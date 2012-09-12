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Виталик Бутерин вошел в список 100 самых влиятельных россиян столетия по версии Forbe

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Виталик Бутерин вошел в список 100 самых влиятельных россиян столетия по версии Forbe
Виталик Бутерин вошел в список 100 самых влиятельных россиян столетия по версии Forbes


Российский журнал Forbes представил список 100 наиболее влиятельных россиян столетия, включив в него основателя Ethereum Виталика Бутерина.

При этом сооснователь Ethereum был назван российским Forbes как русским, так и россиянином, несмотря на то что Бутерин является гражданином Канады.

«В сентябре журналу Forbes исполняется 100 лет. Редакция и наши консультанты выбрали более 150 россиян, оказавших огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы», — указано в заметке.

Рейтинг Forbes приурочен к отмечаемому в сентябре 100-летию журнала. К этому событию издание предложило своим читателям поучаствовать в составлении собственного списка самых влиятельных соотечественников, оказавших огромное влияние на экономику, бизнес, науку, общество и политику с 1917 по 2017 годы, запустив голосование на сайте.

Самым влиятельным россиянином за последние 100 лет был признан первый космонавт планеты Юрий Гагарин, его выбрали 52,2% читателей.

На втором месте — советский диктатор Иосиф Сталин с 44,6% голосов. С небольшим отставанием от него на третьей позиции расположился президент России Владимир Путин, 44%.

Замыкают десятку лидеров «отец» советской водородной бомбы Андрей Сахаров и создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров, их отметило одинаковое количество проголосовавших — по 16,9%.

В Топ-100 самых влиятельных россиян столетия также вошли:

Виталик Бутерин — основатель Ethereum.
Сергей Брин — сооснователь Alphabet (Google).
Аркадий Волож — сооснователь «Яндекс».
Сергей Галицкий — основатель и совладелец розничной сети «Магнит».
Герман Греф — президент «Сбербанка», экс-министр экономического развития и торговли.
Юрий Мильнер — основатель инвестфонда DST Global.

Напомним, ранее Виталик Бутерин вместе с главной Coinbase Брайаном Армстронгом попал в ежегодный рейтинг 40 Under 40 журнала Fortune.

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