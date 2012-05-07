Blackmoon Crypto демонстрирует будущее токенизированных инвестиций

Blackmoon Financial Group, международная компания в области финансов и управления инвестициями, недавно запустила новую платформу для токенизированных инвестиций.
Платформа называется Blackmoon Crypto и призвана создать и поддерживать жизнеспособную систему для токенизированного финансирования в законных рамках. Этот вид финансирования, по словам основателей Олега Сейдака и Илья Перекопского, сочетает в себе лучшие черты крипторынка и традиционных рынков. Гибкость блокчейн-активов выгодна привычным денежным инструментам, а финансовая мудрость традиционных рынков поддерживает криптоинвестиции.
Blackmoon Crypto - интересное сочетание двух областей. В то время как обычные рынки в основном соответствуют действующим нормам, юридическое будущее токенов все еще остается неясным. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила привести выпуск и продажу цифровых токенов в соответствие с существующими законами о ценных бумагах.
Основная функциональность Blackmoon Crypto заключается в том, чтобы позволить опытным управляющим активами создавать и управлять токензированными средствами. Платформа постарается обеспечить, чтобы эти решения были представлены инвесторам в соответствии с законом. Как подтвердила финансовая группа Blackmoon Financial Group, она будет подавать заявку на получение лицензии брокера в США примерно через 9-12 месяцев. В то же время компания будет поддерживать планы глобального расширения.
Без планов дополнительной эмиссии Blackmoon Crypto будет выпускать свои институциональные цифровые токены BMC на основе Ethereum в течение дистрибуционного периода, который начинается 12 сентября. BMC реализуются в качестве инструмента "токен как валюта".
Капитал, привлеченный от продажи токенов BMC, преимущественно будет направлен на развитие платформы Blackmoon Crypto в течение следующих пяти лет.
Уникальность
Перевод специально для MMGP.ru