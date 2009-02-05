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Что такое протокол 0Cean



Пользователи криптовалют признают, что в течение последних нескольких месяцев был установлен постоянный поток новых токенов ERC20. Для большинства этих токенов очень сложно попасть на большие биржи. Благодаря инновационным функциям, таким как Distrct0x и 0cean, все будет продвигаться в правильном направлении. Приятно видеть, что больше разработчиков сосредотачиваются на этом и охватывают торговые решения P2P.



Не так давно мы коснулись концепции протокола 0x и того, как он может революционизировать то, как люди торгуют токенами ERC20. Сейчас большинство этих сделок происходят через централизованные обмены. Но это уже не жизнеспособное решение. Обмены такие либо не перечисляют токенов, которых хотят люди, либо они вызывают много манипуляций. Кроме того крупные биржи требуют времени для проверки новых токенов, которые могут занимать недели или даже месяцы.









District0x стремится изменить все это с помощью технологии 0x, которая представляет собой одноразовые децентрализованные торговые решения для токенов ERC20. Это безусловно будет оценено обладателями многих токенов. Разумеется, что централизованные биржи не обязательно будут большими поклонниками этой концепции поскольку это может повлиять на их бизнес-модель и доход на последующие годы. Похоже, что другие разработчики уже строят новые решения поверх протокола 0x.



Одно из этих решений известно, как 0cean. Он призван стать релятором на основе 0x, а также пулом ликвидности для торговли токенами ERC20. Это интересная концепция, хотя платформа еще не запущена. Согласно недавнему сообщению в блоге платформа будет запущена через несколько недель, но конкретной даты запуска еще нет.









Еще один момент, что гонорары 0cean будут намного более конкурентоспособные по сравнению с ценами, которые предлагают централизованные биржи. Пока еще не ясно какими они будут. Теоретически это позволит всем пользователям успешно создавать автоматизированные торговые стратегии. Все это будет в значительной степени зависеть от того, сколько ликвидности может быть предоставлено для этих токенов на рынке ERC20. Также в этом отношении есть и другие платформы, такие как EtherDelta.



Кроме того, команда 0cean планирует в будущем добавить более продвинутые функции торговли. Они будут включать в себя лучшую торговую панель для ручной торговли, а также инструменты для отслеживания рынков. Хорошо видеть, что в мире есть все больше конкуренции для обмена криптовалютами. Централизованные обмены на сегодня - это готовое решение, но они не слишком конкурентоспособны или надежны в этом отношении.









Владельцы коинов ERC20 будут весьма довольны этим развитием, так как это может немного изменить биржевой сектор. Сейчас децентрализованные решения пользуются большим спросом, хотя на самом деле доступно только несколько вариантов. С запуском 0cean в ближайшем будущем эта ситуация может измениться на лучшее. Централизованные решения сейчас немного беспорядочны. Они смягчают борьбу с масштабированием. 0cean - это хорошее решение для сектора ERC20.









Перевод специально для mmgp.ru





Пользователи криптовалют признают, что в течение последних нескольких месяцев был установлен постоянный поток новых токенов ERC20. Для большинства этих токенов очень сложно попасть на большие биржи. Благодаря инновационным функциям, таким как Distrct0x и 0cean, все будет продвигаться в правильном направлении. Приятно видеть, что больше разработчиков сосредотачиваются на этом и охватывают торговые решения P2P.Не так давно мы коснулись концепции протокола 0x и того, как он может революционизировать то, как люди торгуют токенами ERC20. Сейчас большинство этих сделок происходят через централизованные обмены. Но это уже не жизнеспособное решение. Обмены такие либо не перечисляют токенов, которых хотят люди, либо они вызывают много манипуляций. Кроме того крупные биржи требуют времени для проверки новых токенов, которые могут занимать недели или даже месяцы.District0x стремится изменить все это с помощью технологии 0x, которая представляет собой одноразовые децентрализованные торговые решения для токенов ERC20. Это безусловно будет оценено обладателями многих токенов. Разумеется, что централизованные биржи не обязательно будут большими поклонниками этой концепции поскольку это может повлиять на их бизнес-модель и доход на последующие годы. Похоже, что другие разработчики уже строят новые решения поверх протокола 0x.Одно из этих решений известно, как 0cean. Он призван стать релятором на основе 0x, а также пулом ликвидности для торговли токенами ERC20. Это интересная концепция, хотя платформа еще не запущена. Согласно недавнему сообщению в блоге платформа будет запущена через несколько недель, но конкретной даты запуска еще нет.Еще один момент, что гонорары 0cean будут намного более конкурентоспособные по сравнению с ценами, которые предлагают централизованные биржи. Пока еще не ясно какими они будут. Теоретически это позволит всем пользователям успешно создавать автоматизированные торговые стратегии. Все это будет в значительной степени зависеть от того, сколько ликвидности может быть предоставлено для этих токенов на рынке ERC20. Также в этом отношении есть и другие платформы, такие как EtherDelta.Кроме того, команда 0cean планирует в будущем добавить более продвинутые функции торговли. Они будут включать в себя лучшую торговую панель для ручной торговли, а также инструменты для отслеживания рынков. Хорошо видеть, что в мире есть все больше конкуренции для обмена криптовалютами. Централизованные обмены на сегодня - это готовое решение, но они не слишком конкурентоспособны или надежны в этом отношении.Владельцы коинов ERC20 будут весьма довольны этим развитием, так как это может немного изменить биржевой сектор. Сейчас децентрализованные решения пользуются большим спросом, хотя на самом деле доступно только несколько вариантов. С запуском 0cean в ближайшем будущем эта ситуация может измениться на лучшее. Централизованные решения сейчас немного беспорядочны. Они смягчают борьбу с масштабированием. 0cean - это хорошее решение для сектора ERC20.Перевод специально для mmgp.ru

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