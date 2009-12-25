Герман Клименко открыл — Российскую ассоциацию Блокчейна

Сообщается, что главный интернет-консультант президента России, Владимира Путина объявил о создании новой ассоциации, ориентированной на блокчейн и криптовалюты.
Согласно источнику новостей RNS , Герман Клименко объявил о создании новой группы — Российской ассоциации Блокчейна и криптовалют, (RABIK) — вчера во время отраслевой дискуссии о технических особенностях первоначальных предложений монет или ICOs.
Созданная для продвижения технологий блокчейна в «правительственных и коммерческих структурах», ассоциация также будет работать над развитием диалога с регулирующими органами над «легитимизацией» технологии, говорится в сообщении RNS.
Согласно заявлению Института развития Интернета (IRI), RABIK нацелен на разработчиков в области блокчейна, майнеров, держателей криптовалют, инвесторов ICO, и готова предоставить участникам определенные преимущества в этой отрасли.
В IRI заявили:
«Участникам ассоциации, среди прочего, будут предоставлены различные предпочтения, в том числе от производителей оборудования для создания криптовалют, а также возможность представить свои технологии потенциальным потребителям и участвовать в крупных государственных мероприятиях»,
Обсуждение технологии Блокчейна в России в настоящее время идет полным ходом. Проводятся переговоры о том, следует ли внедрять общенациональную криптовалюту, с первым заместителем премьер-министра Игорем Шуваловым, который пообещал свою поддержку в этом вопросе.
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