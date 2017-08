inik1080 Премиум



Пол: Мужской Инвестирую в: Ставки на спорт Регистрация: 17.11.2014 Сообщений: 6,581 Благодарностей: 1,298 УГ: 10 КП: 0.143 подарки

Blackmoon Crypto демонстрирует будущее токенизированных инвестиций

Blackmoon Financial Group, международная компания в области финансов и управления инвестициями, недавно запустила новую платформу для токенизированных инвестиций.



Платформа называется Blackmoon Crypto и призвана создать и поддерживать жизнеспособную систему для токенизированного финансирования в законных рамках. Этот вид финансирования, по словам основателей Олега Сейдака и Илья Перекопского, сочетает в себе лучшие черты крипторынка и традиционных рынков. Гибкость блокчейн-активов выгодна привычным денежным инструментам, а финансовая мудрость традиционных рынков поддерживает криптоинвестиции.



Blackmoon Crypto - интересное сочетание двух областей. В то время как обычные рынки в основном соответствуют действующим нормам, юридическое будущее токенов все еще остается неясным. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила привести выпуск и продажу цифровых токенов в соответствие с существующими законами о ценных бумагах.



Основная функциональность Blackmoon Crypto заключается в том, чтобы позволить опытным управляющим активами создавать и управлять токензированными средствами. Платформа постарается обеспечить, чтобы эти решения были представлены инвесторам в соответствии с законом. Как подтвердила финансовая группа Blackmoon Financial Group, она будет подавать заявку на получение лицензии брокера в США примерно через 9-12 месяцев. В то же время компания будет поддерживать планы глобального расширения.



Без планов дополнительной эмиссии Blackmoon Crypto будет выпускать свои институциональные цифровые токены BMC на основе Ethereum в течение дистрибуционного периода, который начинается 12 сентября. BMC реализуются в качестве инструмента "токен как валюта".



Капитал, привлеченный от продажи токенов BMC, преимущественно будет направлен на развитие платформы Blackmoon Crypto в течение следующих пяти лет.



Уникальность



Перевод специально для MMGP.ru Blackmoon Financial Group, международная компания в области финансов и управления инвестициями, недавно запустила новую платформу для токенизированных инвестиций.Платформа называется Blackmoon Crypto и призвана создать и поддерживать жизнеспособную систему для токенизированного финансирования в законных рамках. Этот вид финансирования, по словам основателей Олега Сейдака и Илья Перекопского, сочетает в себе лучшие черты крипторынка и традиционных рынков. Гибкость блокчейн-активов выгодна привычным денежным инструментам, а финансовая мудрость традиционных рынков поддерживает криптоинвестиции.Blackmoon Crypto - интересное сочетание двух областей. В то время как обычные рынки в основном соответствуют действующим нормам, юридическое будущее токенов все еще остается неясным. Совсем недавно Комиссия по ценным бумагам и биржам США предложила привести выпуск и продажу цифровых токенов в соответствие с существующими законами о ценных бумагах.Основная функциональность Blackmoon Crypto заключается в том, чтобы позволить опытным управляющим активами создавать и управлять токензированными средствами. Платформа постарается обеспечить, чтобы эти решения были представлены инвесторам в соответствии с законом. Как подтвердила финансовая группа Blackmoon Financial Group, она будет подавать заявку на получение лицензии брокера в США примерно через 9-12 месяцев. В то же время компания будет поддерживать планы глобального расширения.Без планов дополнительной эмиссии Blackmoon Crypto будет выпускать свои институциональные цифровые токены BMC на основе Ethereum в течение дистрибуционного периода, который начинается 12 сентября. BMC реализуются в качестве инструмента "токен как валюта".Капитал, привлеченный от продажи токенов BMC, преимущественно будет направлен на развитие платформы Blackmoon Crypto в течение следующих пяти лет.

Проекты для заработка и раскрутки | Платящие зарубежные сайты

Наполнение сайтов и форумов. Заработок для авторов | Платит в $ с 2007 года

Cтатьи для вас и $ для авторов

Бесплатный биткоин, выигрыши до 200$ | Лучший кэшбек для Алиэкспресс __________________