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Шесть крупнейших банков мира создадут новую криптовалюту

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Шесть крупнейших банков мира создадут новую криптовалюту


Шесть крупнейших банков мира создадут новую криптовалюту.



Шесть крупнейших банков мира стали участинками проекта по созданию новой формы цифровых денег, которую они надеются запустить в следующем году для клиринга и конечного расчета финансовых транзакций с помощью технологии блокчейн.

Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street объединились для разработки новой цифровой валюты под названием Utility Settlment Coin (USC), которая изначально была создана швейцарским банком UBS с целью повышения эффективности финансовых рынков.

Сейчас проект переходит на новый уровень — банки-участники проекта углубляют сотрудничество с центральными банками, усовершенствуют систему защиты данных и кибербезопасности.

В UBS сообщают, что переговоры с центробанками и другими регуляторами будут продолжатся на протяжении следующих 12 месяцев, а запуск криптовалюты запланирован на конец 2018 года.

По словам разработчиков, криптовалюта USC позволит финансовым группам оплачивать покупку ценных бумаг, таких как облигации и акции, не дожидаясь обработки традиционных денежных переводов.

Вместо этого, для подобных транзакций можно будет использовать цифровые монеты, конвертируемые в наличные деньги в центральных банках, что существенно сокращает время и расходы на пост-трейдинговый расчет и клиринг.



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Последний раз редактировалось Denver10; Сегодня в 15:29.
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Метки
bitcoin, биткоин, биткоин будущее, биткоин перспективы, криптовалюты
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