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США нашли способ как можно будет не повышать потолок своего госдолга 29 сентября 2017

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Старый Сегодня, 16:05
#1
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США нашли способ как можно будет не повышать потолок своего госдолга 29 сентября 2017


Автор этой темы ранее уже писал на форуме mmgp.ru, что на прошлой неделе Министр финансов США г-н Стивен Мнучин посетил вместе с другими официальными лицами самое крупное американское золотохранилище расположенное на военной базе Форт Нокс. Примечательно, что это был первый визит туда подобного рода за последние 40 лет, т.е последний раз американские официальные лица посещали эту усиленно охраняемую базу с золотом в 1977 году, т.е. по времени это было уже очень и очень давно.

Так почему вдруг американские официальные лица так забеспокоились насчет золотого запаса страны и наверняка сам г-н Трамп одобрил этот визит Мнучина в Форт Норкс? Некоторые опытные финансовые эксперты отвечают на этот вопрос прямо - США готовятся в ближайшее время получить деньги просто из воздуха.

Напомним, что госдолг США достиг к настоящему времени почти $20 трлн. Согласитесь - эта сумма очень серьезная плюс США уже многие годы постоянно повышает потолок своего госдолга всё выше и выше и понятно, ради чего они так поступают - чтобы напечатать еще больше долларов и влить их финансовую систему, а иначе работа госучреждений просто прекратиться из-за недофинансирования, а фондовые биржи обвалятся и миру тогда уже "светит" вполне ясные перспективы очередного финансового кризиса. Этой весной администрация Трампа получила передышку и вопрос с госдолгом был отложен до 29 сентября с.г. Но 29 сентября неуклонно приближается и вопрос с Конгрессом по госдолгу Трампу пора уже улаживать. А как поётся в известной песне Высоцкого: - Откуда деньги, Зин?

Подозреваем, в результате усиленного "мозгового штурма" командой Трампа и был найдет ответ на выше обозначенный резонный вопрос - деньги можно взять с хранящегося в запасниках страны золота. Этот вариант прорабатывается на тот случай, если Конгресс США начнет упираться (а в этом сомнений мало, учитывая его нынешние отношения с Трампом) и откажется в очередной раз поднимать планку госдолга США. И вот тогда Минфин США во главе Мнучиным сможет провести переоценку запасов американского золота согласно их текущей рыночной цене. Причем важно учитывать, что в настоящее время Минфин США ведёт учёт хранящегося запаса золота по курсу чуть более $42 за унцию, а на Лондонской бирже золото сейчас торгуется в районе чуть более $1300 за одну тройскую унцию.

И вот эта ощутимая разница и может вылиться в довольно приличную сумму - что-то в районе 355 млрд долл. США. Кстати, американцы уже один раз так поступали и было это в 1953 году. Произведя переоценку золота по рыночному курсу, Минфин США будет тогда в состоянии выпустить свои новые "сертификаты на золото" и обменяться ими на свежеотпечатанные купюры с ФРС США. Тогда после 29 сентября (если Конгресс упрётся) повышать госдолг США вообще не потребуется и Трамп фактически обыграет законодательный орган своей страны - деньги будут.

Вероятно, визит Мнучина и состоял именно в этом - убедится своими глазами, что золото для переоценки готово и таким образом, на горизонте для США (и может и всего мира) "засветила" большая передышка от очередного финансового кризиса. Вопрос только: - надолго ли?

Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/59a7f9dfa93ef
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