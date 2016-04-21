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RUB-MINING - облачный майнинг рублей

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 13:58
#1
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Регистрация: 13.07.2017
Сообщений: 8
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.000
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Последний раз редактировалось DrMaster; Сегодня в 14:06. Причина: дополнение
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