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Стихийное бедствие продолжает разрушать нефтяную отрасль США

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Старый Сегодня, 13:12
#1
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Стихийное бедствие продолжает разрушать нефтяную отрасль США


И хотя новость не касается напрямую мира инвестиций, всё же её стоит рассмотреть, в рамках глобального рынка, где нефть занимает одно из ведущих позиций.

Все мы с вами знаем, что на побережье США обрушился страшный ураган, который нанёс огромный урон инфраструктуре, и унёс десятки жизней. Все мы с вами видим по новостным каналам телевизионную картинку бедствия. Но ураган наносит урон не просто по инфраструктуре, по дорогам, мостам, аэропортам, портам, грузовым терминалам и так далее. Ураган уничтожает нефтедобычу и нефтепереработку целого штата. И негативные процессы в нефтепереработке США нарастают как снежный ком.

Из-за угрозы остановки поставок нефти, в США под угрозой полной остановки оказались 11 крупных нефтеперерабатывающих заводов. Об этом стало известно из пресс-релиза крупнейших нефтедобывающих компаний США, который был опубликован 30 августа текущего года. На данный момент времени уже прекратили работать 8 крупнейших НПЗ страны. В частности стало известно о том, что прекратил переработку нефти второй по величине нефтеперерабатывающий завод в США - Baytown, принадлежащий нефтедобывающей корпорации Exxon Mobil.

Как и писалось выше, сейчас под угрозой остановки работы оказались ещё 11 крупных НПЗ, которые имеют суммарную мощность переработки до 1,3 млн бочек нефти в сутки. Об этой новости сообщило руководство компании Motiva, которая является дочерним подразделением нефтедобывающей корпорации Saudi Aramco из Саудовской Аравии.

По информации от той же компании Motiva, переработка нефти на крупнейшем заводе Штата Техас, который находится в городе Порт-Артур, сократилась на 60 процентов. Максимальная мощность переработки нефти на данном заводе составляет 604 тыс баррелей в сутки. Из-за обрушившейся стихии нефтепереработка на заводе упала до 240 тыс баррелей в сутки.

Как отмечает Министерство энергетики США, общая нефтепереработка в стране упала на 15 процентов, до 2,3 млн бочек в сутки. Но это не все плохие новости. Рухнула и нефтедобыча на шельфах Мексиканского Залива, на 18,26 процента. Фактически объём добычи шельфовой нефти обрушился на 320 тыс баррелей в сутки.

Специально для mmgp.ru
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