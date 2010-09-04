bizneser Топ Мастер

Пол: Мужской Адрес: Western Регистрация: 04.09.2010 Сообщений: 12,488 Благодарностей: 2,415 УГ: 13 КП: 0.105 подарки награды

Украинский агростартап BIOsens выиграл участие в европейском акселераторе

Украинский технологический проект для тестирования качества продуктов BIOsens выиграл участие в швейцарском акселераторе Kickstart Accelerator. Более 1500 стартапов со всего мира приняли участие в отборе, чтобы попасть в программу крупнейшего в Европе акселератора Kickstart Accelerator для обучения и доработки продукта в Швейцарии. Из всех участников были отобраны 30 лучших. Среди них - украинский агростартап BIOsens, который разрабатывает продукты в сфере Internet of Things (IoT), используя биосенсоры для быстрой диагностики пищевой безопасности по микотоксинов.





Швейцарский акселератор Kickstart Accelerator ускоряет результаты внедрения технологий и решения важных проблемам. Это крупнейшая в Европе программа для стартапов, работает во многих корпорациях и охватывает более 80 учредителей со всего мира. Благодаря академическим компаниям, корпорациям, международным инвесторам и местной стартап экосистеме, амбициозным предпринимателям предлагаются беспрецедентные возможности для развития своих компаний и проектов. Kickstart Accelerator приглашает наиболее перспективные стартапы из разных областей в Швейцарию на период 11 недель, чтобы получить доступ к мировой экосистеме.



«Победить было непросто. Стартапы были отобраны из более 1500 заявок со всего мира, в финальной части отбора - 2-дневном буткемпе в Цюрихе мы имели возможность выдвинуть свои идеи опытному жюри, которое состояло из профессионалов отрасли, инвесторов и представителей корпоративного сектора. В итоге, только 30 стартапов или всего 2% от общего количества участников, были выбраны для участия в 11-недельной программе аксселерации, которая начнется 4 сентября по 17 ноября 2017 года. Мы ожидаем встречи с наставниками и командой Kickstart Accelerator в сентябре», - отметил Андрей Карпюк, разработчик BIOsens.



«В середине июля 2017 года в Цюрихе мы соревновались в финальной части отбора за место в Kickstart Accelerator. И нам очень приятно, что наша украинская разработка - биосенсор для тестирования качества продуктов BIOsens была признана жюри, как важный и перспективный проект. Сегодня мы работаем над разработкой метода экспресс-диагностики микотоксинов, это один из шагов для создания мобильной лаборатории. Наша цель - сохранение жизни людей. И мы надеемся, что программа обучения и работы в Kickstart Accelerator, знакомство с мировыми компаниями, трендами в области пищевой безопасности поможет нам доработать продукт», - отметила Екатерина Зверева, член команды BIOsens, CMO проекта.







В этом году в программу вошли стартапы из 15 стран мира, включая Южную Корею, Южную Африку, Финляндию, Украину и Сингапур. Почти две трети (19) стартапов-победителей родом из Европы, 5 стартапов из США, 3 из Азии, 2 из Африки и 1 из Австралии.



Источник. Украинский технологический проект для тестирования качества продуктов BIOsens выиграл участие в швейцарском акселераторе Kickstart Accelerator. Более 1500 стартапов со всего мира приняли участие в отборе, чтобы попасть в программу крупнейшего в Европе акселератора Kickstart Accelerator для обучения и доработки продукта в Швейцарии. Из всех участников были отобраны 30 лучших. Среди них - украинский агростартап BIOsens, который разрабатывает продукты в сфере Internet of Things (IoT), используя биосенсоры для быстрой диагностики пищевой безопасности по микотоксинов.Швейцарский акселератор Kickstart Accelerator ускоряет результаты внедрения технологий и решения важных проблемам. Это крупнейшая в Европе программа для стартапов, работает во многих корпорациях и охватывает более 80 учредителей со всего мира. Благодаря академическим компаниям, корпорациям, международным инвесторам и местной стартап экосистеме, амбициозным предпринимателям предлагаются беспрецедентные возможности для развития своих компаний и проектов. Kickstart Accelerator приглашает наиболее перспективные стартапы из разных областей в Швейцарию на период 11 недель, чтобы получить доступ к мировой экосистеме.«Победить было непросто. Стартапы были отобраны из более 1500 заявок со всего мира, в финальной части отбора - 2-дневном буткемпе в Цюрихе мы имели возможность выдвинуть свои идеи опытному жюри, которое состояло из профессионалов отрасли, инвесторов и представителей корпоративного сектора. В итоге, только 30 стартапов или всего 2% от общего количества участников, были выбраны для участия в 11-недельной программе аксселерации, которая начнется 4 сентября по 17 ноября 2017 года. Мы ожидаем встречи с наставниками и командой Kickstart Accelerator в сентябре», - отметил Андрей Карпюк, разработчик BIOsens.«В середине июля 2017 года в Цюрихе мы соревновались в финальной части отбора за место в Kickstart Accelerator. И нам очень приятно, что наша украинская разработка - биосенсор для тестирования качества продуктов BIOsens была признана жюри, как важный и перспективный проект. Сегодня мы работаем над разработкой метода экспресс-диагностики микотоксинов, это один из шагов для создания мобильной лаборатории. Наша цель - сохранение жизни людей. И мы надеемся, что программа обучения и работы в Kickstart Accelerator, знакомство с мировыми компаниями, трендами в области пищевой безопасности поможет нам доработать продукт», - отметила Екатерина Зверева, член команды BIOsens, CMO проекта.В этом году в программу вошли стартапы из 15 стран мира, включая Южную Корею, Южную Африку, Финляндию, Украину и Сингапур. Почти две трети (19) стартапов-победителей родом из Европы, 5 стартапов из США, 3 из Азии, 2 из Африки и 1 из Австралии.

ХОЧЕШЬ СТАТЬ БЕССОВЕСТНО БОГАТЫМ? ЖМИ!|Это надежнее и стабильнее ХАЙПОВ. ПРОВЕРЬ|Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек|HyipClub.Club-Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций!!! RCB-5000%-HyipClub.Club __________________