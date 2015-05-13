ICO-надзор? Регулирующий орган Израиля создает комитет по продаже токенов

Регулирующие органы Израиля создали специальный комитет для изучения вопроса о применимости внутренних законов о ценных бумагах для ICO.
В процессе развития группа израильского управления по ценным бумагам вынесет рекомендации относительно регулирования ICO. Доклад, который содержит эти рекомендации будет опубликован в конце декабря этого года. Должностные лица, работающие в Комитете будут рассматривать подходы, применяемые другими регулирующими органами по всему миру, а также рассмотрят возможность приведения в исполнение законов о ценных бумагах в этой сфере.
Данный Комитет станет последним регуляторов своего рода, который нацелен на решение вопроса об урегулировании ICO. Только на прошлой неделе, канадские регуляторы заметили, как некоторые Блокчейн-маркеры учитываются как ценные бумаги. В то же время, они призвали компании, планирующие создавать ICO, связываться непосредственно с ними.
Другие регулирующие органы, в том числе Сингапура и США, также раскрыли свои планы по регулированию ICO. Как и Канада, их общая позиция заключается в том, что в то время как некоторые токены квалифицируются как ценные бумаги, другие, имеют какую-то независимую пользу. Наиболее примечательной компанией является Bancor, который поднял более $150 млн через ICO в июне этого года.
На сегодняшний день ICO компании подняли около $ 2 млрд, - сообщает источник КоинДеск.Перевод специально для MMGP.RU