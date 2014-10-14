АРБИТРАЖ на биржах, вложения в биткоинтах VASTBIT

Открыл для себя интересный проект https://vastbit.top/
Вот тема поинтересней. Не хайп. Арбитражи по биржам.
У меня там спонсорский реф.
0.62 битка на использование в вашу пользу на неделю. Что заработаешь, сможешь вывести, либо продолжить, 0.62 потом забирают. Сможете по этому спонсорскому рефу за неделю набить около 200-300 баксов в биткоинтах.
Vastbit не является торговой площадкой. Vastbit - стабильный ресурс предоставления услуг, в разрезе таких сервисов:
1. Сервис Lift
Как работает:
Сервис Lift является одним предложений по предоставлению услуг платформой Vastbit. Данный механизм является многофункциональным алгоритмом, позволяющим Пользователю одновременно совершить операцию по продаже и покупке криптовалюты Bitcoin. В обязательства партнеров Bitcoin Holdin Ltd входит "финансирование операций, совершенных на платформе расположенной по адресу https://Vastbit.top
, посредством перечисления средств - покупатель/продавец, на основании запроса ордера продажи/покупки криптовалюты Bitcoin". Данное партнерство позволяет оформить ордер цифровой валютой Bitcoin на площадке сервиса Lift в течение нескольких минут и реализовать финансирование сделки в течение 2-х 3-х часов, через финансовый институт страны в котором платформа Vastbit проводит сделку. После чего следует мгновенное поступление Bitcoin на кошелек Lift в личном кабинете Пользователя.
Пользователь совершает выбор и фиксацию котировок сделки самостоятельно, вводит количество Bitcoin не превышающее его working Deposit, подтверждает действие единым ордером продажи/покупки криптовалюты Bitcoin.
В сервисе Lift предоставляется возможность, без рисков зафиксировать позиции выгодных котировок, которые проверяются механизмом на % доходности сделки и предоставляется расчет дохода Пользователя от сделки в финансовом ордере.
Сделка, которая является невыгодной, недопустима и будет заблокирована системой Lift.
Working Deposit - механизм для работы в сервисе Lift. После подписания контракта Privat или Sponsor (с описанием работы по контрактам Вы можете ознакомиться на главной странице в разделе "Контракты"), Working Deposit работает в процессе совершения сделки продажи/покупки криптовалюты Bitcoin.
Доходность сервиса Lift при минимальном Working Deposit от 0.002 bitcoin в день, при максимальном Working Deposit от 0.28 Bitcoin в день. Bitcoin полученный в результате совершенных сделок в сервисе Lift начисляется в накопительный кошелек "Lift".Вывод доступен не менее 0.01 Bitcoin.
- Процентные начисления:
Пользователь платформы Vastbit, зарегистрированный по контракту Privat или Sponsor в сервисе Lift, автоматически пользуется сервисом "Процентных начислений". Начисления в размере 0.2% на остаток дохода полученного в результате совершения сделок в сервисе Lift, производятся один раз в сутки в 00-00 часов. Данный доход начисляется в накопительный кошелек "Процентный". Вывод доступен не менее 0.005 bitcoin.
2. Сервис Kran
Сервис Kran - это вспомогательный бонус сайта по контракту Privat. Сервис внедрен в систему Vastbit для услуг рекламы и генерации пассивного дохода для Пользователя. В результате размещения вечных ссылок рекламодателей на платформе Vastbit. Пользователю предоставляется услуга сбора цифровых долей Bitcoin.
Пользователь переходит в рекламный сервис Kran на сайте Vastbit, нажимает на кнопку "Получить Bit" и осуществляется мгновенное зачисление на кошелек Kran, расположенный в личном кабинете Пользователя. Вывод средств с кошелька Kran возможен в сумме не менее 0.005 Bitcoin.
3. Сервис MicroLift
Сервис MicroLift - это механизм, который разработан с целью предоставления услуг Пользователю в формировании торговых ордеров и осуществлении операций по ордеру между финансовыми компаниями, которые специализируются на работе с bitcoin и предлагают на продажу/покупку объемы БТС. В сервисе доступно совершение до 24 сделок в сутки и предоставляется возможность без рисков зафиксировать позиции выгодных котировок, которые проверяются механизмом на % доходности сделки. В финансовом ордере предоставляется расчет дохода Пользователя, который начисляется после завершения операции. Сделка, которая является неликвидной, недопустима и будет заблокирована системой.
Пользователь, в момент подписания контракта Privat может выбрать, в каком из сервисов Lift будет работать или работать в двух сервисах одновременно Lift и MicroLift .
WorkingDeposit – финансовый инструмент для работы в сервисе Lift. После подписания контракта Privat, WorkingDeposit работает в процессе совершения сделки продажи/покупки криптовалюты bitcoin. После завершения операции, в сумме с образованным доходом, возвращается в кошелек "Контракт" в личном кабинете учетной записи Пользователя. Минимальный финансовый инструмент по контракту PrivatMicroLift от 0.035 bitcoin.
Кошелек сервиса является накопительным. Это значит, что после совершённой сделки, прибыль добавляется на основной счет и Вы можете продолжить работу с увеличенной суммой инструмента на покупку/продажу.
Функция вывода/дополнения в сервисе будет доступна после совершения 72 сделок, в разрезе трех функций:
- вывод баланса всего кошелька MicroLift ;
- продолжение Контракта PrivatMicroLift ;
- дополнение Контракта PrivatMicroLift.
