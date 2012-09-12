Золото и фондовые рынки все чаще уступают Биткоину

Цены на золото подскочили на 1% во вторник утром, чему способствовали геополитические и рыночные проблемы, а самый последний северокорейский запуск ракеты стал непосредственным катализатором роста цены. Об это сообщает Cointelegraph, ссылаясь на Bloomberg. Однако, этот скачок цен на золото является «слишком запоздалым» ответом на общее состояние геополитики и неопределенности рынка. Похоже, что драгоценные металлы теряют статус «безопасного убежища». В теории, мы сейчас должны иметь цены на золото значительно выше, чем они есть, и есть две вещи, которые можно обвинить в относительно низком росте ценности золота. Отчасти причина, по которой инвестиции в золото провалились, связана с тем, что инвесторы переливают свои средства в цифровые валюты. Валюты, такие как Биткоин, отлично сохраняли свою ценность во время недавних кризисов, например таких как гиперинфляция в Венесуэле. Нетрадиционная денежно-кредитная политика центральных банков также подорвала ценность золота. Раскрытие балансов центральных банков в документальной форме, которые в конечном итоге должны произойти в ближайшее время, заставляет инвесторов нервничать. Некоторые из них ищут убежище в Биткоине. Инвесторы покидают драгоценные металлы и фондовые рынки в пользу большей отдачи и общей стабильности Биткоина и других криптовалют. За последние 10 недель из фондового рынка вывели более 30 миллиардов долларов, которые были переведены в другие варианты инвестиций. Запись Золото и фондовые...
Источник