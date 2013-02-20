Шесть крупнейших банков мира создадут новую криптовалюту.
Шесть крупнейших банков мира стали участинками проекта по созданию новой формы цифровых денег, которую они надеются запустить в следующем году
для клиринга и конечного расчета финансовых транзакций с помощью технологии блокчейн.
Barclays, Credit Suisse, Canadian Imperial Bank of Commerce, HSBC, MUFG и State Street
объединились для разработки новой цифровой валюты под названием Utility Settlment Coin (USC), которая изначально была создана швейцарским банком UBS с целью повышения эффективности финансовых рынков.
Сейчас проект переходит на новый уровень — банки-участники проекта углубляют сотрудничество с центральными банками, усовершенствуют систему защиты данных и кибербезопасности.
В UBS сообщают, что переговоры с центробанками и другими регуляторами будут продолжатся на протяжении следующих 12 месяцев, а запуск криптовалюты запланирован на конец 2018 года
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По словам разработчиков, криптовалюта USC позволит финансовым группам оплачивать покупку ценных бумаг, таких как облигации и акции, не дожидаясь обработки традиционных денежных переводов.
Вместо этого, для подобных транзакций можно будет использовать цифровые монеты, конвертируемые в наличные деньги в центральных банках, что существенно сокращает время и расходы на пост-трейдинговый расчет и клиринг.
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