4. Сервис Reactor
Reactor - это алгоритм, который разработан с целью предоставления услуг автоматического формирования частей транзакционных комбинаций хэш. Сервис включает в себя десятки тысяч пулов, концепция работы сосредоточена на том, чтобы подобрать из миллионов комбинаций хэш, подходящий ко всем новым транзакциям и секретному ключу, который обеспечит получение дохода в размере от 2 % за текущие сутки с закрытием хешем блока от 4700 Gh/s. Все биткоин-переводы записываются в общедоступный лог транзакций, обеспечиващий работу p2p-сети. Суммы хэшей транзакций случайного числа меняются, чтобы итоговый хэш удовлетворял условиям системы. Именно изменение этих условий и определяет сложность нахождения хэша, они изменяются раз в 2016 закрытых блоков и автоматически подбираются так, чтобы расчёт каждых последующих блоков занимал до 1-х суток. Сервис Reactor - расчитан на два режима автоматический и самостоятельный, пользователь может чередовать режим подбора хеш.Рентабельная часть транзакционного алгоритма может колебаться от 36% (автоматический) от 62 % (ручной), в зависимости от выбранного режима управления.
Минимальный размер инструмета для запуска работы алгоритма 0.05 БТС, длительность работы по контракту Reactor составляет 10 дней. Когда пользователь запускает механизм сервиса Reactor, происходит формирование первой комбинации хеш, от которой зависит доходная часть алгоритма формирований комбинаций, первая комбинация находится в постоянном движении, как основной алгоритм перечисления. К первой комбинации, каждые 40,50,60,80,90 минут прикрепляются новые части транзакций алгоритма, круг транзакций является бесконечным, расчетный механизм предназначен для постоянного увеличения обьемов и формирования доходной части сервиса, за счет постоянного увеличения новых хеш транзакций. Временной порог формирования каждой новой части, зависимост от количества расчетных комбинаций в очереди каждого пула. По истечению срока контракта Reactor, Пользователь имеет право: вывести инструмент и расторгнуть контракт, пролонгировать контракт на тот же срок и на техже условиях, дополнить инструмент и подписать новый контракт.
Сервис имеет три расчетных кошелька:
- Кошелек "Контракт" - кошелек для хранения рабочего инструмента, вывод доступен через 10 дней, после подписания контракта Reactor.
- Кошелек "Накопительный" - кошелек накопления дохода, образованного в результате формирования транзакционных комбинаций, минимальная сумма для вывода 0.005 БТС.
- Кошелек "Реферал" - кошелек для начисления % на сумму дохода пользователей, зарегистрированных по вашему реферальному ключу по контракту Reactor, минимальная сумма для вывода 0.005 БТС.
Пользователь платформы Vastbit меет право работать на всех сервисах сайта одновременно, подписывая такие контракты: контракт Privat, контракт Micro-Lift и контракт Reactor. Тем самым лаконично, со стабильной ликвидностью увеличивать свой доход, самостоятельно распоряжаясь финанасами.
5. Сервис User-Trade
Сервис User Trade является одним предложений по предоставлению услуг платформой VastВit. Данный механизм является многофункциональным алгоритмом, позволяющим организовать работу Пользователя с физическими лицами (пользователями), компаниями и другими лицами, деятельность которых направлена на работу, добычу, а также торговлю криптовалютой bitcoin. Функционал сервиса User Trade позволяет совершить одновременную фиксацию котировок на продажу и покупку и оформление ордера цифровой валютой bitcoin, в течение 40 минут реализацию закрытия сделки. После чего следует мгновенное поступление bitcoin на кошелек User Trade в личном кабинете Пользователя.
- Пользователь совершает выбор и фиксацию котировок сделки самостоятельно, вводит количество Bitcoin не превышающее его working Deposit, подтверждает действие единым ордером продажи/покупки криптовалюты bitcoin. Пользователю предоставляется право в сервисе User Trade, через мерчант совершать неограниченное количество сделок в сутки с интервалом обработки каждой сделки до 40 минут.
- В сервисе User Trade предоставляется возможность без рисков зафиксировать позиции выгодных котировок, которые проверяются механизмом на % доходности сделки, и предоставляется расчет дохода Пользователя от сделки в финансовом ордере.Сделка, которая является невыгодной, недопустима и будет заблокирована системой User Trade.
- Working Deposit - механизм для работы в сервисе User Trade. После подписания контракта User Trade или Sponsor+ User Trade, Working Deposit работает в процессе совершения сделки продажи/покупки криптовалюты bitcoin. После окончания операции и начисления дохода Пользователю, возвращается в кошелек "Контракт" в личном кабинете учетной записи.
- Доходность сервиса User Trade зависит от занятости пользователя и может составлять не менее 60% в месяц, от суммы working Deposit, с помощью которой осуществляется работа в сервисе.
- В личном кабинете сервиса User Trade, Пользователь имеет три кошелька: Контракт, User Trade, Реферал. Пользователь имеет право использовать bitcoin, находящийся в любом из кошельков для совершения сделок в сервисе User Trade, так-же выводить доход на свое усмотрение, согласно норм по каждому из кошельков.
- Пользователю предоставляется возможность использовать свой индивидуальный реферальный ключ, получать доход от приведенного по контракту User Trade, в размере 5% от его дохода, при каждой новой сделке.
МОЯ РЕФЕРАЛЬНАЯ ССЫЛКА:
https://vastbit.top/signup/m88023120
Подключите себе все спонсорские контракты (ОТМЕЧЕНЫ КРАСНЫМ), и покупай на бирже дешево, продавай дорого, разберитесь, почитайте суть!
лифт 2 сделки в сутки, раз в 6 часов каждая, дает по 8-10 баксов
микролифт 72 сделки в течении всего времени
реактор запусти в ручном режиме старт, потом переключи в авто режим, сам будет копиться
а последний юзер трейд, так же покупай дешего продавать самое дорогое
Есть еще биткоин КРАН, раз в 1.5 часа приносит 3000 сатоши.