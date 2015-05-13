Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 420,929 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ICO-надзор? Регулирующий орган Израиля создает комитет по продаже токенов

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Разбираешься в криптовалюте? Прими участие в акции Крипторайтер 2.0 (2-10 поинтов за 1000 символов)
Оплата за отзывы!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:16
#1
Топ Мастер
 
Имя: Станислав
Пол: Мужской
Адрес: Украина, Киевская область, Борисполь
Инвестирую в: Доверительное управление
Регистрация: 13.05.2015
Сообщений: 15,566
Благодарностей: 1,626
Записей в блоге: 5
УГ: 39
КП: 0.118
подарки
ICO-надзор? Регулирующий орган Израиля создает комитет по продаже токенов
Регулирующие органы Израиля создали специальный комитет для изучения вопроса о применимости внутренних законов о ценных бумагах для ICO.
В процессе развития группа израильского управления по ценным бумагам вынесет рекомендации относительно регулирования ICO. Доклад, который содержит эти рекомендации будет опубликован в конце декабря этого года. Должностные лица, работающие в Комитете будут рассматривать подходы, применяемые другими регулирующими органами по всему миру, а также рассмотрят возможность приведения в исполнение законов о ценных бумагах в этой сфере.

Данный Комитет станет последним регуляторов своего рода, который нацелен на решение вопроса об урегулировании ICO. Только на прошлой неделе, канадские регуляторы заметили, как некоторые Блокчейн-маркеры учитываются как ценные бумаги. В то же время, они призвали компании, планирующие создавать ICO, связываться непосредственно с ними.

Другие регулирующие органы, в том числе Сингапура и США, также раскрыли свои планы по регулированию ICO. Как и Канада, их общая позиция заключается в том, что в то время как некоторые токены квалифицируются как ценные бумаги, другие, имеют какую-то независимую пользу. Наиболее примечательной компанией является Bancor, который поднял более $150 млн через ICO в июне этого года.
На сегодняшний день ICO компании подняли около $ 2 млрд, - сообщает источник КоинДеск.
Перевод специально для MMGP.RU

__________________
▎ВСЕ ЛУЧШЕЕ В ОДНОМ МЕСТЕ! ЖМИ! | Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
▎▷ МОЙ ТЕЛЕГРАМ: добавляйтесь:)
▎▷ МОЙ САЙТ ELBRUSINVEST.RU: ▸БИЗНЕС-АНАЛИТИКА ▸БАЗА СТАТЕЙ ▸ЛЮДИ ▸ВЕНЧУРНЫЕ СДЕЛКИ ▸КРИПТОВАЛЮТА ▸СТАРТАПЫ ◁ ▎
Alcest на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:47
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мобильная игра Reality Clash объявляет о продаже токенов inik1080 Новости криптовалют 0 21.07.2017 00:36
Контролирующий орган ЕС по вопросам ценных бумаг собирается возобновить работу Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 3 08.07.2017 14:35
«З00 Токенов» отдадут почтение спартанцам, создав 300 крипто-токенов Alex077 Новости криптовалют 0 04.07.2017 22:48
Криптоплатформа Santiment объявляет о долгожданной трехступенчатой продаже токенов Анна Чернобай Новости криптовалют 2 01.07.2017 21:03
Резервный банк Индии создает межведомственный комитет по изучению блокчейна TTLuck2017 Новости в банковской сфере и страховании 0 27.06.2016 16:49

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Качественный прогон для вашего сайта. Вывод в Топ. Поднятие Тиц Pr
От Antoni666 в разделе «Маркетинг: общий форум»
Аватара нет
нужен блоггер на работу
От uHYIPs в разделе «Блогосфера»
Аватар stinger1985
Coin-Face - coin-face.com
От stinger1985 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар webpoints
нужно 2-5 у.е. выручаем
От webpoints в разделе «Архив: Прием лимитов доверия»
Аватар Winfolk
Как сделать автоматический прием E-Gold?
От Winfolk в разделе «Веб-программирование»
Аватар dmitrytkachev
Как торговать валютой на бирже?
От dmitrytkachev в разделе «Forex: форум для начинающих»
.     
Пользователей
420,929
Тем
486,918
Сообщений
12,098,763

 Наши конкурсы
  Крипторайтер 2.0
  Крипто-новости
  Лучший отзыв
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube