестым по счету у DECENT. Они считают, что увеличение количества отделений только положительно скажется на компании, в частности это растущее сообщество и интерес к проекту.
Я убежден в том, что в Словакии есть много талантливых молодых людей, которые любят путешествовать и работать над продуктами, которые могут изменить мир. Я считаю, что Нью-Йорк является очень привлекательным местом и наш новый офис будет привлекать новых заинтересованных сотрудников и поклонников, - сообщил Матей Михалко, основатель и генеральный директор DECENT.
DECENT планирует к концу года открыть еще 35 офисов в Гонконге, Лос-Анджелесе и Силиконовой долине.
Перевод специально для MMGP.RU